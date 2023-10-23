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Врач перечислила витамины для укрепления иммунитета зимой

Врач Каневская: витамины C и D помогут защитить организм при частых простудах
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Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын
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Профессор, д.м.н. Светлана Каневская указала на пользу витаминов C и D в борьбе с простудными заболеваниями.

В беседе с «Российской газетой» в воскресенье, 22 октября, специалист отметила, что оба эти витамина по-разному поддерживают иммунитет, а в холодное время года их расход повышается.

Так, витамин C улучшает иммунный ответ организма благодаря стимулированию функций лейкоцитов, а также облегчает симптомы при инфекциях дыхательных путей. Врач посоветовала включить в рацион красный болгарский перец, брокколи, черную смородину, киви, гуаву, клубнику, апельсины, лимоны и другие овощи и фрукты.

Витамин D, по словам Каневской, играет решающую роль в регуляции образования и специализации новых клеток, в том числе в иммунной системе, пишет Pravda.Ru. Витамин D участвует в работе всего организма, в том числе и иммунной системы. Его нехватка создает у детей предрасположенность к частым респираторным инфекциям, а дети с нормальным уровнем витамина D болеют реже.

Врач подчеркнула, что для поддержания уровня витамина D недостаточно только солнца и питания, его также следует принимать дополнительно в течение года. Она указала на то, что дозировку должен определить врач.

Каневская предупредила, что не стоит бесконтрольно принимать витамины. Исключить их передозировку может только специалист по результатам лабораторного мониторинга микроэлементов в сыворотке крови.

Врач добавила, что передозировка витамина D опаснее, чем передозировка витамина С, поскольку он — жирорастворимый, выводится из организма дольше, а потому может в нем накапливаться.

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20 октября врач Ольга Уланкина рассказала, что продукты с витамином D способствуют профилактике остеопороза. Преимущественно речь идет о молоке и молочных продуктах. Кроме того, пожилым людям во избежание осложнений в виде переломов следует избегать падений и травм, больше двигаться, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить обследования.

В тот же день врач-эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с сайтом aif.ru развенчала миф о безопасности недостатка витамина D. По ее словам, при таком состоянии растут риски развития остеопороза, ослабления иммунитета, ухудшения функции мышц и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она предупредила, что переизбыток витамина так же опасен, как и недостаток, сообщает телеканал «360».

18 октября врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе куриных яиц. По его словам, в их составе есть белки и жиры, а также витамины A, D и группы B. Вместе с тем, напомнил врач, это довольно калорийный продукт, пишет RT.

В тот же день врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН призвал не злоупотреблять витаминами. По его словам, «нужно обычный витаминно-минеральный комплекс употреблять в рекомендуемых суточных дозах».

В мае исследователи из Квинслендского университета в Австралии пришли к выводу, что низкий уровень витамина D у беременной является одним из факторов риска, влияющим на то, что дофаминергические нейроны неправильно развиваются у эмбриона, что может привести к развитию шизофрении, пишет «Ридус».

Ранее врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, что в грейпфрутах содержится много витамина С, клетчатки и калия, положительно влияющих на иммунитет, отмечает телеканал «Звезда».

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