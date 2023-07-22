Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений был опубликован 21 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, из-за формирования высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизации эпидемической ситуации в России Минздрав счел целесообразным перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан.

В ведомстве уточнили, что к уязвимым категориям относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели коронавирусом или не вакцинировались, лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

В настоящий момент к вакцинации от коронавируса подлежат три категории граждан: приоритет первого уровня — лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, в том числе работники медицинских и образовательных организаций, лица с хроническими заболеваниями, граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более и др. Категория второго уровня включает работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, военнослужащих, работников организаций сферы предоставления услуг и др. Третьего — государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, призывники, дети от 12 до 17 лет при добровольном согласии.

Ранее, 15 июля, главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что через полтора года после окончания эпидемии коронавируса можно сказать, что ее влияние на заболеваемость сердечными болезнями и смертность от них оказалось существенным.

Евгений Шляхто 7 июля в интервью «Известиям» предложил взять паузу в вакцинации от ковида.

14 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что пандемия коронавируса принесла миру глобальный ущерб, который рассчитать в экономическом плане очень сложно.

До этого, 5 мая, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.