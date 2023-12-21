У следовавших с отдыха в поезде Тюмень – Адлер детей выявлен грипп А
У следовавших с отдыха в поезде Тюмень – Адлер детей выявлен грипп А, заявили 21 декабря журналистам в Роспотребнадзоре по Саратовской области.
«Специалистами управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом Тюмень – Адлер с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — сказано в заявлении.
В ведомстве добавили, что к проведению исследований подключены также государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и всероссийский противочумный институт «Микроб».
В полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора, уточнили в управлении.
Ранее в этот день сообщалось, что группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Отмечалось, что один ребенок скончался. Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти девочки.
Позднее стало известно, что около 30 детей, снятых с поезда, пожаловались на температуру. Как сообщил губернатор Саратовской области, детям оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними. Для родителей создана круглосуточная горячая линия.