В Дагестане три человека погибли после отравления газом
В Акушинском районе Дагестана трое человек, в том числе глава Камкамахинского сельсовета, скончались в результате отравления угарным газом. Об этом 19 декабря сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, инцидент произошел в ночь на вторник, 19 декабря, в частном доме в селе Камкамахи. Погибли двое мужчин, а также глава местного сельсовета Ибрагимгаджи Магомедов.
По предварительным данным, утечка газа произошла в результате неисправности системы вентиляции печки. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее, 15 декабря, в поселке Цильна Ульяновской области восемь человек отравились угарным газом. Двое из них, 19-летняя девушка и 51-летний мужчина, погибли. Районная прокуратура начала проверку.