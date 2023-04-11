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Байден отменил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в США из-за пандемии коронавируса
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден утвердил указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в стране, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал закон <...>, завершающий режим чрезвычайной ситуации национального масштаба, введенный из-за пандемии COVID-19», — указано в заявлении.

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Режим ЧС был введен в США предшественником Байдена Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.

До этого, 20 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, обязывающий национальную разведку рассекретить имеющиеся сведения о происхождении COVID-19. По словам американского лидера, администрация США рассекретит как можно больше имеющихся сведений.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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