Стали известны подробности смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер

Появились подробности смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер по пути из лагеря в Сибири. Ими поделился в четверг, 21 декабря, источник «Известий».

Он рассказал, что вечером накануне ребенок почувствовал себя плохо, о чем сообщил старшей группы. После этого ее осмотрела медсестра и дала таблетку.

Как пояснила руководитель группы сопровождения детей, 20 декабря температура у девочки поднялась до 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Однако примерно около 19 часов ребенок потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено начальнику поезда и вызвана бригада скорой помощи. Но реанимировать девочку не смогли.

Источник отметил, что в ходе следования поезда были опрошены директор ресторана и повар, которые рассказали, что обеспечение питанием детей, следовавших в вагонах № 16, 18, 19, производилось четыре раза в сутки свежеприготовленной пищей, они пили только дистиллированную воду.

Ранее в этот день сообщалось, что группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в саратовскую больницу. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Несовершеннолетних доставят в инфекционную больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний и оказания медицинской помощи. Отмечалось, что один ребенок скончался.

Позднее стало известно, что около 30 детей, снятых с поезда, пожаловались на температуру. Как сообщил губернатор Саратовской области, детям оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.

Бусаргин добавил, что для родителей была создана круглосуточная горячая линия.