«Курчатовцев отличает научная смелость и ответственность»

Создание атомного оружия, обеспечившее ядерный паритет, первые атомная подводная лодка и ледокол, освоение космоса и микроэлектроника — история Курчатовского института неразрывно связана с важнейшими этапами развития страны. Основные направления работы исследовательского центра сегодня — природоподобные технологии, ядерная медицина, генетика и другие — будут формировать ее завтрашний день. О прошлом, настоящем и будущем Курчатовского инcтитута «Известия» поговорили с его директором Маратом Камболовым.

— Вы помните, когда впервые услышали про Курчатовский институт? Какой образ института у вас тогда сложился? Как он изменился, когда вы начали здесь работать?

— В моем советском детстве школьники интересовались историей, помнили фамилии героев Великой Отечественной войны и понимали цену Победы. В Северной Осетии, где я родился и вырос, с самого раннего возраста ребенку прививают правильное отношение к Родине. Для нас это не просто патриотизм, это часть национального, культурного кода. Причем делается это максимально естественно — и в семье через рассказы бабушек и дедушек, и в школе.

Помню, как на уроке истории меня зацепил рассказ учителя про великого Курчатова, благодаря которому «ученые сохранили страну». Я тогда еще не мог осознать его смысл: все-таки в мальчишеском понимании спасают всегда солдаты, офицеры. Но фамилия Курчатов отпечаталась в моем сознании как образ героя.

Спустя годы, подробнее узнав историю Лаборатории № 2 (ныне — НИЦ «Курчатовский институт»), я до конца понял смысл этой фразы. Ведь чтобы противостоять ядерной угрозе, нужно было работать на опережение. Нашим великим основателям — Игорю Курчатову и Анатолию Александрову удалось не просто создать ядерный щит страны, но и обеспечить безопасность, и сам факт жизни будущих поколений. Уверен, что масштаб и величие их личностей мы до сих пор не осознаем в полной мере. И нам надо максимально перенимать их отношение к работе, любовь к науке, умение достигать цели.

Когда я начал работать в Министерстве науки и образования, сразу же услышал о Курчатовском институте — его междисциплинарности, прорывных исследованиях во многих направлениях. А в мой самый первый визит в институт я смог своими глазами увидеть, какой это уникальный научный центр, в котором сочетается легендарная история и будущее науки.

— Лозунг юбилея центра — «80 лет для страны и мира». А какой период истории института из этих 80 лет вам кажется наиболее значимым?

— Безусловно, важнейшими для страны, мира и нашего института были годы с 1943-го по 1953-й. В это время действительно решалась судьба миллионов человек, определялся миропорядок на ближайшие десятилетия. Именно Курчатовский институт сыграл судьбоносную роль в создании ядерного паритета.

При этом величие и уникальность Курчатовского института заключается как раз в том, что он всегда отвечал вызовам времени и работал на усиление нашей страны. В послевоенные годы под научным руководством института была создана первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» и первый в мире атомный ледокол «Ленин».

В 60-е годы прошлого столетия — эру покорения космоса — курчатовцы научились применять атомную энергию в космических технологиях и летательных аппаратах. В 70-х они создали новые технологии в области микроэлектроники и получили результаты мирового значения! Даже в суровые для страны 90-е в Курчатовском не остановился прогресс, здесь зарождались основы российского интернета, компьютерные и информационные технологии, был создан центр синхротронного излучения.

Сегодня Курчатовский институт снова первый в мире — например, по развитию природоподобных технологий, благодаря президенту НИЦ Михаилу Ковальчуку. Также мы проводим исследования в области ядерной медицины, генетики, термоядерных, плазменных, атомных технологий, многие из которых не имеют аналогов в мире. Эту высокую планку мы держим и будем держать.

Говорят, история циклична: в 40-х наш институт был на переднем крае обеспечения суверенитета и безопасности страны. Сегодня перед нами снова стоят масштабные вызовы — президент России Владимир Путин обозначил научные приоритеты и важность обеспечения технологического суверенитета страны. И Курчатовский институт, так же как и 80 лет назад, стоит на страже национальных интересов государства.

— У Курчатовского института — обширная география: подразделения, партнеры и проекты по всей России. С какими регионами отношения сейчас развиваются наиболее активно?

— Уникальный научный базис и исследовательские возможности Курчатовского института очень востребованы как в нашей стране, так и за ее пределами.

К нам поступают запросы о партнерстве и научном руководстве от многих научных и образовательных организаций. Мы тесно сотрудничаем с Калининградской, Московской, Ленинградской, Калужской, Псковской, Белгородской областями, Приморским и Краснодарским краем.

Отдельно отмечу нашу тесную и результативную работу с Республикой Крым и Севастополем: здесь находится мемориальная дача Игоря Курчатова, проводятся тематические смены в «Артеке», работают курчатовские классы.

Кстати, образовательный блок у нас сейчас активно развивается — как географически, так и по форматам работы со школьниками и студентами.

Планируем усиление научно-образовательного потенциала Северо-Кавказского федерального округа. Также нельзя не отметить большой интерес и нацеленность на сотрудничество со стороны наших друзей из стран СНГ.

В целом на будущее много планов и идей. Уверен, только совместными усилиями можно решить те глобальные задачи, которые стоят сегодня перед всем научным сообществом.

И отмечу, что даже в условиях беспрецедентного давления на нашу страну зарубежные коллеги сократили, но не прекратили с нами сотрудничество.

— Курчатовский институт оказывает помощь научным центрам ДНР. Какие планы есть в этом направлении? Есть ли проекты сотрудничества с образовательными и научными организациями в других новых регионах?

— Действительно, мы активно сотрудничаем и помогаем нашим гражданам из новых регионов. Особенно приятно, что эта работа ведется по инициативе самих ученых. Наши молодые сотрудники-курчатовцы проявили инициативу, мы их всесторонне подержали. Это был искренний, сердечный порыв — помочь нашим людям, которым сейчас непросто.

Сначала решено было собрать в гуманитарной помощи и передать самое необходимое — продукты, вещи, бытовые и гигиенические принадлежности, генераторы для обогрева. После наши ребята поехали сами на передовую и передали всё из рук в руки.

Следующее направление — сотрудничество с научно-образовательными организациями новых регионов. Здесь мы стараемся помогать научным оборудованием, реактивами, участием в восстановлении инфраструктуры. Например, тесно работаем и поддерживаем Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецкий национальный технический университет, Институт проблем искусственного интеллекта.

Недавно 30 вузов и 11 научных организаций ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были приняты в федеральную собственность и официально закреплены за российскими ведомствами и министерствами. Мы будем рады сотрудничеству и совместным научным проектам с коллегами на благо российской науки!

— В Курчатовском институте работает много молодежи. Чему бы в первую очередь вы посоветовали им учиться у основателей института?

— Да, это правда, Курчатовский институт сегодня — это научный центр мирового уровня с сильнейшей исследовательской школой и огромным научным потенциалом. Сегодня в нашей большой курчатовской семье более половины ученых в возрасте до 40 лет (в том числе студенты, аспиранты и младшие научные сотрудники). Каждый из них состоявшаяся личность, специалист в своей области. Отличают семью курчатовцев, пожалуй, научная смелость и умение брать на себя ответственность. А еще быть курчатовцем — это значит любить свою страну и работать во имя мира.