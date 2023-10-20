Молодо и зелено: как школьники помогают решать проблемы экологии

В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. Более 2,5 тыс. школьников из 18 регионов подготовили свои проекты по сохранению природы и защитили их перед перед известными экологами, учеными, политиками. Форум будет способствовать воспитанию у нового поколения бережного и ответственного отношения к окружающей природе, укреплению традиций детского экологического движения, подчеркнул президент России Владимир Путин в обращении к его участникам. Подростки, приехавшие в Челябинск, смогли задать волнующие вопросы представителям профильных министерств, депутатам и главе области.

Форум как игра

Всероссийский детский экологический форум проходит в Челябинске 19–20 октября. Он собрал 2,5 тыс. школьников 5–11 классов из 18 регионов страны. Среди них — авторы научных и прикладных разработок в сфере экологии, победители профильных олимпиад, экоактивисты.

Форум «будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения бережного, ответственного отношения к окружающей природе, укреплению замечательных традиций детского юннатского, экологического движения», отметил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума.

Фото: пресс-служба ДЭФ

Кроме того, у ребят есть отличная возможность обсудить со старшими товарищами и единомышленниками ключевые вопросы экологической повестки, предложить свои идеи и инициативы в этой важнейшей сфере, подчеркнул президент.

Организаторы форума подошли к его проведению как к игре, соревнованию, которое формирует проектное мышление. Ребят разбили на региональные команды. Каждая должна была разработать экологический проект по теме, которая досталась им в ходе жеребьевки — например, «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Особо охраняемые территории» и т.д. Время на разработку — два часа, потом — презентация перед всеми участниками форума, профессиональными экологами, учеными, политиками и общественными деятелями.

Фото: пресс-служба ДЭФ

В итоге команду Москвы организаторы форума отметили за проект о второй жизни вещей, команду из ДНР — о субботнике нового формата, школьников из Пермского края — о формировании новых экопривычек. Эксперты высоко оценили проекты всех 18 команд.

От участия в форуме бонусы получили все школьники. И это не только возможность пообщаться с единомышленниками и перенять опыт известных политиков и экологов. Участие в форуме даст школьникам дополнительные баллы при поступлении в Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, заверил его ректор Юрий Панов.

— Только вместе мы можем создать сильную и вдохновляющую экологическую сеть, способную привести к реальным изменениям в нашем мире, — сказал он, выступая перед школьниками.

Фото: пресс-служба ДЭФ

Экология стала делом молодых, отметил в своем обращении к участникам форума полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

— Поэтому принципиально важно, чтобы этими вопросами вы начинали заниматься с детства и пронесли это на протяжении всей жизни. Конечно, важно, чтобы у нас была сформирована правильная экологическая культура, а она начинает формироваться именно в детском возрасте, — подчеркнул он.

Что волнует школьников

Во время пленарной сессии участники задавали серьезные вопросы почетным гостям. Так, глава Росприроднадзора Светлана Радионова ответила школьнице Полине о планах по увеличению числа нацпарков в стране.

— Сейчас реализуется большая программа по созданию особо охраняемых природных территорий разного вида. Но наша задача и по тем территориям, которые уже имеются, четко обозначить границы и сделать так, чтобы люди, живущие на этих территориях или рядом с ними, могли и пользоваться всеми природными благами, но и сохранять эти территории, — пояснила она.

Фото: пресс-служба ДЭФ

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отвечал школьнице Елене, можно ли принять закон об обязательном экологическом образовании.

Каждое учебное заведение может насытить программу изучением проблем экологии, отметил парламентарий. Однако в обязательном порядке это пока сделать вряд ли возможно, потому что учебная нагрузка и так уже достаточно серьезная.

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера школьник Никита спрашивал о том, как в регионе решают проблему бездомных животных.

Фото: пресс-служба ДЭФ

Глава региона отметил: главный вопрос заключается в том, как эти животные появляются на улице. И хотя за последний год в регионе в 4–5 раз увеличилось количество людей, которые забирают животных из приютов, важно продолжать работать над тем, чтобы хозяева не бросали своих питомцев, подчеркнул он.

Во второй день форума участники представят свои разработки и идеи на научно-практической конференции в рамках празднования 105-летия юннатского движения.