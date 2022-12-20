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«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»

Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов — об опасных последствиях болезни, причинах сильной эпидемии этого года и детях как главной группе риска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Грипп станет главным вирусным заболеванием этого сезона — он уже доминирует почти во всех регионах страны, на него приходится более 50% всех диагнозов. Ковид и ОРВИ далеко позади. Темпы заболеваемости только за последнюю неделю выросли на 35% и пока не снижаются. Грипп способен оказывать серьезное влияние почти на все органы человека и провоцировать другие проблемы со здоровьем, которые могут проявляться в течение двух месяцев после выздоровления. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» рассказал, когда ждать пика заболеваемости в этом сезоне, почему гриппу особенно подвержены дети, насколько часто встречается одновременное заражение гриппом и ковидом и почему эта «смесь» особо опасна для здоровья.

«Для гриппа характерна определенная периодичность»

— Почему в этом году грипп у нас так активен?

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— Не только у нас. Во всем мире тоже отмечается рост заболеваемости. Дело в том, что для гриппа характерна определенная периодичность. Обычно минимальный срок, на который он отступает, — три года. Максимальный — семь лет. У нас последний подъем был в 2015–2016 годах. То есть к 2022 году как раз прошло семь лет. За это время снизилась иммунная прослойка, ослабел иммунитет к возбудителям. А раз осталась только клеточная память к гриппу, он вновь к нам вернулся.

— В ряде стран мира получил широкое распространение вариант гриппа А(H3N2), а в России — А(H1N1), который еще называют свиным. Почему так произошло?

— Это абсолютно закономерное явление. У нас в прошлом сезоне был H3N2, сейчас H1N1. Европа и Азия заканчивали этот респираторный сезон по-разному. Если в Азии, в том числе в Китае, преобладал грипп B, то в Европе — А (H1N1). ВОЗ следит за циркуляцией актуальных штаммов в разных странах, чтобы адаптировать вакцину к распространенным именно в этом году вариантам. До начала нынешнего эпидсезона в России была создана четырехвалентная (то есть эффективная против четырех основных штаммов. — «Известия») вакцина, в которой присутствуют возбудители H1N1 и H3N2, именно те, что были зафиксированы в Европе и Азии, а также два возбудителя гриппа В.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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— Можно ли говорить о том, что в этом году грипп и ОРВИ вытеснили COVID-19?

— Нет. Это процессы, которые идут параллельно друг другу. В прошлом году тоже было немало заболевших гриппом и ОРВИ — 39 млн, согласно докладу главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Это беспрецедентные цифры.

В этом году три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и ковид — идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп.

Нарастание активности вирусных инфекций свойственно для этого времени года. Мы знаем, что обычно в этот период — до новогодних праздников и сразу после них — отмечался второй подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. А к середине апреля, максимум в мае всё это заканчивалось. А вот коронавирус пока не имеет определенной периодичности.

«От гриппа вакцинировалось более 74 млн человек»

— Какую долю в структуре заболеваемости сейчас составляют грипп, ковид и ОРВИ?

— На долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций. Грипп доминирует уже практически во всех регионах нашей страны. В трети регионов России отмечается рост коронавируса, на остальные возбудители приходится где-то по 8–10%.

— Можно ли утверждать, что в этом сезоне лидерство всё же останется за гриппом?

— С высокой вероятностью лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1), ситуация по которому остается напряженной.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Когда нам ждать пика заболеваемости по гриппу и ОРВИ? От чего зависит срок их активности?

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— Всё зависит от нас с вами. Отмечу, что в этом году неплохо прошла прививочная кампания: вакцинировалось 52% от всей численности населения, то есть больше 74 млн человек.

Вторая очень важная составляющая, от которой зависит сила и протяженность волны гриппа, — неспецифическая профилактика. Мы к ней привыкли за период коронавирусной инфекции. Это маски, чистые руки, чистые гаджеты, социальное дистанцирование. Очень важны гигиенические навыки, они показали свою эффективность.

В настоящий момент именно от этого будет зависеть активность гриппа.

— Когда грипп начинал отступать в прошлые годы?

— Всё зависело от того, какая была весна. Если тепло и солнышко, уже с середины апреля его практически не бывает. Лишь единичные случаи фиксируются до середины мая. Потом мы забываем про грипп до следующего эпидсезона.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России
врач
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Есть ли основания полагать, что в этом сезоне будет всё то же самое?

— Почему нет? Грипп — сезонная инфекция. У нас есть вакцина, есть препараты от гриппа, доказавшие свою эффективность и безопасность. Самое главное, что они разрешены и детям с рождения, и взрослым.

