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Горячие головы: почему резко выросла заболеваемость гриппом среди детей

Подобные эпидемии случаются раз в пять-шесть лет, говорят иммунологи
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Dr. Wilfried Bahnmüller
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Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России стремительно ухудшается: еженедельный прирост новых случаев составляет 30–35%, сообщили в Роспотребнадзоре. Особенно часто болеют дети — это связано с тем, что иммунитета к наиболее распространенному в этом году свиному гриппу в силу возраста у них нет, отметили эпидемиологи. В некоторых российских регионах школы частично или полностью ушли на карантин. Россиянам стоит вспомнить о масках, если они хотят защитить себя в период разгула инфекции, предупредили врачи.

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Эпидемиологическая обстановка ухудшилась в некоторых регионах России. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппа, активизацией ковида и других негриппозных вирусов.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла на 35%. Свиной грипп типа А/H1N1 выявили уже в 82 регионах. Наиболее высокие показатели отмечают в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО и в ряде других регионов.

В Департаменте здравоохранения Ярославской области «Известиям» также сообщили о «серьезной нагрузке» на систему здравоохранения.

— Возросла нагрузка на колл-центры поликлиник, в разы увеличилось количество вызовов бригад скорой и неотложной помощи. Ситуация осложняется тем, что болеют не только пациенты, но и медицинский персонал, — сказали там.

Горячие головы
поликлиника
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Со свиной головы: заболеваемость гриппом и ОРВИ растет на 30-35%
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Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас действительно высок и составляет 30–35% еженедельно, сказал «Известиям» врач-иммунолог Николай Крючков. В 2020 и 2021 годах гриппом почти никто не болел, в 2019-м заболеваемость тоже была ниже нынешней, отметил он.

— Почему число заражений растет именно сейчас? Во-первых, сезон гриппа в принципе наступает в ноябре-декабре. Во-вторых, после снятия ковидных ограничений и отмены карантинов иммунитет многих людей оказался не подготовлен к встрече с новой инфекцией, — уверен специалист.

Кроме того, особенность эпидемий гриппа в том, что они повторяются раз в пять-шесть лет, продолжил Николай Крючков. Последняя эпидемия гриппа в России как раз была в 2016 году, напомнил он.

— Интерес вызывает скорее то, что в мире сейчас наиболее распространен вариант свиного гриппа А(H3N2), а в России — А/H1N1, на который приходится более 87% заражений. Правда, в обоих случаях болезнь проходит почти одинаково, — рассказал Николай Крючков.

H3N2, или гонконгский грипп, — острое респираторное заболевание, отличающееся быстрым течением. В России зарегистрированы единичные случаи заражения этим подвидом — в частности, об одном таком пациенте на сотню за минувшую неделю «Известиям» сообщили в Управлении здравоохранения Липецкой области.

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Болеют дети

Ухудшение эпидобстановки заставило многие школы вспомнить о дистанционном обучении. Так, в Республике Саха (Якутия) на сегодня 40% учеников учатся из дома, рассказали «Известиям» в Минобрнауки региона. Школы посещают только 9-е и 11-е классы. Все спортивные и культурно-массовые мероприятия с участием детей временно отменены.

Более 20% школ Саратовской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. В Татарстане ежедневную утреннюю проверку здоровья не проходят более 130 детей, сообщили представители министерства науки региона. А в Красноярском крае на частичный карантин отправлены не только школы, но и группы в детских садах.

Плохая эпидобстановка складывается в Тюмени: все школы города с 15 декабря перейдут на дистант. За последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе выросла почти на 40%. Примерно такой же прирост новых случаев и в Курской области.

Горячие головы
школа карантин
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Из статистики, поступающей из регионов можно сделать вывод, что сейчас гриппом преимущественно болеют дети. Так, в Калужской области за прошедшую неделю 60% заболевших гриппом — дети до 14 лет. А в комитете по здравоохранению Петербурга заявили в среду, 14 декабря, о том, что около 80% заболевших гриппом и ОРВИ в городе — это дети от семи до десяти лет.

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Высокую заболеваемость гриппом среди детей «Известиям» подтвердили эпидемиологи.

— Дело в том, что с распространенным сейчас вариантом гриппа А/H1N1, так называемым свиным гриппом, часть населения уже сталкивалась в 2009 году. Сейчас они имеют «мозаичный» иммунитет — то есть частично защищены от инфекции, которая за эти годы модифицировалась. В то же время, подросли дети, которые ту эпидемию не застали, и у них нет иммунитета. Это вызывает обеспокоенность, — рассказал «Известиям» академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

У людей без иммунитета болезнь протекает тяжелее, продолжил он. При этом нельзя утверждать, что у гриппа нет отдаленных неприятных последствий, с которыми многие познакомились после ковида. Обе инфекции опасны.

— Стопроцентного метода защиты, как и быстрого лекарства от гриппа нет. Но значительно снижает вероятность заражения ношение маски, — сказал эпидемиолог.

Уязвимым группам населения, среди которых беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, необходимо носить маски как минимум в общественных местах, посоветовал Вадим Покровский.

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