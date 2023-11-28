Светили наукой: в «Сириусе» открылся III Конгресс молодых ученых

В Парке науки и искусства «Сириус» открылся III Конгресс молодых ученых. Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, которое объединяет на своих площадках научные организации, представителей власти и бизнеса. Ключевой темой этого года стало «Пространство возможностей и развития». О том, что это значит для молодых специалистов и какие технологии выходят на первый план, читайте в материале «Известий».

Точки открытия

На федеральной территории «Сириус» открылся III Конгресс молодых ученых. Он будет работать до 30 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Ключевая тема нынешнего конгресса — «Пространство возможностей и развития».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это пространство становится всё больше, — заявил «Известиям» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. — Конгресс молодых ученых проходит третий год подряд, и сама идея его проведения неразрывно связана с Годом науки и технологий, которым, благодаря нашему президенту, был объявлен 2021 год. В последующем было принято значимое, символическое решение для всего научного сообщества — о проведении Десятилетия науки и технологии. Конгресс растет, набирает популярность, он стал очень значимой и важной международной площадкой. В этом году сюда приехали представители 25 стран.

Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая программа — более 100 различных сессий, лекций, мастер-классов, круглых столов, посвященных науке и технологиям в России.

В рамках выставочной программы все дни работают стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий, а также научные интерактивные пространства. Среди выставочных проектов 2023 года — «Научная гостиная: 100 вопросов академику», «Наша Лаба», «Интеллектуальная гостиная», выставка инициатив Десятилетия науки и технологий, «Аллея регионов» и другие проекты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Технологии будущего

Одним из ключевых деловых событий первого дня стала сессия «Природоподобные технологии: новая эра развития человечества» , которую модерировал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ученые, представители бизнеса и власти обсудили перспективы развития технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой.

Подход развития и использования новых природоподобных технологий был впервые озвучен Владимировм Путиным на пленарном заседании юбилейной, 70-й, сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года в Нью-Йорке. А 2 ноября 2023 года президент подписал указ «О развитии природоподобных технологий в РФ», согласно которому функции головной научной организации в этой сфере возложены на НИЦ «Курчатовский институт».

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы первыми в мире провозгласили на самом высшем государственном уровне, что развиваем принципиально новую науку и новый технологический уклад. Был длительный период по подготовке указа, его принятия. И в этом тоже есть плюс, потому что создана понятная, правильная среда. Теперь есть указ, в котором сформулированы конкретные поручения президента, и они направлены двум субъектам — правительству в лице Минобрнауки и Курчатовскому институту: разработать мероприятия, что и как делать. Вот и сегодня проходит одно из таких важных мероприятий по подготовке ответа на поручение президента, — рассказал «Известиям» Михаил Ковальчук.

Также в первый день конгресса состоялась организованная НИЦ «Курчатовский институт» сессия «Инфраструктура класса мегасайенс как база формирования единого научно-технологического пространства». На ней ученые обсудили создание в России не имеющей мировых аналогов инфраструктуры мегаустановок, которые должны стать метрологической основой развития природоподобных технологий.

Еще одна сессия деловой программы КМУ — «Какова химия, такова и жизнь: микро- и малотоннажная химия на службе человека» — была посвящена тому, как сегодня использовать достижения этой науки для помощи ключевым индустриям. Ученые рассказали о том, что такое микро- и малотоннажная химия и почему важно развивать именно эти отрасли химического производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Какова химия, такова и жизнь — эта цитата великого ученого, организатора химической промышленности нашей страны Леонида Костандова всецело описывает суть нашей сессии на конгрессе, — рассказал «Известиям» профессор РАН, научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. — Без химии и химической технологии сегодня никуда, это и фармсубстанции, и краски, и пищевые ингредиенты, и компоненты стройматериалов, и многое-многое другое.

Микро- и малотоннажная химия — это особый сегмент химической продукции, которая производится в малом объеме, но при этом именно она самая дорогая, так как высокотехнологичная. Сегодня доля отечественных разработок в этом сегменте не достигает и 15%. И решению этой проблемы должно лежать на вузах и НИИ, важно создавать пилотные, опытные производства такой продукции на базе этих организаций, подчеркнул Александр Мажуга.

Также в день открытия состоялась сессия, посвященная 300-летию РАН, обсуждение космических технологий будущего и современного научного оборудования российского производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поддержка молодых

В рамках первого дня состоялась встреча молодых научных коллективов с руководством Российского научного фонда. РНФ финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований.

— Один из ключевых принципов работы РНФ — открытость. Мы стараемся находиться в постоянном диалоге с научным сообществом, с молодыми учеными. Ежегодно в рамках конгресса мы проводим «Школу РНФ», которая позволяет нам встретиться с руководителями молодежных грантов — молодыми лидерами науки, — обсудить волнующие их проблемы, — рассказал «Известиям» генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов. — В этом году в рамках конгресса мы говорим об итогах десятилетия со дня основания РНФ, планах на будущее, а также даем молодым руководителям проектов возможность представить результаты своих исследований.

Решение потребностей молодых научных специалистов можно назвать ключевой целью форума. Отдельное внимание уделяается студенческим проектам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Конгресс молодых ученых — это вдохновляющая площадка, где руководители студенческих конструкторских бюро не просто обмениваются опытом, а создают новые совместные межуниверситетские команды для участия в сложных международных инженерных конкурсах — таких, как «Битва роботов», «Формула Студент», «Дронбиатлон» и многих других, — рассказал «Известиям» заведующий кафедрой инжиниринга технологичес­кого оборудования Университета МИСИС Алексей Кафидов. — Мы видим высокую востребованность студенческих конструкторских бюро, так как в них студенты могут быстрее развить инженерные навыки и начать работать с предприятиями промышленности параллельно с учебой.