«Дети до пяти лет всегда были особо восприимчивы к гриппу»

— В чем причина того, что гриппом в этом году преимущественно болеют дети?

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— Наиболее подвержены гриппу не только дети. Это и люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания. Грипп — не новая инфекция. Дети от нуля до пяти лет всегда были особо восприимчивы к ней. Это уже классика жанра.

У детей такая реакция на вирус связана с тем, что у них еще идет становление иммунитета. Поэтому их организм бурно реагирует на незнакомые ему возбудители. У пожилых людей — обратная история. У них есть феномен засыпания иммунитета. Недаром говорят, что стар и млад имеют стереотипные реакции на многие проблемы.

Сейчас также болеет много подростков. В их случае заболеваемость вызвана высокой социальной активностью — эта возрастная группа не особо привержена соблюдению тех мер, о которых я говорил: ношению масок, чистоте рук и так далее.

— Какие опасные последствия может вызвать грипп? Они так же неприятны, как последствия после ковида?

— Бесспорно, поэтому за гриппом и следят во всем мире. Это самая тяжелая из всех респираторных инфекций, она чревата различными осложнениями. Самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие. К счастью, пока мы видим лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России
ребенок
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Есть ли такое понятие, как «длинный грипп», по аналогии с лонг-ковидом, то есть таким, который тянется месяцами?

— Пока такого, к счастью, не было. С другой стороны, в западных странах применяют такую формулу: всё, что случается в течение двух месяцев после эпизода гриппа, является проявлениями гриппа. К примеру, последовавший за гриппом инфаркт или инсульт. Постковид же может продолжаться и полгода, и год.

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Если проводить еще аналогии гриппа с ковидом, то можно вспомнить и про бессимптомное течение болезни. Бессимптомный грипп бывает где-то у 5% заболевших.

— Если человек перенес грипп средней тяжести, он всё равно может столкнуться с осложнениями?

— Бесспорно. При легкой и бессимптомной форме это маловероятно. Чем тяжелее протекает болезнь, тем больше осложнений может возникнуть у больного.

— Является ли нынешний грипп дозозависимым, как ковид?

— Для любого инфекционного заболевания время контакта и доза возбудителя являются определяющими факторами. Находясь в одном помещении в разных частях комнаты, от источника инфекции можно получить разную дозу и иметь разный инфекционный процесс.

Но вторым очень важным фактором является состояние иммунитета человека к моменту встречи с возбудителем инфекции. Когда это динамическое равновесие нарушается, возникает болезнь. Если у вас крепкий иммунитет, вы легко переносите даже большую дозу возбудителя. Как раз из-за особенностей иммунного реагирования тяжелое течение заболевания отмечается у групп риска.

«Двойное заражение — и гриппом, и ковидом — явление редкое, но тяжелое»

— Есть ли сейчас случаи одномоментного заболевания гриппом и ковидом?

— Во всем мире процент таких заболевших минимальный.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России
тест
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Такая двойная инфекция протекает тяжелее?

— Да. Она редкая, но тяжелая. В России есть возможность ее диагностировать, поэтому проблем в нашей стране с этим нет.

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— Сейчас в поликлиниках собираются тестировать и на грипп, и на ковид. Зачем это нужно? Отличается ли лечение?

— У нас давно разработаны тест-системы, которые могут дифференцировать эти заболевания. В нашем Институте эпидемиологии разработан ОРВИ-скрин, который позволяет по мазку из носа выявить до 18 возбудителей в течение двух часов.

Важность диагностики гриппа и ковида заключается в том, что лечение у этих заболеваний принципиально разное.

При коронавирусной инфекции назначаются кроворазжижающие препараты. При гриппе их принимать категорически не рекомендуется. Поэтому мы говорим: никакого самолечения, никакой самодиагностики. Доктора вызывайте, если себя плохо чувствуете, и он проведет экспресс-обследование, для того чтобы назначить адекватное лечение.

— Основная задача таких тестов — выявить не вид ОРВИ, а именно отделить ОРВИ от гриппа и ковида?

— Да. Это ключевое, хотя мы можем и вид основных ОРВИ узнать тоже.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России
насморк
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Но это не несет смысловой нагрузки?

— Не несет, но вам будет приятно узнать, что вы болеете риновирусной инфекцией, а не, к примеру, метапневмовирусом. Если доктор сочтет необходимым, он может провести бесплатное тестирование более чем на 20 возбудителей.

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