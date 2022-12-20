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В Роспотребнадзоре рассказали об опасных последствиях гриппа

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Грипп — самая тяжелая из всех респираторных инфекций, она чревата различными осложнениями. Самое классическое из них — это гриппозная пневмония, рассказал «Известиям» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар, фактически, по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — отметил он.

К счастью, добавил эксперт, пока зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа.

По словам Александра Горелова, наиболее подвержены гриппу дети от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания.

«У детей такая реакция на вирус связана с тем, что у них еще идет становление иммунитета. Поэтому их организм бурно реагирует на незнакомые ему возбудители. У пожилых людей — обратная история. У них есть феномен засыпания иммунитета. Недаром говорят, что стар и млад имеют стереотипные реакции на многие проблемы», — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас также болеет много подростков.

«В их случае заболеваемость вызвана высокой социальной активностью — эта возрастная группа не особо привержена соблюдению [профилактических] мер: ношению масок, чистоте рук и так далее», — подчеркнул эксперт.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»

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