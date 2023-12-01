ВОЗ заявила об отсутствии пандемического потенциала у вспышек пневмонии в Китае

Вспышки микоплазменной пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Об этом 1 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония — это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах <...> В настоящее время мы не рассматриваем их как имеющие пандемический потенциал», — сказала она. Ее слова приводит «РИА Новости».

Харрис подчеркнула, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий из-за пережитого периода изоляции друг от друга.

До этого, 22 ноября, ВОЗ сообщила о кластерах пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. При этом китайские власти сообщили, что ими не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов, а также новых клинических проявлений заболевания.