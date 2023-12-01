Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании из-за непогоды произошла задержка поездов
Интернет и технологии
Из App Store удалили приложение каршеринга «Ситидрайв»
Происшествия
Подорвавший ж/д пути под Рязанью мужчина рассказал подробности подготовки теракта
Общество
На саммите BRICS+ Fashion Summit прошел показ дизайнеров из Эфиопии и Индии
Мир
В ВОЗ заявили о самом быстром темпе роста ВИЧ в Европе
Авто
Китайский LIVAN объявил о старте продаж седана S6 PRO
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Калифорнии
Общество
Суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в Восточной Пруссии
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии пандемического потенциала у вспышек пневмонии в Китае
Мир
В ФРГ минимум 45 компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Культура
Дирижер Мариинского театра заявил о новых возможностях при Гергиеве в Большом театре
Происшествия
Открытое горение на рынке «Садовод» в Москве ликвидировано
Мир
СМИ узнали об использовании ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика США
Мир
Проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа прекратился из-за боевых действий
Мир
The Times предрекла Европе поражение в случае открытого конфликта с РФ

ВОЗ заявила об отсутствии пандемического потенциала у вспышек пневмонии в Китае

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tino Romano
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспышки микоплазменной пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Об этом 1 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония — это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах <...> В настоящее время мы не рассматриваем их как имеющие пандемический потенциал», — сказала она. Ее слова приводит «РИА Новости».

Харрис подчеркнула, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий из-за пережитого периода изоляции друг от друга.

Новый вирус-мутант: в Китае жителей косит опасная инфекция
Отмечается, что в этот раз люди болеют без кашля, но с температурой

До этого, 22 ноября, ВОЗ сообщила о кластерах пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. При этом китайские власти сообщили, что ими не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов, а также новых клинических проявлений заболевания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023