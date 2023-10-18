Биологический склад ума: в Москве проходит Курчатовский геномный форум

В Москве открылся Курчатовский геномный форум, который продлится с 17 до 20 октября. В числе его тем — фундаментальные вопросы изучения генома и прикладные биологические исследования, результаты работы российских геномных центров мирового уровня и развитие биоресурсных центров. Научное мероприятие проходит в рамках Международного форума природоподобных технологий, который организовал Курчатовский институт. Главным событием первого дня форума стало большое пленарное заседание, модератором которого был президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. В заседании приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие почетные гости.

Разговор о генах

Перед началом мероприятия президент Курчатовского института рассказал журналистам о важности создания в нашей стране Национальной базы генетической информации (НБГИ), которая будет содержать данные о генофонде растений, животных и микроорганизмов.

Указ о создании НБГИ президент Владимир Путин подписал в декабре 2022 года. Согласно документу, с 1 сентября 2024 года передача генетической информации в национальную базу станет обязательной.

— Это переход наших генетических исследований на качественно новый уровень. Это сохранение огромных биологических ресурсов и возможность целенаправленного создания нового сельского хозяйства, новых лекарств, новой медицины и методов диагностики. У нас есть набор биомассы в виде коллекций. А теперь создается принципиально новый тип их хранения, который дает возможность оперативно работать с генами, — сказал Михаил Ковальчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук

Основная задача, которая стоит перед учеными на данном этапе, — объединение, сохранение и оцифровка генетических коллекций. Михаил Ковальчук рассказал, что в Курчатовском институте создана «геномная фабрика», где с помощью высокопроизводительного современного оборудования производится секвенирование (считывание и расшифровка) генома. Оцифровка коллекций идет круглосуточно. Далее информация обрабатывается и поступает в базу данных, где с ней можно будет работать, применяя методы биоинформатики.

Президент Курчатовского института подчеркнул: ученым крайне важно сделать так, чтобы вся генетическая информация в стране стала новым «золотым запасом».

— Самое основное сейчас, чтобы она не просто наполнялась, а чтобы ей пользовались. Сначала вся Россия, а потом и дружественные страны, — прокомментировал помощник президента Андрей Фурсенко.

Первые итоги

На пленарном заседании обсудили ход реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития генетических технологий, в которой Курчатовский институт выступает головной научной организацией.

Как отметил Валерий Фальков, формат ФНТП доказал свою эффективность.

— Программа — это живой организм. Она растет, и часть результатов уже есть в практической плоскости, — сказал он.

А Андрей Фурсенко, сопредседатель Совета по реализации программы, подчеркнул, что благодаря ФНТП удалось изменить сам подход к отечественной генетике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У нас были очень хорошие, но разрозненные центры. Они делали сильные работы, но при этом не было единой логики развития. А сегодня мы имеем три центра геномных исследований мирового уровня, — отметил он.

Кроме того, помощник президента указал на практическую ориентированность ФНТП.



— Нужно, чтобы в науку пошли люди, которые своими руками будут реализовывать достижения науки в экономике. И одна из задач нашей программы — реализовать заложенные в ней экономические возможности, — добавил Андрей Фурсенко.

Биологический щит

Основным предметом обсуждения на пленарном заседании стали вопросы биобезопасности. Именно этой теме был посвящен центральный доклад Михаила Ковальчука.

Президент Курчатовского института подчеркнул, что стремительное развитие биотехнологий создает для человечества не только возможности, но и угрозы.

— Можно создать искусственную клетку, и это будет сверхэффективное лекарство. Но также может быть создано и оружие массового поражения, — отметил он. При этом доступность биотехнологий растет в масштабах всего мира, а эффективного контроля за их распространением и применением нет.

По мнению Михаила Ковальчука, эта проблема должна решаться на международном уровне. Однако Россия и сама принимает действенные меры для обеспечения своей биобезопасности. Основных направлений работы здесь два: качественный контроль за всеми поступающими в страну биоматериалами и технологический суверенитет в таких сферах, как биологическая промышленность, фармакология, производство продуктов и так далее. Здесь уже есть убедительные результаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы были импортозависимы — и достаточно серьезно — в том, что касается биологических сред, реактивов, реагентов. И сейчас можно с гордостью сказать, что наша промышленность сделала невозможное: сейчас мы в этом полностью независимы от импорта, — привела пример заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, также участвовавшая в заседании.

Как указал Валерий Фальков, среди крупных проектов, которые реализуются в рамках ФНТП, есть три, непосредственно касающиеся обеспечения биобезопасности. Это разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий и противомикробных препаратов (ее реализует научно-технологический университет «Сириус»), разработка средств профилактики и лечения COVID-19 и сопутствующих инфекционных заболеваний с использованием генетических технологий (Институт биоорганической химии РАН) и проект Федерального центра охраны здоровья животных по созданию комплекса средств защиты против экономически и социально значимых болезней животных на основе штаммов микроорганизмов, отобранных методами геномного исследования.

— Программа уже продлена до 2030 года. И при положительном заключении со стороны головной научной организации мы и дальше в рамках ФНТП будем уделать достаточное внимание биобезопасности, — резюмировал министр.