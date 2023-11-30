Мозговая пассивность: у переболевших COVID-19 падает словарный запас

Российские ученые с помощью нейросетей проанализировали активность мозга пациентов, перенесших COVID-19. Исследования показали, что инфекция влияет на работу левого полушария мозга, отвечающего за речь. В результате после болезни у людей возникали сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции. Полученные данные можно использовать для разработки новых методов реабилитации после коронавирусной инфекции, полагают авторы исследования. По мнению экспертов, причиной подобных нарушений может быть воспаление в мозге, которое приводит к нарушению его кровоснабжения и питания.

Всё в голове

Российские ученые выявили новое последствие перенесенной коронавирусная инфекция — она может снижать активность левой половины головного мозга, отвечающей за речь. Это показал анализ электроэнцефалограмм, которые снимали у участников исследования во время выполнения простых мыслительных операций. Статья с результатами работы ученых университета МИСИС и МГУ имени Ломоносова в сотрудничестве со специалистами компании «Нейроспутник» опубликована в журнале Computer Research And Modeling.

— Исследование показало преобладание паттернов α-ритма в левом полушарии у здоровых людей по сравнению с лицами, которые в анамнезе написали о недавно перенесенном COVID-19. Это указывает на разницу в активности мозга между двумя группами,­­ — рассказала доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС, гендиректор «Нейроспутника» Александра Бернадотт.

В исследовании приняли участие 105 взрослых добровольцев, которых разделили на две группы: в одну вошли люди, которые за последние полгода переболели COVID-19, а в другую — те, кто ни разу не сталкивался с этим заболеванием. В ходе эксперимента участникам предлагали произнести вслух или про себя слова, которые отображались на экране. При этом на них было установлено оборудование для записи электроэнцефалограммы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Анализ полученных данных показал, что у здоровых людей и тех, кто переболел COVID-19, активность мозга отличается. Кроме снижения активности в левой половине мозга, отвечающей за речь, у них менялась частота ЭЭГ-сигналов в обоих полушариях.

— ЭЭГ людей, недавно переболевших COVID-19, показали снижение низких частот в обоих полушариях, а также увеличение вклада высоких частот (≥50 Гц) в сигнал ЭЭГ в правом полушарии, — сказала Александра Бернадотт.

Анализ электроэнцефалограмм проводили с помощью нейронных сетей. В результате ученые смогли с точностью более 63% отличить данные ЭЭГ людей после COVID-19 от данных здоровых людей. Понимание того, как коронавирус влияет на мозг, может быть ключом к разработке эффективных методов лечения и реабилитации для тех, кто переболел этим заболеванием.

Не пора ли к психологу?

— Паттерны мозговой активности людей, переболевших ковидом — снижение низких частот ЭЭГ, подавление альфа-ритма, — могут быть признаком тревожных и депрессивных состояний. Также депрессия альфа-ритма в левом полушарии может быть связана с речевыми дисфункциями — снижением темпа речи, сложностями с подбором слов , наблюдаемыми у пациентов, перенесших COVID-19, — говорит клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

По словам специалиста, в случае поражения центральной и периферической нервной системы при COVID-19 пациентам, кроме медикаментозного лечения, показаны различные формы нейропсихологической коррекции и реабилитации. До 10% больных нейроковидом сохраняют различные патологии речевых и мыслительных функций и вообще когнитивных процессов, таких как память и внимание, более трех месяцев. В этом случае можно использовать методы психотерапии, позволяющие преодолевать тревожные и депрессивные состояния, если они носят устойчивый характер на протяжении длительного времени.

При других формах COVID-19 для когнитивных функций он протекает в гораздо более мягкой форме. Но при тяжелой или средней тяжести болезни возникает устойчивый синдром, когда проявляются не когнитивные, а психоэмоциональные нарушения. Они могут продолжаться до трех месяцев. В их числе напряженный психоэмоциональный статус, а также тревожность, депрессия. В этом случае также можно использовать различные формы индивидуальной и групповой психотерапии. Как правило, симптомы сглаживаются в течение первых трех месяцев, но иногда астения и эмоциональные изменения сохраняются длительное время, добавила психолог.

Как пояснил «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, существуют исследования, которые говорят о нарушении когнитивных функций как при депрессии, так и после таких тяжелых состояний, как COVID-19. У людей с тяжелым течением болезни страдали память и мыслительные способности. Возможно, это связано с интенсивностью воспаления в головном мозге, которое локализовалось в сосудах нервной ткани. Вероятно, при этом нарушались кровоснабжение и питание мозга.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Пока механизм непонятен, но это однозначно влияет на состояние переболевших. Проходит ли это со временем, пока сказать нельзя, так как у нас нет долгосрочных наблюдений. Скорее всего, последствия могут оставаться у определенных людей в зависимости от тяжести перенесенной болезни. Возможно, для лечения этого состояния можно использовать сосудистые препараты, которые применяют в неврологии, — сказал Михаил Болков.

Несмотря на очевидный успех своего исследования, ученые подчеркивают, что необходима дальнейшая работа для уточнения и оптимизации методов, которые они использовали.