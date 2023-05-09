Лето же, дети: как обезопасить подростка в лагере

Взрослые уже давно разложили по полочкам все особенности адаптации ребенка в детском коллективе, который формируется и живет по определенным законам и алгоритмам. Но детям всё равно приходится набивать шишки, приобретая свой собственный жизненный опыт. Как подготовить несовершеннолетних к самостоятельной жизни вдали от дома, какие травмы подстерегают подростков на природе и почему важно уметь выстраивать личные границы — в материале «Известий».

На страже границ

Перед отправкой на летний отдых не обойтись без серьезного разговора с ребенком. Эксперты Академии безопасности Ольги Бочковой советуют обязательно рассказать о законах, по которым развивается коллектив в условиях детского лагеря, чтобы несовершеннолетний мог быстрее приспособиться к самостоятельной жизни. В частности, когда дети только знакомятся, они стараются казаться добрее и приветливее. Для них важно завязать отношения и понравиться другим. На этой первой стадии формирования коллектива (отряда или группы) несовершеннолетние еще не очень активно обозначают свои личные границы.

— Но не надо пытаться угождать другим и нравиться всем. Ребенку не стоит жертвовать своими чувствами и границами в угоду другим, поскольку позже это сыграет против него самого , — предостерегает основатель Академии безопасности, клинический системный семейный психолог и педагог Ольга Бочкова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Правила поведения таковы, что несовершеннолетний должен сразу обозначить свои границы и пояснить, что именно ему не нравится. Делать это следует приветливо, дружелюбно, но твердо. Например, мальчик по имени Александр привык, что его называют Сашей, и не переносит вариант «Саня». А девочке Таисии не по душе, когда ее называют Тасей, а не Таей. Об этом надо сразу сказать новым знакомым. Или ребенок не привык, чтобы кто-то без его согласия брал вещи, — в этом случае тоже не стоит делать вид, что ему всё равно.

— Понятие личных границ касается тела, чувств, мыслей, вещей, пространства и личных данных. Помни, что никто не имеет права нарушать твои интимные границы, даже если это предлагают сделать в виде игры и обещают потом «хранить секреты» , — призывает Ольга Бочкова.

Уставные отношения

Педагог подчеркивает: чтобы не совершить ошибку в самом начале общения с незнакомыми ребятами и взрослыми, следует уяснить, что в лагере есть вертикальные и горизонтальные отношения.

— Горизонтальные отношения строятся с такими же членами отряда, детьми, приехавшими отдыхать. А вертикальные — с персоналом лагеря: вожатыми, воспитателями, тренерами и другими сотрудниками. Общение со сверстниками и взрослыми регламентируется уставом или сводом правил, по которым живет отряд , — разъясняет Бочкова.

Всё, что выходит за рамки этих правил, считается неуставными отношениями. Эксперт советует понимать, например, что между отдыхающими и вожатыми не может быть настоящей дружбы, потому что их отношения неравноправны. И тем более не должно быть настоящей симпатии и любви, потому что изначально в руках вожатых и воспитателей сосредоточено гораздо больше власти, которой они могут манипулировать.

— Воспитатели и вожатые отвечают за ребенка и учат его следовать правилам, установленным в лагере, — это очень важно. Но надо помнить, что власть этих людей ограничена их ролью вожатого или воспитателя. В общении не должно быть насилия, оскорбления и перехода личных границ , — говорит собеседница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ребенок, вливаясь в коллектив, должен осознавать, что самое главное — это личная безопасность, считают психологи. В любой ситуации следует принимать решение, оценивая риски для себя. И думать надо своей головой, а не опираться на мнение и поведение большинства. Если ребенку кажется, что ситуация становится опасной, то надо уходить, доверяя своему внутреннему голосу.

Специалисты подчеркивают, что группа предполагает единое мышление, единые правила и интересы. Волей-неволей в некоторых моментах ребенку приходится подстраиваться под общие интересы, наступая на горло своим собственным. Стиль поведения тоже приходится менять в пользу принятого в коллективе. И в этом нет ничего плохого, если дело касается вполне приемлемых форм поведения. Например, девочки решили надеть на дискотеку белые майки, а мальчики в определенное время собираются, чтобы поиграть в футбол.

— Лагерь — среда, где дети будут стремиться попасть в коллектив и быть принятыми в нем. Это нормальная часть взросления. Помогите своим детям не выпадать из среды, заранее продумывая форму одежды, молодежные атрибуты, — советует Ольга Бочкова.

