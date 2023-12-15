Превышение пройденного: признаки эпидемии гриппа и ОРВИ есть в 36 городах

Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более уже в 36 крупных российских городах, сообщил НИИ гриппа. Согласно методике Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ от 20% служит одним из признаков развития эпидемии в субъекте. Эксперты объясняют рост количества пациентов «иммунной амнезией» — за два года непрерывного циркулирования каронавирусной инфекции она уничтожила у людей большой процент иммунных клеток. Специалисты не исключили вероятности появления новых вариантов гриппа. Глава Роспотребнадзора уже поручила усилить контроль за профилактическими мероприятиями в регионах.

Грипп пошел в рост

Количество случаев гриппа и ОРВИ в России составляет уже 108,8 на 10 тыс. человек, сообщили в НИИ гриппа. Неделей ранее этот показатель равнялся 98,1. На селекторном совещании 12 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила недельный рост заболеваемости по всей стране в 8,8%.

Уровень еженедельного эпидемического порога по гриппу и ОРВИ, который высчитывается по специальной методике Роспотребнадзора, оказался превышен на 47%. По той же методике темп прироста заболеваемости в 20% и более служит одним из признаков развития эпидемии. И на прошлой неделе на 20% и более эпидпороги оказались превышены в 36 крупных городах России.

В Москве, как сообщили в столичном Роспотребнадзоре, заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует периоду года.

По словам Анны Поповой, в период новогодних праздников везде, где проводятся массовые мероприятия, специалисты ведомства должны организовать круглосуточное дежурство и продолжить информационную кампанию по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса.

— Родители порой пренебрегают мерами предосторожности и ведут простуженных малышей на новогодние представления, что абсолютно недопустимо, — сказала глава ведомства на селекторном совещании. — Крайне важно усилить контроль за профилактическими мероприятиями, в том числе принять меры по недопущению отправки в поездки организованных групп детей с признаками инфекционных заболеваний.

Для профилактики заболевания в Роспотребнадзоре порекомендовали сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, носить маску, избегать тесных контактов с теми, кто имеет признаки заболевания.

«Регулярно тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта, проветривайте, делайте влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь, ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С», — посоветовали там.

Превышение показателей

В этот осенне-зимний период идет превышение показателей прошедших пандемийных лет по разным ОРВИ, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Это не только грипп, но и коклюш, микоплазменная пневмония, респираторно-сентиальная инфекция и элементарно корь, которая распространяется везде, — сказал он. — У нас есть вероятность, что появятся новые варианты гриппа, но точных данных нет. Остальные инфекции появились спустя несколько лет непрерывного царствования коронавируса. Есть предположение, что у многих ослабла иммунная система или произошла иммунная амнезия.

Такое явление возникает, например, после кори, которая уничтожает большой процент иммунных клеток, связанных с памятью, пояснил эксперт.

— Тяжелая вирусная нагрузка, которая преследует человека сезон за сезоном, могла нас потрепать. То, что идет длительная вспышка сразу всех этих инфекций и постоянно к нам возвращается коронавирус, тоже поражающий иммунные клетки, могло подкосить нашу иммунную систему, — отметил он.

Эксперт рекомендовал после нынешнего сезона гриппа и ОРВИ обновить вакцины от коклюша и кори, особенно взрослым старше 25 лет, которые работают в коллективе.

Грипп же чаще всего начинается резким подъемом температуры до 39–40 градусов, затем появляется насморк и боль в горле, рассказал «Известиям» медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.

— В остальном — мало отличий от других вирусов. Для определения именно вируса гриппа существуют экспресс-тесты, которые продаются в аптеках: берется мазок из горла или из носа, добавляется реактив, и также на тест-полоске определяется наличие или отсутствие вируса гриппа, — пояснил он.

Большинство людей переносят грипп нормально, к группе риска относятся дети до двух лет, пожилые пациенты, беременные, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями — такие пациенты должны по назначению врача принимать специфические препараты, которые угнетают вирусы, добавила инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

— Грипп сильно ослабляет иммунитет, активизируя при этом патогенную флору, что может спровоцировать размножение бактерий. Возможны поражения пазух носоглотки и бронхов, что может привести к пневмонии. Осложнениями гриппа могут быть менингит, энцефалит, заболевания сердца, почек и печени, — добавил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, следует придерживаться простых правил: мыть руки после посещения магазинов и поездок на общественном транспорте, не прикасаться к лицу грязными руками — патогены могут проникнуть в организм через слизистые оболочки, — а также по возможности не контактировать с инфицированными людьми. При первых признаках болезни — оставаться дома, чтобы не заражать окружающих и избежать развития осложнений, пояснил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Наиболее эффективный способ защититься от болезни — вакцинация, напомнил Андрей Поздняков. Однако не следует вакцинироваться в пик заболеваемости, это увеличивает риск заразиться и может привести к тяжелому течению болезни.