Сердечные проблемы спустя год получают 115 переболевших ковидом из тысячи

Через полтора года после окончания эпидемии коронавируса можно сказать, что ее влияние на заболеваемость сердечными болезнями и смертность от них оказалось существенным, отметил в интервью «Известиям» главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

На каждую тысячу человек, перенесших COVID-19 год назад, дополнительно приходится 45 случаев любого сердечно-сосудистого события, 23 случая больших сердечно-сосудистых событий. 19 случаев аритмий, 9 случаев тромбоэмболии, 7 случаев ишемической болезни сердца, 1 случай сердечной недостаточности.

«Не так много на тысячу, но если вспомнить, что болели миллионы людей то это становится проблемой», — подчеркнул ученый.

Больше всего, по его словам, на здоровье людей повлияли «Уханьский штамм» и «Дельта». Они провоцировали тяжелые изменения в миокарде, тромбозы, воспалительные изменения, эндотелиальную дисфункцию, миокардиты.

В постковидном периоде увеличилось количество больных с предиабетом и сахарноым диабетом II типа. А они являются факторами сердечно-сосудистого риска, напомнил Шляхто.

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