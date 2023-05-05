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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус 5 мая.

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — подчеркнул он на брифинге.

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10 апреля стало известно о том, что в США отменили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Режим ЧС был введен в США предшественником действующего американского лидера Джо Байдена Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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