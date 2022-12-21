Врач предупредила о риске повторного заражения гриппом

Если иммунная система человека недостаточно отвечает на вирусы, существует риск повторно заразиться тем же вариантом гриппа. На это указала директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова в беседе с «Известиями» в среду, 21 декабря.

По ее словам, переболев в начале эпидемии гриппом H1N1, затем можно встретиться с другим вирусом — например, вирусом гриппа В. Это нередко случается в начале и в конце эпидемии, когда на смену вирусам гриппа А приходят вирусы гриппа В.

«При том, что они никуда не деваются, просто перекрестный иммунитет может не работать. Кроме того, мы с вами разные: любое инфекционное заболевание, любой инфекционный процесс — это взаимодействие микро- и макроорганизмов, и степень ответа, наша иммунная защита на эти вирусы может быть не совсем достаточной. Поэтому при таком длительном сезоне респираторных заболеваний, который начинается с сентября и, с нарастанием, может длиться до конца апреля, если иммунная система недостаточно отвечает на вирусы, риск заболеть тем же вариантом гриппа может быть», — указала Сафонова.

В связи с этим специалист рекомендовала проходить вакцинацию от гриппа даже после болезни, спустя 2–4 недели после выздоровления. Это защитит от заражения других видом гриппа, резюмировала врач.

В свою очередь врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский отметил, что сейчас в России достаточно большая прослойка вакцинированных от гриппа — около половины населения страны, а также хорошо налаженная система тестирования на грипп.

«Но тестируется и определяется в основном свиной вирус гриппа А. Но если это будет вирус гриппа А, его подвид, или подвид вируса гриппа В, то тест может давать всё равно точно такой же результат несмотря на то, что человек болеет, но другой разновидностью гриппа. Это аналогично тому, как человек, болевший ковидом одного штамма — «омикрон», — сейчас заболевает штаммом «цербер». То есть это не повторное заболеваний той же инфекцией, а заболевание схожей инфекцией», — пояснил специалист.

Накануне врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не рекомендуется делать при лечении гриппа. Так, не следует принимать антибиотики с первого дня болезни: можно навредить нормальной флоре, и останется только патогенная. Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может привести только к обезвоживанию, который повышает риск сосудистого спазма.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о возможных осложнениях гриппа. Так, вирус может привести к пневмонии, а также поражениям сердца и других органов и систем.