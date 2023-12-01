«Нейрочипы не будут вживлять в мозг каждому человеку»

Если в 2020–2021 годах число инсультов снижалось, то в 2023-м оно возвращается к допандемийным значениям. И это по-прежнему наиболее распространенное неврологическое заболевание в России, заявил в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Центра мозга и нейротехнологий ФМБА Николай Шамалов. Чаще всего с ним сталкиваются люди старше 65 лет, но порядка 7–8% пациентов — это молодежь. О факторах риска, приводящих к инсульту, влиянии коронавируса на развитие неврологических осложнений и лекарствах для лечения мигрени читайте в беседе с Николаем Шамаловым, которая состоялась накануне 1 декабря — Международного дня невролога.

«COVID-19 влияет на снижение когнитивных функций»

— Какие неврологические заболевания сейчас наиболее распространены в мире? И какова ситуация в России?

— В России нет каких-либо особенностей и отличий по представленности и выраженности неврологических заболеваний. На первом месте по частоте развития у нас стоят инсульты. Далее эпилепсия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Что может стать причиной инсульта?

— На протяжении 2020–2021 годов мы наблюдали снижение их количества. Это общемировая тенденция. Она связана с тем, что зачастую при легких формах заболевания пациенты не хотели обращаться за медицинской помощью. И мы видели четкое снижение количества заболевших. Но за 2023 год и отчасти прошлый число больных с инсультом начало восстанавливаться к допандемийным значениям.

В подавляющем большинстве случаев причины его развития связаны с наличием у человека факторов риска: повышенного артериального давления, сахарного диабета, ожирения, курения, низкой подвижности, то есть гиподинамии, нарушения липидного спектра, то есть повышения концентрации холестерина.

Эти факторы могут быть в комбинации, например, артериальная гипертензия и сахарный диабет. Это не значит, что инсульт обязательно случится, но риски увеличиваются. Задача специалистов нашего центра — выявлять и корректировать эти факторы. А при профилактике повторных инсультов мы выявляем механизм, по которому этот инсульт развился, и точечно воздействуем хирургически либо медикаментозно.

Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan

— Можно ли говорить, что инсульты сейчас помолодели?

— Я бы так не сказал. Дело в том, что у нас улучшается качество диагностики, поэтому может складываться такое впечатление. В среднем частота развития инсультов у молодых пациентов от 18 до 45 лет колеблется от 3 до 7–8%. Но основная масса пациентов — люди в возрасте 65+.

— Как пандемия изменила картину неврологических заболеваний? Например, в тот период было много сообщений о «мозговом тумане» и отдаленных последствиях, которые бьют по центральной нервной системе.

— Безусловно, пандемия COVID-19 внесла свой вклад в развитие неврологических осложнений, таких как инсульт, синдром Гийена-Барре и ряда других жизнеугрожающих состояний. Исходя из количества жалоб наших пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так называемый «мозговой туман» укладывается в когнитивные нарушения, связанные с расстройством памяти, мышления, внимательности, речевой программы. Значительная часть людей после перенесенного даже не очень тяжелого ковида потом долгое время жалуется на снижение когнитивных функций.

— Много ли у неврологов сейчас пациентов с последствиями коронавируса?

— У нас существенный пул таких пациентов. Как с последствиями в виде инсультов и синдрома Гийена-Барре, так и с состояниями, которые связаны с когнитивными нарушениями. Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и поликлиниках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Примерно 15% людей страдают мигренью»

— Одной из актуальных проблем остается поиск лечения нейродегенеративных заболеваний. Какие направления разработок наиболее перспективны?

— Эта группа заболеваний очень разнородная. Из последних достижений можно выделить такой метод, как фокусированный ультразвук. Сейчас он активно применяется в Федеральном центре мозга и нейротехнологий для практически неинвазивного лечения тремора при болезни Паркинсона и эссенциального тремора. Это методология, когда с очень большого количества датчиков ультразвуковые лучи сфокусированно направляются в одну точку, что приводит к деструкции определенных ядер головного мозга. Соответственно, симптоматика у таких пациентов регрессирует. Это, наверное, один из существенных прорывов.