Но если группа подбивает несовершеннолетнего на какие-то опасные поступки, то необходимо сразу обозначить свою позицию. В этом случае лучше отказаться от общения с этими сверстниками. В частности, если мальчик или девочка не приемлет ругательства, оскорбления и унижение других ребят, то не просто имеет право не участвовать в таких вещах, но может и поставить вопрос — стоит ли ему оставаться в этом лагере.

Трудности закаляют характер — эта истина верна и поныне. Однако не во всех случаях следует испытывать судьбу. Если ребенок стал жертвой буллинга в лагере, то первое, что он должен сделать, — сразу связаться с родителями, а также сообщить о случившемся вожатому, воспитателю, заведующему или директору лагеря. В любой ситуации, когда ребенок не может справиться сам, он должен просить помощи у взрослых, которым доверяет и которые за него отвечают. Это не считается ябедничеством. Можно заранее придумать пароль или кодовую фразу, которая послужит сигналом в случае, если подросток не может прямо сообщить о тревожной ситуации.

— Маме и папе важно оставить заявление на имя директора лагеря и забрать ребенка из агрессивной среды и собрать доказательства того, что его травят. Это могут быть записки, сообщения из чата, следы от ударов или испорченные вещи, — говорит Бочкова.

Не имеет смысла оставлять маленького человека в среде, где он подвергается травле: прекратить ее самостоятельно он не сможет.

Береги себя

Дачный отдых тоже таит в себе опасности — детей манит свобода. Пока взрослые отдыхают в тени яблонь или работают на грядках, у ребенка появляется возможность ускользнуть на речку или в лес. О малышах и речи нет — покидать пределы приусадебного участка они должны только в сопровождении взрослых. А вот удержать подростков возле себя практически нереально. В этом случае ребята должны сообщить о том, куда они идут, кто будет в компании и сколько времени они проведут вне дома. Тогда у взрослых будет возможность отслеживать ситуацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Обсудите с ребенком подходящее место для купания, правила поведения на воде и как поступить, если кто-то из детей тонет. Объясните, что в лес нельзя идти одному, только в сопровождении взрослого. При этом важно брать с собой воду, компас, свисток, выбирать яркую одежду, достаточно теплую и хорошо защищающую тело. Обязательны средства связи, на случай, если ребенок заблудится, — комментирует Ольга Бочкова.

Если друзья или знакомые попросили подростка изменить свои планы, об этом обязательно следует предупредить родителей. В случае, когда незнакомый человек приглашает несовершеннолетнего в гости, зовет на прогулку или просит о помощи, ребенок должен ответить решительным отказом, уйти и поставить в известность взрослых, которые за него отвечают. Психологи обращают внимание на то, что дети не должны стесняться столь резкого поведения или бояться показаться невежливыми. Речь идет о безопасности, а когда на кону жизнь, то нет ничего важнее. Если же ситуация критическая, то ребенок должен громко кричать и звать на помощь. Стеснение или стыд здесь неуместны. Просить помощи можно у полицейских, сотрудников магазинов, охранников, женщин с детьми.

Важность прививок

Не менее важно учить несовершеннолетних заботиться о своем здоровье. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая напоминает о том, что независимо от места отдыха одна из главных летних опасностей — укусы клещей. Об этом надо знать, отправляя несовершеннолетних на каникулы в пандемичные районы. Самый лучший вариант обезопасить ребенка — заранее привить его от клещевого энцефалита. Перед походом в лес следует надевать одежду, надежно защищающую открытые участки тела. Это тот случай, когда бабушкин совет заправлять штанишки в носочки и не оставлять голой поясницу важен как никогда.

