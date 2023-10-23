Ген и план: на Курчатовском форуме обсудили новые биотехнологии

На Курчатовском геномном форуме («КурчатовГенТех-2023») ученые обсудили актуальные генетические исследования и практическое применение генетических технологий в различных отраслях — медицине, фармакологии, сельском хозяйстве. Особое внимание было также уделено обеспечению национальной биобезопасности и перспективам развития национальных биоколлекций.

Центр генетики

«КурчатовГенТех-2023» прошел с 17 по 20 октября на площадках НИЦ «Курчатовский институт» в Москве и Обнинске, и стал первым мероприятием Международного форума природоподобных технологий. В нем приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств, Совета Федерации, депутаты Госдумы. Всего его мероприятия посетило более 500 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Справка «Известий» Становление генетики в нашей стране происходило в середине прошлого века, огромную роль в этом сыграл Курчатовский институт. В начале XXI века генетические исследования в России вышли на принципиально новый уровень. В 2009 году в Курчатовском институте по инициативе его президента Михаила Ковальчука был впервые в России расшифрован полный геном человека (седьмой в мире), что дало старт современной отечественной геномике. Новым этапом развития генетики стала реализация Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы, запущенной по указу президента России. Руководство программой осуществляет совет во главе с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и помощником президента РФ Андреем Фурсенко. Головной научной организацией ФНТП определен Курчатовский институт. Кроме того, на базе Курчатовского института создан геномный центр мирового уровня в области сельского хозяйства и промышленной микробиологии.

Биологические коллекции

Тема российских биоколлекций поднималась на нескольких секциях. Кроме того, в рамках форума прошел круглый стол по развитию национальных биоресурсных центров.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такое внимание к вопросу не случайно. Сегодня в стране существует более 100 обособленных коллекций на базе различных научных организаций, но усилий по их сохранению и развитию не всегда достаточно.

Как подчеркнул президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сегодня одной из главных задач является оцифровка биоколлекций: расшифровка геномов образцов и внесение их в единую Национальную базу генетической информации. Этой работой сейчас активно занимается Курчатовский институт. Таким образом будет обеспечена и сохранность уникальных генетических данных (Михаил Ковальчук назвал их «новым золотым запасом»), и их доступность для ученых, которые смогут работать со всей базой, а не только с отдельной коллекцией.

При этом, как рассказал «Известиям» директор Института биоорганической химии РАН, академик РАН Александр Габибов, практическая значимость этих коллекций огромна: например, наличие необходимых линий высококачественных лабораторных животных необходимо для проведения комплексных доклинических исследований медицинских препаратов и развития отечественного фармпроизводства.

Новинки общелабораторного оборудования для современных научных лабораторий и исследовательских центров по генетическим технологиям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» Указ о создании НБГИ президент Владимир Путин подписал в декабре 2022 года. Согласно документу, с 1 сентября 2024-го передача генетической информации в национальную базу станет обязательной.

Генетические технологии и качество жизни

Генетические технологии — методики изучения и редактирования генетического кода живых организмов с целью получения новых полезных свойств. Они имеют множество применений, в том числе усовершенствование сельскохозяйственных культур (сортов растений и пород животных), производство лекарственных препаратов и продуктов питания, создание новых материалов с помощью микробиотических процессов.

На секциях форума «Фундаментальная геномика» и «Прикладная геномика» ученые из различных научных центров представили свои достижения в области генетических исследований и рассказали об их практическом внедрении в нашу жизнь. Впервые эти тематики рассматривались на таком высоком уровне в едином ключе.

Новинки общелабораторного оборудования для современных научных лабораторий и исследовательских центров по генетическим технологиям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Доклады, представленные на форуме, показывают, что уровень российских генетических исследований качественно вырос. Полагаю, что это заслуга ФНТП развития генетических технологий, — прокомментировал заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Александр Яненко. — Мы видим, что массовыми стали исследования с применением секвенирования, есть много профессиональных работ, связанных с геномным редактированием. Например, выведены новые линии растений и микроорганизмов, важных для сельского хозяйства. Отечественная генетика готова предлагать производителям свои разработки — дело за решением вопросов нормативного регулирования.

Международный контекст

На форуме присутствовали делегации ученых не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, других стран.

— Совместно с Курчатовским институтом мы изучаем сорта узбекских сельскохозяйственных культур и стремимся их улучшить методами генного инжиниринга. Результаты сотрудничества налицо, — рассказал «Известиям» один из иностранных гостей, директор Центра геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан Забардаст Буриев. — В частности, в нашей стране высеваются биотехнологические сорта хлопчатника с повышенным качеством волокон. Также ведется селекция устойчивых к морозу сортов винограда: в связи с глобальным изменением климата узбекские производители стали заинтересованы в таких сортах.

Новинки общелабораторного оборудования для современных научных лабораторий и исследовательских центров по генетическим технологиям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Забардаста Буриева, в Курчатовском геномном центре уже изучены геномы полутора десятка узбекских сортов винограда и сейчас ведется работа по получению деликатесных сортов без косточек. А узнать больше о том, как генетики Курчатовского института работают с виноградом, можно было на тематической площадке «Винология», которая работала все дни форума.

Также в ходе мероприятия вниманию специалистов было представлены приборы и лабораторное оборудование для биолабораторий, разработанные и произведенные российскими и белорусскими производителями.

— Здесь показано оборудование, которое зарегистрировано в народном каталоге «Наша Лаба». Сейчас в каталоге более 20 тыс. позиций от свыше 500 производителей, — объяснила соавтор проекта член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию Ольга Тарасова.

Она рассказала, что каталог пополняется в том числе и самими учеными: они вносят в него отечественную технику и расходные материалы, которыми пользуются сами и готовы рекомендовать их коллегам.

Также в рамках «КурчатовГенТех-2023» состоялась II Международная молодежная конференция «Генетические и радиационные технологии в сельском хозяйстве». Она прошла в Обнинске, на площадке ВНИИ радиологии и агроэкологии, который входит в состав НИЦ «Курчатовский институт». В работе конференции приняли участие более 200 ученых. Основные темы — геномные и постгеномные технологии, генетическое редактирование, маркер-ассоциированная селекция, фундаментальные и прикладные аспекты радиоэкологии и агроэкологии.