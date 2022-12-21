Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Мир
Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа
Мир
Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов
Мир
Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Киеву
Мир
В США предложили не называть граждан страны американцами
Мир
В Венгрии назвали ошибкой попытку Запада сделать из Киева военную базу
Армия
Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе
Мир
США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Врач предупредила о риске повторного заражения гриппом

Врач Сафонова: существует риск повторно заболеть тем же вариантом гриппа
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если иммунная система человека недостаточно отвечает на вирусы, существует риск повторно заразиться тем же вариантом гриппа. На это указала директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова в беседе с «Известиями» в среду, 21 декабря.

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»
Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов — об опасных последствиях болезни, причинах сильной эпидемии этого года и детях как главной группе риска

По ее словам, переболев в начале эпидемии гриппом H1N1, затем можно встретиться с другим вирусом — например, вирусом гриппа В. Это нередко случается в начале и в конце эпидемии, когда на смену вирусам гриппа А приходят вирусы гриппа В.

«При том, что они никуда не деваются, просто перекрестный иммунитет может не работать. Кроме того, мы с вами разные: любое инфекционное заболевание, любой инфекционный процесс — это взаимодействие микро- и макроорганизмов, и степень ответа, наша иммунная защита на эти вирусы может быть не совсем достаточной. Поэтому при таком длительном сезоне респираторных заболеваний, который начинается с сентября и, с нарастанием, может длиться до конца апреля, если иммунная система недостаточно отвечает на вирусы, риск заболеть тем же вариантом гриппа может быть», — указала Сафонова.

В связи с этим специалист рекомендовала проходить вакцинацию от гриппа даже после болезни, спустя 2–4 недели после выздоровления. Это защитит от заражения других видом гриппа, резюмировала врач.

В свою очередь врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский отметил, что сейчас в России достаточно большая прослойка вакцинированных от гриппа — около половины населения страны, а также хорошо налаженная система тестирования на грипп.

«Но тестируется и определяется в основном свиной вирус гриппа А. Но если это будет вирус гриппа А, его подвид, или подвид вируса гриппа В, то тест может давать всё равно точно такой же результат несмотря на то, что человек болеет, но другой разновидностью гриппа. Это аналогично тому, как человек, болевший ковидом одного штамма — «омикрон», — сейчас заболевает штаммом «цербер». То есть это не повторное заболеваний той же инфекцией, а заболевание схожей инфекцией», — пояснил специалист.

Накануне врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не рекомендуется делать при лечении гриппа. Так, не следует принимать антибиотики с первого дня болезни: можно навредить нормальной флоре, и останется только патогенная. Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может привести только к обезвоживанию, который повышает риск сосудистого спазма.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о возможных осложнениях гриппа. Так, вирус может привести к пневмонии, а также поражениям сердца и других органов и систем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022