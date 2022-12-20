«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»

Грипп станет главным вирусным заболеванием этого сезона — он уже доминирует почти во всех регионах страны, на него приходится более 50% всех диагнозов. Ковид и ОРВИ далеко позади. Темпы заболеваемости только за последнюю неделю выросли на 35% и пока не снижаются. Грипп способен оказывать серьезное влияние почти на все органы человека и провоцировать другие проблемы со здоровьем, которые могут проявляться в течение двух месяцев после выздоровления. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» рассказал, когда ждать пика заболеваемости в этом сезоне, почему гриппу особенно подвержены дети, насколько часто встречается одновременное заражение гриппом и ковидом и почему эта «смесь» особо опасна для здоровья.

«Для гриппа характерна определенная периодичность»

— Почему в этом году грипп у нас так активен?

— Не только у нас. Во всем мире тоже отмечается рост заболеваемости. Дело в том, что для гриппа характерна определенная периодичность. Обычно минимальный срок, на который он отступает, — три года. Максимальный — семь лет. У нас последний подъем был в 2015–2016 годах. То есть к 2022 году как раз прошло семь лет. За это время снизилась иммунная прослойка, ослабел иммунитет к возбудителям. А раз осталась только клеточная память к гриппу, он вновь к нам вернулся.

— В ряде стран мира получил широкое распространение вариант гриппа А(H3N2), а в России — А(H1N1), который еще называют свиным. Почему так произошло?

— Это абсолютно закономерное явление. У нас в прошлом сезоне был H3N2, сейчас H1N1. Европа и Азия заканчивали этот респираторный сезон по-разному. Если в Азии, в том числе в Китае, преобладал грипп B, то в Европе — А (H1N1). ВОЗ следит за циркуляцией актуальных штаммов в разных странах, чтобы адаптировать вакцину к распространенным именно в этом году вариантам. До начала нынешнего эпидсезона в России была создана четырехвалентная (то есть эффективная против четырех основных штаммов. — «Известия») вакцина, в которой присутствуют возбудители H1N1 и H3N2, именно те, что были зафиксированы в Европе и Азии, а также два возбудителя гриппа В.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Можно ли говорить о том, что в этом году грипп и ОРВИ вытеснили COVID-19?

— Нет. Это процессы, которые идут параллельно друг другу. В прошлом году тоже было немало заболевших гриппом и ОРВИ — 39 млн, согласно докладу главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Это беспрецедентные цифры.

В этом году три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и ковид — идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп.

Нарастание активности вирусных инфекций свойственно для этого времени года. Мы знаем, что обычно в этот период — до новогодних праздников и сразу после них — отмечался второй подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. А к середине апреля, максимум в мае всё это заканчивалось. А вот коронавирус пока не имеет определенной периодичности.

«От гриппа вакцинировалось более 74 млн человек»

— Какую долю в структуре заболеваемости сейчас составляют грипп, ковид и ОРВИ?

— На долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций. Грипп доминирует уже практически во всех регионах нашей страны. В трети регионов России отмечается рост коронавируса, на остальные возбудители приходится где-то по 8–10%.

— Можно ли утверждать, что в этом сезоне лидерство всё же останется за гриппом?

— С высокой вероятностью лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1), ситуация по которому остается напряженной.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Когда нам ждать пика заболеваемости по гриппу и ОРВИ? От чего зависит срок их активности?

— Всё зависит от нас с вами. Отмечу, что в этом году неплохо прошла прививочная кампания: вакцинировалось 52% от всей численности населения, то есть больше 74 млн человек.

Вторая очень важная составляющая, от которой зависит сила и протяженность волны гриппа, — неспецифическая профилактика. Мы к ней привыкли за период коронавирусной инфекции. Это маски, чистые руки, чистые гаджеты, социальное дистанцирование. Очень важны гигиенические навыки, они показали свою эффективность.

В настоящий момент именно от этого будет зависеть активность гриппа.

— Когда грипп начинал отступать в прошлые годы?

— Всё зависело от того, какая была весна. Если тепло и солнышко, уже с середины апреля его практически не бывает. Лишь единичные случаи фиксируются до середины мая. Потом мы забываем про грипп до следующего эпидсезона.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Есть ли основания полагать, что в этом сезоне будет всё то же самое?

— Почему нет? Грипп — сезонная инфекция. У нас есть вакцина, есть препараты от гриппа, доказавшие свою эффективность и безопасность. Самое главное, что они разрешены и детям с рождения, и взрослым.

