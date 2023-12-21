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Около 30 детей поезда Тюмень – Адлер пожаловались на температуру

Губернатор: около 30 детей поезда Тюмень – Адлер пожаловались на температуру
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Около 30 из 125 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер по пути из лагеря, пожаловались на температуру. Об этом 21 декабря сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми», — написал он в Telegram-канале.

Бусаргин добавил, что для родителей была создана круглосуточная горячая линия.

Ранее в этот день сообщалось, что группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу. Губернатор Саратовской области сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Несовершеннолетних доставят в инфекционную больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний и оказания медицинской помощи.

По данным источника «Известий», один ребенок скончался на станции Сердобск. Однако эти сведения Бусаргин не прокомментировал.

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