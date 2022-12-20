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Инфекционист рассказал, как нельзя лечить грипп

Инфекционист Поздняков: грипп нельзя лечить крепким алкоголем и горячей баней
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod
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Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков 20 декабря рассказал «Известиям» о том, что не рекомендуется делать при лечении гриппа.

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«Нельзя принимать антибиотики с первого дня: можно навредить нормальной флоре, и останется только патогенная. К тому же при гриппе антибиотики не помогут, если нет бактериального осложнения. Нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может привести только к обезвоживанию, который повышает риск сосудистого спазма. При гриппе сосуды и так страдают. Также нельзя пытаться при гриппе прогреться в бане, когда есть температура», — подчеркнул специалист.

При гриппе нужно потреблять много жидкости — воду и любые безалкогольные напитки. По словам Позднякова, в данном случае больше важен объем потребляемой жидкости, а не состав.

«Необходимо снижать температуру, если она поднялась выше 38,5, применять муколитики, промывать нос, то есть проводить симптоматическое лечение. Если в первые двое суток было доказано, что это грипп, может быть назначена этиотропная терапия осельтамивиром или другими препаратами», — рассказал инфекционист.

Он также оценил риск заболеть гриппом повторно, отметив, что заразиться разными штаммами вируса возможно, но это очень маловероятно.

«Вирусные респираторные инфекции достаточно похожи. И аденовирусная инфекция, и парагрипп могут протекать с высокой температурой. Да, у них есть определенные патогномоничные симптомы, но если мы не расшифровываем этиологию, то говорить о конкретном заболевании как минимум преждевременно. Заболеть разными штаммами вируса возможно, но это очень маловероятно. Организм вырабатывает антитела достаточно широкого спектра для одного вида вируса», — указал Позднякова.

Врач пояснил, что в случае гриппа выработанные антитела сработают и на вариант H1N1, и на H3N2.

«Скорее всего, пациенты все-таки болеют разными видами вируса. И самое главное: грипп достаточно быстро «обнуляет» иммунную систему, то есть после гриппа очень выражена иммуносупрессия. Человек становится очень восприимчивым к инфекциям, которые бы даже не заметил в нормальном состоянии. Поэтому первый раз переболев гриппом, человек может заболеть через какое-то время, например, риновирусной или аденовирусной инфекцией. Повторная инфекция ОРВИ возможна, но этиология может быть совершенно разной», — добавил специалист.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что за последнюю неделю в России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ: количество заболевших выросло почти на 16%. При этом среди них лидирует свиной грипп (А(H1N1)2009), который циркулирует уже в 86 регионах.

Ранее в этот день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил «Известиям», что грипп является самой тяжелой из всех респираторных инфекций, которая чревата различными осложнениями. Так, самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Кроме того, возможно также поражение сердца и других органов и систем.

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