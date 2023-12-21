Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На трассе Махачкала — Хасавюрт произошло массовое ДТП
Экономика
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
Общество
В Москве задержали двух дворников за хранение 9 кг героина
Экономика
Минфин предупредил ЕС о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ
Политика
Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе
Происшествия
У следовавших с отдыха в поезде Тюмень – Адлер детей выявлен грипп А
Армия
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток
Мир
Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями
Мир
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 11 декабря
Мир
Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа
Армия
ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении
Мир
В Германии заявили о нехватке украинцев для обучения на танках Leopard 2
Общество
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень – Адлер. Главное

Губернатор Саратовской области рассказал о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группу из 125 детей, путешествующих поездом Тюмень – Адлер, сняли с состава из-за признаков недомогания и температуры у нескольких из них. Одна девочка скончалась. Детей направили в инфекционную больницу Саратовской области. О том, что известно к этому часу о происшествии, — в материале «Известий».

Группу детей сняли с поезда Тюмень – Адлер: последние новости

Как уточнил глава Саратовской области Роман Бусаргин, находившиеся в поезде дети ехали из лагеря в Сибири, когда около 30 из них пожаловались сопровождающим на температуру. Группу сняли с поезда, Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию.

Детей направили в инфекционную больницу. У 60 из них наблюдаются признаки ОРВИ. При этом «тяжелых» среди пациентов нет.

У 15 детей лабораторно был выявлен вирус гриппа А, медики оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с подопечными. Для родителей открыта круглосуточная горячая линия.

К проведению исследований подключены также государственный научный центр «Вектор», Центральный НИИ эпидемиологии и всероссийский противочумный институт «Микроб». Ситуацию взяла на личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мать одной из девочек, ехавших в поезде, поделилась с «Известиями» подробностями произошедшего. По рассказу ее дочери, у большинства детей температуры нет и их самочувствие нормальное.

Ребенок погиб в поезде Тюмень – Адлер: последние новости

Одна из несовершеннолетних скончалась. Как рассказал источник «Известий», 12-летней девочке стало плохо накануне, 20 декабря. О недомогании пассажирки сообщил старший группы. Температура у ребенка поднялась до 39 градусов, медсестра дала девочке жаропонижающее средство. Около 19:00 больная потеряла сознание.

Болеют дети: в России выросло число случаев микоплазменной пневмонии
Вспышку этой болезни недавно зафиксировали в Китае

О состоянии девочки доложили начальнику поезда. Взрослые вызвали бригаду скорой помощи, но реанимировать ребенка не удалось.

Следственный комитет (СК) России по Пензенской области, где скончалась девочка, возбудил уголовное дело по факту ее смерти. Для установления точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

В ходе следования были опрошены директор ресторана и повар. По их словам, обеспечение питанием детей, следовавших в вагонах № 16, 18, 19, производилось четыре раза в сутки свежеприготовленной пищей, они пили только дистиллированную воду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023