«Дети до пяти лет всегда были особо восприимчивы к гриппу»

— В чем причина того, что гриппом в этом году преимущественно болеют дети?

— Наиболее подвержены гриппу не только дети. Это и люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания. Грипп — не новая инфекция. Дети от нуля до пяти лет всегда были особо восприимчивы к ней. Это уже классика жанра.

У детей такая реакция на вирус связана с тем, что у них еще идет становление иммунитета. Поэтому их организм бурно реагирует на незнакомые ему возбудители. У пожилых людей — обратная история. У них есть феномен засыпания иммунитета. Недаром говорят, что стар и млад имеют стереотипные реакции на многие проблемы.

Сейчас также болеет много подростков. В их случае заболеваемость вызвана высокой социальной активностью — эта возрастная группа не особо привержена соблюдению тех мер, о которых я говорил: ношению масок, чистоте рук и так далее.

— Какие опасные последствия может вызвать грипп? Они так же неприятны, как последствия после ковида?

— Бесспорно, поэтому за гриппом и следят во всем мире. Это самая тяжелая из всех респираторных инфекций, она чревата различными осложнениями. Самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие. К счастью, пока мы видим лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Есть ли такое понятие, как «длинный грипп», по аналогии с лонг-ковидом, то есть таким, который тянется месяцами?

— Пока такого, к счастью, не было. С другой стороны, в западных странах применяют такую формулу: всё, что случается в течение двух месяцев после эпизода гриппа, является проявлениями гриппа. К примеру, последовавший за гриппом инфаркт или инсульт. Постковид же может продолжаться и полгода, и год.

Если проводить еще аналогии гриппа с ковидом, то можно вспомнить и про бессимптомное течение болезни. Бессимптомный грипп бывает где-то у 5% заболевших.

— Если человек перенес грипп средней тяжести, он всё равно может столкнуться с осложнениями?

— Бесспорно. При легкой и бессимптомной форме это маловероятно. Чем тяжелее протекает болезнь, тем больше осложнений может возникнуть у больного.

— Является ли нынешний грипп дозозависимым, как ковид?

— Для любого инфекционного заболевания время контакта и доза возбудителя являются определяющими факторами. Находясь в одном помещении в разных частях комнаты, от источника инфекции можно получить разную дозу и иметь разный инфекционный процесс.

Но вторым очень важным фактором является состояние иммунитета человека к моменту встречи с возбудителем инфекции. Когда это динамическое равновесие нарушается, возникает болезнь. Если у вас крепкий иммунитет, вы легко переносите даже большую дозу возбудителя. Как раз из-за особенностей иммунного реагирования тяжелое течение заболевания отмечается у групп риска.

«Двойное заражение — и гриппом, и ковидом — явление редкое, но тяжелое»

— Есть ли сейчас случаи одномоментного заболевания гриппом и ковидом?

— Во всем мире процент таких заболевших минимальный.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Такая двойная инфекция протекает тяжелее?

— Да. Она редкая, но тяжелая. В России есть возможность ее диагностировать, поэтому проблем в нашей стране с этим нет.

— Сейчас в поликлиниках собираются тестировать и на грипп, и на ковид. Зачем это нужно? Отличается ли лечение?

— У нас давно разработаны тест-системы, которые могут дифференцировать эти заболевания. В нашем Институте эпидемиологии разработан ОРВИ-скрин, который позволяет по мазку из носа выявить до 18 возбудителей в течение двух часов.

Важность диагностики гриппа и ковида заключается в том, что лечение у этих заболеваний принципиально разное.

При коронавирусной инфекции назначаются кроворазжижающие препараты. При гриппе их принимать категорически не рекомендуется. Поэтому мы говорим: никакого самолечения, никакой самодиагностики. Доктора вызывайте, если себя плохо чувствуете, и он проведет экспресс-обследование, для того чтобы назначить адекватное лечение.

— Основная задача таких тестов — выявить не вид ОРВИ, а именно отделить ОРВИ от гриппа и ковида?

— Да. Это ключевое, хотя мы можем и вид основных ОРВИ узнать тоже.

Грипп доминирует уже практически во всех регионах России Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Но это не несет смысловой нагрузки?

— Не несет, но вам будет приятно узнать, что вы болеете риновирусной инфекцией, а не, к примеру, метапневмовирусом. Если доктор сочтет необходимым, он может провести бесплатное тестирование более чем на 20 возбудителей.