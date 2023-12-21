Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень – Адлер. Главное

Группу из 125 детей, путешествующих поездом Тюмень – Адлер, сняли с состава из-за признаков недомогания и температуры у нескольких из них. Одна девочка скончалась. Детей направили в инфекционную больницу Саратовской области. О том, что известно к этому часу о происшествии, — в материале «Известий».

Группу детей сняли с поезда Тюмень – Адлер: последние новости

Как уточнил глава Саратовской области Роман Бусаргин, находившиеся в поезде дети ехали из лагеря в Сибири, когда около 30 из них пожаловались сопровождающим на температуру. Группу сняли с поезда, Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию.

Детей направили в инфекционную больницу. У 60 из них наблюдаются признаки ОРВИ. При этом «тяжелых» среди пациентов нет.

У 15 детей лабораторно был выявлен вирус гриппа А, медики оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с подопечными. Для родителей открыта круглосуточная горячая линия.

К проведению исследований подключены также государственный научный центр «Вектор», Центральный НИИ эпидемиологии и всероссийский противочумный институт «Микроб». Ситуацию взяла на личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мать одной из девочек, ехавших в поезде, поделилась с «Известиями» подробностями произошедшего. По рассказу ее дочери, у большинства детей температуры нет и их самочувствие нормальное.

Ребенок погиб в поезде Тюмень – Адлер: последние новости

Одна из несовершеннолетних скончалась. Как рассказал источник «Известий», 12-летней девочке стало плохо накануне, 20 декабря. О недомогании пассажирки сообщил старший группы. Температура у ребенка поднялась до 39 градусов, медсестра дала девочке жаропонижающее средство. Около 19:00 больная потеряла сознание.

О состоянии девочки доложили начальнику поезда. Взрослые вызвали бригаду скорой помощи, но реанимировать ребенка не удалось.

Следственный комитет (СК) России по Пензенской области, где скончалась девочка, возбудил уголовное дело по факту ее смерти. Для установления точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

В ходе следования были опрошены директор ресторана и повар. По их словам, обеспечение питанием детей, следовавших в вагонах № 16, 18, 19, производилось четыре раза в сутки свежеприготовленной пищей, они пили только дистиллированную воду.