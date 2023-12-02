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Диспансеризация-2024: кому нужно пройти, что изменится

В России введут обследования сотрудников организаций
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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В 2024 году в России собираются ввести диспансерное наблюдение за работниками. Кроме того, в новой программе предусмотрена диспансеризация граждан по оценке их репродуктивного здоровья, объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Известия» выяснили, как будет проходить диспансеризация в 2024 году, кому необходимо пройти обследования и как они будут отличаться у мужчин и женщин.

Что такое диспансеризация

Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья человека, выявления заболеваний (в том числе хронических и онкологических) на ранней стадии. В него входит как плановый осмотр, так и ряд дополнительных исследований, например ЭКГ, флюорография и анализы крови.

Диспансеризация проводится бесплатно, по паспорту и полису ОМС. Начиная с 18 лет россиянам рекомендуется проходить ее раз в три года, даже если нет явных проблем со здоровьем.

Программа диспансеризации в России стартовала 10 лет назад, в 2013 году. Процесс регулируется приказом Министерства здравоохранения «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Согласно ему, диспансеризации подлежат как работающие или проходящие обучение, так и неработающие жители страны в возрасте от 18 лет и старше.

диспансеризация
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Где пройти диспансеризацию в 2024 году

Пройти диспансеризацию в 2024 году можно в районной поликлинике или другом медучреждении, к которому человек прикреплен по месту жительства. Подробности можно узнать в регистратуре: сотрудник расскажет, когда можно прийти на обследование, и запишет на него.

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Кроме того, в 2024 году россияне смогут пройти диспансеризацию прямо на работе либо в поликлиниках недалеко от нее — об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это станет возможно из-за введения отдельного тарифа системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Кроме того, в программе ОМС будет предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

диспансеризация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Как записаться на диспансеризацию

Записаться на диспансеризацию можно как в регистратуре выбранного медучреждения, так и при помощи портала «Госуслуги». Исключение составляют павильоны «Здоровая Москва», которые находятся в парках столицы, — там эту услугу оказывают без записи, в порядке живой очереди.

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Кроме того, в отдельных регионах России могут работать ресурсы, позволяющие дистанционно записываться на врачебный прием для прохождения диспансеризации. К примеру, москвичи могут воспользоваться сайтом mos.ru или порталом «ЕМИАС.Инфо».

Диспансеризация-2024: что входит в обследование

У программы диспансеризации есть две основные задачи. Первая из них — выявить заболевания (прежде всего болезни сердца и легких, сахарный диабет, злокачественные новообразования). А вторая — снизить риски их развития.

диспансеризация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В первую очередь пациента осматривает терапевт. Он оценивает состояние здоровья человека и дает маршрутный лист с указанием врачей, которых нужно посетить, и обследований для прохождения.

Сама по себе диспансеризация проводится в два этапа. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет в первый этап входят:

  • анкетирование (вопросы на тему образа жизни для выявления рисков);
  • расчет индекса массы тела;
  • измерение артериального давления;
  • анализы крови на общий холестерин и глюкозу;
  • определение сердечно-сосудистого риска по специальной шкале;
  • флюорография;
  • ЭКГ;
  • измерение внутриглазного давления;
  • осмотр кожи и слизистой рта, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов (для выявления возможных новообразований).
диспансеризация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов ​

Для граждан от 40 лет в список добавляется:

  • общий анализ крови;
  • определение абсолютного сердечно-сосудистого риска;
  • онкоскрининги: анализ кала на скрытую кровь (проводится ежегодно или раз в два года для обнаружения колоректального рака), эзофагогастродуоденоскопия (входит в программу диспансеризации для россиян старше 45 лет) и другие.

С 2024 года в ходе диспансеризации можно будет также сдать анализ крови на антитела к гепатиту С. Сделать его бесплатно раз в 10 лет смогут все россияне старше 25 лет.

кровь на антитела
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Диспансеризация-2024: что входит в обследование у женщин

Во время диспансеризации, помимо прочего, женщины проходят обследование у врача-гинеколога: осмотр, взятие цервикального мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование. Женщины в возрасте 40–75 лет могут каждые два года проходить маммографию для профилактики рака молочной железы.

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Диспансеризация-2024: что входит в обследование у мужчин

Мужчинам в возрасте 45, 50, 55 и 60 лет, а также в 64 года рекомендуется сдавать анализы на выявление рака предстательной железы.

В остальном список обследований в рамках диспансеризации для мужчин и женщин почти одинаков. Он может меняться в зависимости от других факторов: возраста пациента, состояния здоровья, перенесенных заболеваний (например, коронавирусной инфекции).

ЭКГ
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Какие года рождения попадают под диспансеризацию в 2024 году

В 2024 году пройти диспансеризацию могут люди, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. Также профилактические осмотры положены тем, кто появился на свет в 2000, 2003 и 2006 годах.

Если человек не нашел свой год рождения в перечне, он может пройти профилактический медосмотр в районной поликлинике, к которой он прикреплен. Но обычный медосмотр предполагает меньше исследований.

Россиянам в возрасте 40 лет и старше диспансеризацию по ОМС рекомендуется проходить ежегодно.

диспансеризация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Можно ли отказаться от диспансеризации? Для каких профессий диспансеризация обязательна

Диспансеризация — добровольная процедура. Поэтому каждый россиянин может отказаться от нее полностью или частично (то есть пройти только одно или несколько обследований по желанию).

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При этом есть несколько профессий, для представителей которых диспансеризация обязательна. К ним относятся:

  • работники вредных и опасных производств;
  • работники пищевой промышленности, предприятий общественного питания;
  • работники транспортной сферы;
  • сотрудники образовательных и медицинских учреждений;
  • люди, работающие в районах Крайнего Севера;
  • вахтовики.
работник завода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как оплачивается диспансеризация? Можно ли отпроситься с работы для прохождения диспансеризации

По закону в России работодатели обязаны обеспечить все условия для того, чтобы персонал проходил диспансеризацию и медосмотры. А значит, сотрудники имеют право на освобождение от работы на один день с сохранением среднего заработка.

Для того чтобы «отпроситься» с работы на прохождение диспансеризации, сотрудник должен написать заявление и подписать его у руководителя.

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