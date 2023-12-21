Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минздрав сообщил о 125 детях, пострадавших в поезде Тюмень — Адлер
Армия
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток
Мир
Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями
Мир
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Общество
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 11 декабря
Мир
Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа
Армия
ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении
Мир
В Германии заявили о нехватке украинцев для обучения на танках Leopard 2
Общество
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов
Мир
В МИДе назвали неуместными вбросы Запада по соглашению РФ с Фарерами
Армия
Российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Мир
Шесть освобожденных в Венесуэле американцев прибыли в США
Мир
Число погибших в КНР при землетрясении возросло до 135 человек
Мир
В Германии отметили тяжелое положение ВСУ ввиду наступающей холодной зимы

Стали известны подробности смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер

Источник: перед смертью у ребенка поднялась температура до 39 градусов
0
Фото: t.me/busargin_r
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились подробности смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер по пути из лагеря в Сибири. Ими поделился в четверг, 21 декабря, источник «Известий».

Он рассказал, что вечером накануне ребенок почувствовал себя плохо, о чем сообщил старшей группы. После этого ее осмотрела медсестра и дала таблетку.

Как пояснила руководитель группы сопровождения детей, 20 декабря температура у девочки поднялась до 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Однако примерно около 19 часов ребенок потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено начальнику поезда и вызвана бригада скорой помощи. Но реанимировать девочку не смогли.

Источник отметил, что в ходе следования поезда были опрошены директор ресторана и повар, которые рассказали, что обеспечение питанием детей, следовавших в вагонах № 16, 18, 19, производилось четыре раза в сутки свежеприготовленной пищей, они пили только дистиллированную воду.

Лето же, дети: как обезопасить подростка в лагере
Эксперты рассказали, о чем должны позаботиться родители ради здоровья несовершеннолетних

Ранее в этот день сообщалось, что группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень Адлер и отправили в саратовскую больницу. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Несовершеннолетних доставят в инфекционную больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний и оказания медицинской помощи. Отмечалось, что один ребенок скончался.

Позднее стало известно, что около 30 детей, снятых с поезда, пожаловались на температуру. Как сообщил губернатор Саратовской области, детям оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.

Бусаргин добавил, что для родителей была создана круглосуточная горячая линия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023