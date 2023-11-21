Инфекционный коктейль: в регионах России зафиксирована вспышка коклюша

В регионах России фиксируется всплеск случаев коклюша. В частности, Роспотребнадзор подтверждает его в Челябинской и Томской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане. Наблюдаются и случаи коинфекции, когда человек одновременно страдает от нескольких респираторных заболеваний, например, коклюша и ОРВИ, выяснили «Известия». Эксперты объясняют нынешнюю вспышку холодным временем года и нерегулярной ревакцинацией населения против этой инфекции, при том что вакцина эффективна лишь в течение 5–10 лет.

Где зафиксированы вспышки коклюша

Сразу в нескольких регионах России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коклюшем, следует из данных местных отделений Роспотребнадзора. Так, за 10 месяцев этого года в Томской области зарегистрировано 164 случая, при том что за весь 2022 год их было два. И только в октябре этого года заболели 88 человек.

В Татарстане в начале ноября фиксировали подъем заболеваемости в 43,4 раза по сравнению с прошлым годом. С января этой инфекцией заразились 412 жителей республики. Растет заболеваемость и в Санкт-Петербурге — на 12,3% за последние 10 месяцев. В Челябинской области зарегистрировали 182 случая коклюша с начала года — это в 8,7 раза больше, чем за такой же период 2022-го.

Информацию о том, что коклюш стал диагностироваться чаще, «Известиям» подтвердила инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

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— Пациенты, которые приходят ко мне с коклюшем, все не вакцинированные по разным причинам, — добавила она.

Также есть случаи микст-инфекции, или коинфекции, когда человек одновременно страдает от нескольких респираторных заболеваний, например, ОРВИ и коклюша, рассказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Иван Коновалов.

— Такие случаи часто протекают тяжелее, поскольку ряд респираторных вирусов, например, коронавирус нового типа или грипп, могут вызывать значимое снижение общего уровня резистентности. И в таком формате присоединяющийся коклюш может протекать тяжелее, с осложнениями, — сказал он.

Как пояснила Елизавета Тимакова, коклюш в любом случае протекает тяжело: его также называют «100-дневный кашель», так как он сопровождается длительным и сильным, вплоть до рвоты, кашлем, который может сохраняться до нескольких месяцев.

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— У маленьких детей болезнь протекает очень тяжело, вплоть до летального исхода, из-за быстрого прогрессирования болезни, потому что у них недоразвит кашлевой рефлекс, — рассказала она.

Тяжелее всего болезнь переносят дети в возрасте до года, у них коклюш может приводить к остановке сердца, сообщил Иван Коновалов. У взрослых также бывают осложнения: может развиться воспаление легких, сильный кашель в некоторых случаях приводит к перелому ребер. Он подчеркнул, что крайне важна своевременная диагностика болезни, которую можно установить только лабораторными методами.

Перенесший коклюш пациент может в течение длительного времени реагировать кашлем на яркий свет, громкие звуки или стрессовые ситуации, так как заболевание поражает дыхательный центр в центральной нервной системе, предупредил врач.

Зачем нужны прививки

Повышение заболеваемости коклюшем наблюдается каждые три–семь лет, указал Иван Коновалов. Это примерно совпадает со сроком действия вакцины, которая формирует защиту на этот период времени, а также сохранение естественного иммунитета после перенесенной инфекции.

— Каждые пять лет прибавляется прослойка детей и взрослых, которые не имеют защиты и могут инфицироваться, — пояснил специалист, напомнив, что вакцина действует 5–10 лет.

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В соответствии с Национальным календарем прививок иммунизация против коклюша проводится детям первого года жизни трижды с ревакцинацией в 18 месяцев.

Он добавил, что прививка обеспечивает защиту только от одного из трех возбудителей коклюша, а потому болеть могут как привитые, так и не привитые, однако у вакцинированных болезнь протекает легче.

Еще одной проблемой эксперт назвал недоохват вакцинацией среди детей — из-за антипрививочной позиции родителей и хронических болезней ребенка, которые нередко ложно трактуются как обоснования для медицинского отвода. Все эти факторы, по словам Ивана Коновалова, приводят к тому, что заболеваемость коклюшем сохраняется и даже растет, несмотря на эффективность и безопасность современных вакцин.

Свою роль играет сезонность: чаще всего инфицирование происходит в холодный период.

— Подъем заболеваемости коклюшем часто совпадает с сезоном других респираторных заболеваний, таких как ОРВИ, грипп, COVID-19, микоплазмоз. Это связано с тем, что люди проводят длительное время в закрытых помещениях, реже открывают окна. Помимо этого, они больше времени находятся в коллективах: на работе, в школах, в университетах, общежитиях, детских садах, пользуются общественным транспортом и посещают медицинские учреждения, — отметил он.

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Ревакцинация от коклюша, рекомендованная взрослым каждые 10 лет наряду с прививкой от дифтерии и столбняка, пока не включена в национальный календарь прививок, только присутствует в некоторых региональных календарях, напомнил эксперт. Он связал это со стоимостью вакцины и сложностями логистики. Тем не менее вакцины доступны населению на платной основе.

Также врач отметил, что прививку можно делать и во время беременности.

— Вакцинация чаще производится в третьем триместре. Женщина получает иммунитет против коклюшной инфекции и передает его новорожденному ребенку, — сказал он.

По его словам, так ребенок защищен первые несколько месяцев после рождения, пока он не может получить прививку сам. Поэтому он настоятельно рекомендовал прививку для беременных, напомнив, что тяжелее всего болеют дети в первые шесть месяцев жизни.