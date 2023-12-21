Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
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- Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
Группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу. Об этом 21 декабря сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — написал он в своем Telegram-канале.
Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Несовершеннолетних доставят в инфекционную больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний и оказания медицинской помощи.
По данным источника «Известий», один ребенок скончался на станции Сердобск. Однако эти сведения Бусаргин не прокомментировал.
Ранее, 19 декабря, в Дагестане три человека погибли после отравления угарным газом. Инцидент произошел в ночь на вторник в частном доме в селе Камкамахи. Погибли двое мужчин, а также глава местного сельсовета. Утечка газа произошла в результате неисправности системы вентиляции печки.