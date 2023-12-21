Грипповой портрет: в России стремительно растет заболеваемость ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ ухудшается по всей России , следует из данные НИИ гриппа. Еженедельный порог заболеваемости превышен уже на 58% . Сейчас в стране преобладает вирус гриппа типа А. Предположительно, именно он стал причиной резонансной смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень – Адлер. На фоне ухудшения эпидобстановки регионы постепенно вводят ограничения на массовые мероприятия, выяснили «Известия».

Как растет заболеваемость

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю повысился и составил 123 случая на 10 тыс. населения, говорится в актуальной сводке НИИ гриппа. Это выше «базовых» 70 случаев на 76% и еженедельного эпидемического порога на 58%. Повышенный уровень заболеваемости зафиксирован в 39 городах, среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Ставрополь, Воронеж, Калининград, Томск.

Роспотребнадзор оценил рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом в 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Предварительно, именно грипп стал причиной смерти 12-летней девочки, которая вместе с другими ребятами на поезде Тюмень – Адлер возвращалась с отдыха в детском лагере «Олимпийская Ребячка» в Сибири. В поездке у нее поднялась до 39 градусов температура, жаропонижающие с ней не справлялись, и девочка потеряла сознание. Прибывшие к поезду на территории Пензенской области медики зафиксировали ее смерть.

Оказание медицинской помощи детям, ехавшим на поезде из Тюмени в Адлер Фото: t.me/saratov_smi64

Уже в Саратовской области всю группу из 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу, потому что на температуру пожаловались еще около 30 из них. 21 декабря министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что с признаками ОРВИ госпитализировали 86 детей, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести. У 15 ребят лабораторно подтвержден грипп А. Всем назначили противовирусную терапию.

Еще 38 детей и 11 сопровождающих взрослых без признаков ОРВИ временно разместили в провизорном блоке больницы.

Следственное управление СК России по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза.

По словам источника «Известий» во врачебных кругах, гибель девочки могла быть связана с ее индивидуальной повышенной восприимчивостью к этому вирусу. Не исключено и то, что она могла быть инфицирована несколькими вирусами сразу — например, гриппом и ковидом.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Но вообще ситуация выглядит дикой. Даже если у ребенка был не диагностированный ранее иммунодефицит, за три-четыре часа скончаться от вируса гриппа почти невозможно. Вирусу нужно время, чтобы развиться, чтобы произошел инфекционно-токсический шок , из-за которого падает давление, происходит токсическое воздействие на мозг, гипоксия, кома и смерть, — сказал он.

Чем опасен грипп

Подавляющее количество регистрируемых случаев гриппа сейчас — это тип А , рассказала «Известиям» инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

— Грипп этого типа склонен к эпидподъемам. Последняя серьезная пандемия свиного гриппа как раз была связана с типом А (H1N1), — отметила она.

Основные симптомы — это подъем температуры от 38 и выше, головная боль в области глазницы, лобной области, сухой кашель, боль в горле при глотании, конъюнктивит, слезотечение, заложенность носа, уточнила Елизавета Темник.

В небольшом проценте случаев грипп может протекать очень быстро: симптомы появляются и нарастают в течение суток. Обычно инкубационный период составляет два дня.

— Если у ребенка нарушение сознания, необусловленная сонливость в утренние часы, одышка в покое, жалобы на сильную головную боль, многократная рвота, сыпь или лихорадка, нужно немедленно вызвать скорую помощь, — посоветовала инфекционист.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

Вирус гриппа — самый тяжелый по количеству летальных исходов среди ОРВИ, сообщил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— По разным данным, ежегодно от гриппа в мире умирает более 250 тыс. человек. При этом существуют сезонные колебания. В какой-то год больше, в какой-то меньше, — сказал он.

Всё зависит от охвата вакцинацией — а в России в последние годы этот показатель довольно велик и составляет десятки миллионов человек, заметил инфекционист.

— В среднем вероятность негативного исхода без своевременного оказания медпомощи может превышать 1%. А учитывая, что в сезон могут заболевать десятки тысяч, из этого складываются ощутимые человеческие потери, — сказал Сергей Вознесенский.

Поэтому всем, кто не вакцинирован, следует привиться, заметил он. Это не поздно сделать даже сейчас, хотя лучше было позаботиться об этом в сентябре.

Отменяют утренники и елки

В связи с ростом заболеваемости в регионах России думают над возвращением ограничительных мер.

Так, в Санкт-Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 на минувшей неделе увеличилось по сравнению с предыдущей почти на 25%. 20 декабря в Северной столице ввели масочный режим в медицинских учреждениях, социальных объектах, в организациях при проведении массовых мероприятий.

С ухудшением эпидобстановки начались и отмены школьных утренников и елок, рассказала «Известиям» организатор детских праздников из Москвы Мария Оборонева.

— Очень много отмен праздников — не только дней рождений, но и утренников, встреч с Дедом Морозом и прочих, где есть массовое скопление детей, — сказала она.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Представители исполнительной власти регионов — в том числе Кировской, Иркутской, Пензенской, Кемеровской областей — сообщили «Известиям», что не исключают введение ограничений для новогодних мероприятий в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В образовательных организациях Брянской области новогодние мероприятия проходят с учетом эпидемиологической ситуации, заверили в регионе.

В то же время руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул. При этом она призвала не забывать о правилах личной профилактики.

Над материалом работали: Анастасия Платонова, Денис Гриценко, Валерия Мишина и Ксения Набаткина