— На какой стадии находятся исследования в области мигренозных болей? Каков процент людей в России страдает от мигреней?

— Мигрень — одна из наиболее распространенных форм головной боли. В среднем примерно 14–15% нашей популяции страдают мигренью. Если говорить о терапии, то спектр препаратов, которые используются для лечения мигрени, достаточно широкий. Все эти лекарства у нас в России есть, как есть и клинические рекомендации, в соответствии с которыми мы ставим диагноз и лечим таких пациентов.

Что касается механизма развития мигрени, то ключевой фактор — это воспаление сосудистой стенки в области твердой мозговой оболочки. Это воспаление может запускаться определенными факторами, триггерами. Например, у кого-то им является красное вино, у кого-то шоколад, какой-то копченый, соленый продукт и так далее.

Каждый пациент, у которого есть такие пусковые факторы, примерно об этом знает и избегает тех продуктов или ситуаций, которые могут привести к развитию приступов мигрени.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— А кто чаще страдает мигренью?

— Средний пациент с мигренью — это, в подавляющем большинстве случаев, молодая женщина.

— Как действуют лекарства от мигрени?

— Есть целый спектр препаратов, которые используются, исходя из двух целей. Во-первых, есть лекарства для предупреждения приступов мигрени. И есть ряд препаратов, которые человек принимает, когда чувствует начало приступа.

Безусловно, лечением мигрени должны заниматься неврологи, врачи-цефалгологи. Ни в коем случае нельзя пускать болезнь на самотек, поскольку бывают осложненные ситуации, мигренозные статусы, которые могут привести в конечном итоге к инсульту. Есть даже понятие мигренозный инсульт. Поэтому, если человек подозревает у себя это заболевание, необходимо обращаться к неврологу, возможно, в наш центр, чтобы уже специалист разобрался, мигрень это или какая-то другая головная боль.

«Речь не идет о том, что каждому человеку будет вживляться чип»

— В последние два года каких лекарств от неврологических заболеваний мы лишились? Везде есть российские аналоги?

— Препаратов, которые стали недоступны, нет — у всех зарубежных лекарств есть отечественные аналоги. Какого-то недостатка по лекарственным препаратам для лечения неврологических заболеваний мы не испытываем.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем начнет испытания нейрочипов на людях. Насколько такие технологии перспективны и безопасны ли они?

— Смотря с какой целью он это планирует делать. Насколько я понимаю, речь идет о внедрении таких чипов у пациентов с хроническими дегенеративными заболеваниями нервной системы. Вполне возможно, что такой подход будет оправдан для лечения именно этой категории пациентов. Речь не идет о том, что каждому человеку будет вживляться чип, а только о лечении такого рода пациентов с хроническими, неизлечимыми до настоящего времени болезнями.

— Еще одно интересное направление — нейроинтерфейсы по типу мозг-компьютер. Есть ли у вас такие разработки?

— Это направление одно из самых перспективных, и оно уже используется достаточно широко и в Центре мозга в медицинской реабилитации людей, которые перенесли или страдают тем или иным неврологическим заболеванием. Эти системы способны очень серьезно улучшить состояние пациента с точки зрения его функционирования. Улучшить функцию движения, например в руке или в ноге, речевые функции и так далее.

— Можете привести пример?

— Это различные экзоскелеты. Например, когда не действует конечность, эта система считывает сигналы от мозга, когда человек хочет выполнить какое-то движение. Ведь движения у нас программируются вначале в головном мозге, а дальше уже реализуются через мышцы, суставы и так далее. Такая система позволяет людям, у которых обездвижены нижние конечности, ходить. При помощи таких экзоскелетов люди могут пользоваться парализованной рукой.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Кто наиболее часто становится пациентом врача-невролога?

— Я бы не выделил здесь специфических моментов. Какие-то неврологические болезни начинают проявляться и дебютируют в детстве, и человек дальше уже с установленным диагнозом наблюдается у невролога. Какие-то заболевания случаются в среднем или пожилом возрасте. Всё зависит от болезни. Какого-то единого портрета пациента, который был бы характерен, наверное, нельзя назвать.

— То есть невролог — это врач для всех?

— Безусловно.