— Если укуса клеща не удалось избежать, то нужно обязательно сдать паразита на исследование. Помимо известных многим клещевого энцефалита и боррелиоза он переносит множество других заболеваний. Есть смысл сразу давать детям антибиотики, не дожидаясь результата анализов. Если тот же боррелиоз не подтвердится, то лучше отменить препарат, чем лечиться еще дольше в случае, когда поставят неприятный диагноз, — комментирует Мария Снегоцкая.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Редкий летний отдых не обходится без ссадин и порезов. Врач советует в этих случаях как следует обработать ранки перекисью водорода. Этот препарат должен быть в походной аптечке или на даче. Давать в лагерь медицинские препараты запрещено — всё необходимое имеется в медицинском кабинете, где ребенку и окажут первую помощь. Родителям следует знать, что если без госпитализации не обойтись, то доктора обращают особое внимание на то, был ли несовершеннолетний привит от столбняка. Этим опасным инфекционным заболеванием россиян пугают с детства: картинка, на которой больной буквально выгибается дугой, известна по справочникам и учебникам. Встречается оно нечасто, но его последствия страшны. Столбнячная палочка крайне устойчива — она живет в почве годами. Едва бактерии проникают в открытые раны, они начинают вырабатывать опасные токсины. Со временем бактерии погибают, а вот токсины попадают в нервную систему и вызывают настолько сильное сокращение мышц и судороги, что через 40 дней человек умирает в страшных мучениях.

— Любая загрязненная поверхность таит в себе опасность, в том числе и находящиеся в почве осколки стекла, которыми можно порезаться. Заразиться очень сложно, но профилактика должна быть. И речь не только о детях. Взрослые тоже должны делать прививки от столбняка, причем каждые 10 лет, — предостерегает Мария Снегоцкая.

Если прививка отсутствует, то после травмы проводится экстренная профилактика столбняка, независимо от того, каких взглядов на вакцинацию до этой поры придерживались родители.

Улица полна неожиданностей

Злую шутку с несовершеннолетними может сыграть купание в прудах. В частности, есть риск получить травму в водоемах, где нырять запрещено. А купание в неочищенных прудах способно вызвать аллергическую реакцию на цветение ряски и других водорослей. В грязной воде детей также подстерегают кишечные инфекции и гельминты.

В частности, лучше избегать водоемов, где плавают утки. Иначе можно заполучить церкариоз, иначе он именуется «зуд купальщика». Личинки так называемых церкарий обычно досаждают водоплавающим — уткам, чайкам. Однако паразиты пытаются прицепиться и к человеку. К счастью, под нашей кожей они не выживают — гибнут буквально через полчаса после попадания. Однако при этом возникает сильный зуд и раздражение. Заболевание не считается опасным для человека, через несколько дней купальщик перестает чесаться. Но в некоторых случаях температура ребенка может подняться до 38 градусов, а наличие аллергии осложняет течение болезни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Врачи советуют также следить за тем, чтобы дети не прыгали в воду в непроверенных местах, поскольку есть риск получить серьезные повреждения, в том числе и травмы позвоночника.

Улица таит и другие опасности — существует риск угодить под машину не только в случае, когда ребенок нарушает правила дорожного движения. Громкая музыка в наушниках мешает несовершеннолетним, когда они переходят улицу или шагают по заставленному машинами двору. Подросток может не услышать шуршание шин или сигнал автомобиля. Однако приспособления для усиления звука опасны не только этим.

— Со временем на наушниках, если их не обрабатывать, скапливается большое количество инфекции. Кроме того, интенсивность звука не всегда соответствует нормам (не более 80 децибелов). Громкий звук провоцирует повреждение слухового нерва, что ведет к неотвратимой тугоухости , — предостерегает врач.

Специалисты считают, что наименее опасны, с точки зрения здоровья, наушники, которые не вставляются в уши, а надеваются поверх них. Однако модные вкладыши и «капельки» сейчас пользуются большей популярностью, чем старомодные «уши».

Вред и бред

Врач предостерегает: в жару обязательно следует соблюдать питьевой режим. К счастью, современные дети приучены носить с собой бутылки с водой. Юные велосипедисты для этих целей крепят к рамам специальные держатели. Однако многие подростки вместо простой воды выбирают сладкую газировку и энергетики. В жару это может иметь нехорошие последствия.

— Избыток сахара усиливает потливость, а энергетические напитки провоцируют высокий выброс адреналина. При этом не стоит забывать, что благодаря солнцу и физической активности тоже вырабатывается адреналин. В итоге у подростка подскакивает давление, усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, — продолжает Мария Снегоцкая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Конечно, глупо надеяться на то, что подростки, получившие самостоятельность, будут безукоризненно соблюдать все рекомендации взрослых. Порой читать нотации просто бессмысленно.

— Главное — чтобы у детей всегда был при себе телефон и зарядное устройство. Если что-то случится, то связь важна, — говорит Мария Снегоцкая.