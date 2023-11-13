Корь у взрослых и детей: симптомы, профилактика и прививки

Осенью 2023 года в разных регионах России снова замечена вспышка кори. Медики считают прививки единственным действенным способом профилактики заболевания. Что такое корь, каковы ее симптомы и способы лечения, разбирались «Известия».

Корь: чем опасна, как можно заразиться

Корь — это острое вирусное заболевание с высокой заразностью, инфекция передается воздушно-капельным путем. Поражает дыхательные пути, слизистую глаз, а затем распространяется по всему организму и проявляется в виде лихорадки и кожных высыпаний. Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов.

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Человек становится заразен за один день до появления первых симптомов. Характерная же для заболевания сыпь появляется только через четыре-пять дней, а до этого момента человек может считать, что у него ОРВИ.

Поскольку для передачи инфекции необходим непосредственный контакт с больным, то через общие вещи и третьи лица передача вируса практически не происходит.

Инфицирование корью опасно развитием осложнений, поясняют в Роспотребнадзоре. Наиболее частые из них — это пневмония, отек мозга, синдром крупа и слепота, а также проблемы со слухом. В некоторых случаях осложнения приводят к летальному исходу, особенно среди маленьких детей. Наиболее грозное отдаленное осложнение кори, которое встречается в основном у взрослых, — это подострый склерозирующий панэнцефалит, неуклонно ведущий к летальному исходу.

Вспышка кори в России: есть эпидемия или нет

Роспотребнадзор заявил о подъеме заболеваемости корью в стране в конце 2022 года. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые четыре-шесть лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». Согласно отчету ВОЗ, в прошлом году в России было зафиксировано 102 таких случая. За первые три месяца 2023 года корью в нашей стране заболели 1089 человек, сообщали в ведомстве.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков пояснил «Известиям», что рост заболеваемости корью идет во всем мире последние пять лет.

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Последний раз крупная вспышка кори в России фиксировалась весной 2023 года, в нетипичное для этого вируса время. Тогда случаи заболевания корью были зарегистрированы в 44 регионах страны, однако их удалось купировать, отметила глава РПН Анна Попова.

Симптомы кори и схема лечения

Евгений Тимаков уточнил «Известиям», что при отсутствии иммунитета риск заразиться корью после контакта с инфицированным человеком составляет более 90%. Поэтому, чтобы предотвратить распространение болезни, всех заразившихся изолируют, а контактных лиц вакцинируют.

Специфических лекарств для борьбы с корью не предусмотрено — терапия лишь устраняет симптомы. В зависимости от течения болезни пациенту назначают препараты от боли в горле, средства от насморка, лекарства от кашля. Схему лечения определяет врач. Кроме того, больному показаны постельный режим, обильное питье и проветривание помещения.

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Пациентам с корью прописывают анальгетики и жаропонижающие препараты для снятия боли и жара. Кроме того, врачи могут назначать антибиотики для борьбы с возможными вторичными инфекциями.

Профилактика кори, как защититься

Прививка защищает от вируса достаточно надежно. Согласно календарю прививок, детей вакцинируют в возрасте 12 месяцев и шести лет. Если сделала только одна вакцинация, ребенок может заболеть, но болезнь будет не такой тяжелой, а два укола вакцины защищают до 98% детей.

Взрослым старше 25 лет рекомендуют ревакцинироваться каждые 10 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для проверки напряженности и наличия иммунитета к кори нужно сдать анализ на антитела ImG. По результатам станет понятно, есть ли у человека защита.

< 0.12 МЕ/мл — отрицательно;

0.12-0.18 — непонятно, нужно пересдать через две недели;

> 0.18 ME/мл — положительно, антитела есть.

По словам Геннадия Онищенко, в нашей стране есть коллективный иммунитет, поэтому не стоит опасаться никаких пандемий и вспышек. При этом он добавил, что у каждого человека разные иммунная память, ритм жизни и особенности организма.