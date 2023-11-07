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Ослабили схватку: у россиян снизился иммунитет к коронавирусу

Когда появится обновленная вакцина «Спутник Лайт», которая защитит от актуальных штаммов
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Население России стало более уязвимо к коронавирусной инфекции, констатировали опрошенные «Известиями» вирусологи и эпидемиологи. В первую очередь с этим они связывают резкий — на 31% — рост заболеваемости COVID-19, о котором 7 ноября сообщил Роспотребнадзор. Эксперты указывают, что вакцины от уханьского варианта вируса более неэффективны. Глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Известям», что обновленный вариант «Спутник Лайт», который защитит от актуальных подвариантов заболевания, поступит в медучреждения в первой половине декабря.

Слабая защита от коронавируса

В России растет заболеваемость COVID-19 — на 31% за последнюю неделю, сообщил Роспотребнадзор. С 30 октября по 5 ноября диагностировано более 35 тыс. новых случаев против 26 тыс. неделей ранее. При этом в ведомстве подчеркнули, что нынешние показатели ниже прошлогодних на 9%. Уточняется, что доминирующим штаммом остается «Омикрон».

Заболеваемость растет из-за увеличения неиммунной прослойки населения, полагает инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Тест на ковид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Большинство людей переболели достаточно давно, поэтому у них уровень иммунного ответа снизился. Иммунный ответ тех, кто вакцинирован от старых штаммов на основе уханьского, уже неактуален против новых штаммов на основе «Омикрона». Тем более что новые вариации «Омикрона» более заразны и хорошо справляются даже с иммунитетом переболевших людей. Кроме того, играет роль температура внешней среды — респираторные вирусы сейчас передаются легче, — сказал он.

О потере вакциной «Спутник V» своей актуальности «Известиям» ранее сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Вакцина в старом антигенном составе не действует, — заявил он весной этого года.

Но 7 ноября Александр Гинцбург подтвердил «Известиям», что модернизированная вакцина с защитой от актуальных штаммов коронавируса поступит в медучреждения в первой половине декабря — это будет однокомпонентный «Спутник Лайт» в обновленном антигенном составе.

— Вакцина будет защищать от тех штаммов, которые циркулируют сейчас. Сложно сказать, как долго она будет актуальна. Всё зависит от скорости эволюции возбудителя, — подтвердил Александр Гинцбург.

Спутник лайт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Также он заявил о необходимости готовить «вакцинные консервы» — прототипы вакцин от новых штаммов, которые могут стать доминирующими. По его словам, это позволит быстрее наладить производство новых вакцин с нужным антигеном.

На фоне роста заболеваемости ковидом случаев гриппа и ОРВИ немного, цитирует пресс-служба Роспотребнадзора главу ведомства Анну Попову. По ее словам, от вируса гриппа привито более 60,2 млн человек, то есть более 40% от численности населения страны. При этом целевой показатель по прививкам, который обеспечит низкую вероятность эпидемии гриппа, — 60% населения — пока не достигнут.

Как оценивать уровень заболеваемости

Руководитель центра «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов назвал «Известиям» несколько причин роста заболеваемости коронавирусом.

— Это, конечно же, сезонность и повышение в осенний период общей заболеваемости ОРВИ. И в целом идет снижение коллективного иммунитета от ковида. Дело в том, что вакцины практически перестали защищать от новых штаммов коронавируса. Да и сами эти штаммы стали более заразными и научились более эффективно обходить иммунитет, который выработался на имеющиеся вакцины и предыдущие заражения, — пояснил он.

Болезнь
Фото: Global Look Press/Jeremy Maude

Специалист напомнил, что новые штаммы обладают относительно низкой патогенностью и реже приводят к тяжелым формам, которые сопровождаются поражением легких.

Фиксируемый рост заболеваемости не должен вызывать сильное беспокойство, считает вирусолог Алексей Аграновский. При изучении статистики зарегистрированных случаев COVID-19 важно учитывать количество сделанных ПЦР-тестов, отметил он.

— Я предлагаю оценивать эпидемию по количеству тяжелых случаев и по количеству госпитализаций. Это более важная цифра. Потому что сейчас доминируют штаммы коронавируса, которые более заразны, чем раньше, но переносятся легче. Человек только почихал, покашлял, но ПЦР-тест положительный. А потому не стоит сильно беспокоиться из-за роста числа зарегистрированных случаев — многое зависит от того, сколько сделали тестов, — пояснил Алексей Аграновский.

Специалист добавил, что в сегодняшних условиях сохраняется угроза для людей из группы риска — пациентов с низким иммунитетом.

Коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», с 30 октября по 5 ноября госпитализировали 5042 человека с коронавирусом, неделей ранее — 3781 человека.

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