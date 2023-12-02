Диспансеризация-2024: кому нужно пройти, что изменится

В 2024 году в России собираются ввести диспансерное наблюдение за работниками. Кроме того, в новой программе предусмотрена диспансеризация граждан по оценке их репродуктивного здоровья, объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Известия» выяснили, как будет проходить диспансеризация в 2024 году, кому необходимо пройти обследования и как они будут отличаться у мужчин и женщин.

Что такое диспансеризация

Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья человека, выявления заболеваний (в том числе хронических и онкологических) на ранней стадии. В него входит как плановый осмотр, так и ряд дополнительных исследований, например ЭКГ, флюорография и анализы крови.

Диспансеризация проводится бесплатно, по паспорту и полису ОМС. Начиная с 18 лет россиянам рекомендуется проходить ее раз в три года, даже если нет явных проблем со здоровьем.

Программа диспансеризации в России стартовала 10 лет назад, в 2013 году. Процесс регулируется приказом Министерства здравоохранения «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Согласно ему, диспансеризации подлежат как работающие или проходящие обучение, так и неработающие жители страны в возрасте от 18 лет и старше.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Где пройти диспансеризацию в 2024 году

Пройти диспансеризацию в 2024 году можно в районной поликлинике или другом медучреждении, к которому человек прикреплен по месту жительства. Подробности можно узнать в регистратуре: сотрудник расскажет, когда можно прийти на обследование, и запишет на него.

Кроме того, в 2024 году россияне смогут пройти диспансеризацию прямо на работе либо в поликлиниках недалеко от нее — об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это станет возможно из-за введения отдельного тарифа системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Кроме того, в программе ОМС будет предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Как записаться на диспансеризацию

Записаться на диспансеризацию можно как в регистратуре выбранного медучреждения, так и при помощи портала «Госуслуги» . Исключение составляют павильоны «Здоровая Москва», которые находятся в парках столицы, — там эту услугу оказывают без записи, в порядке живой очереди.

Кроме того, в отдельных регионах России могут работать ресурсы, позволяющие дистанционно записываться на врачебный прием для прохождения диспансеризации. К примеру, москвичи могут воспользоваться сайтом mos.ru или порталом «ЕМИАС.Инфо».

Диспансеризация-2024: что входит в обследование

У программы диспансеризации есть две основные задачи. Первая из них — выявить заболевания (прежде всего болезни сердца и легких, сахарный диабет, злокачественные новообразования). А вторая — снизить риски их развития.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В первую очередь пациента осматривает терапевт. Он оценивает состояние здоровья человека и дает маршрутный лист с указанием врачей, которых нужно посетить, и обследований для прохождения.

Сама по себе диспансеризация проводится в два этапа. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет в первый этап входят:

анкетирование (вопросы на тему образа жизни для выявления рисков);

расчет индекса массы тела;

измерение артериального давления;

анализы крови на общий холестерин и глюкозу;

определение сердечно-сосудистого риска по специальной шкале;

флюорография;

ЭКГ;

измерение внутриглазного давления;

осмотр кожи и слизистой рта, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов (для выявления возможных новообразований).

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов ​

Для граждан от 40 лет в список добавляется:

общий анализ крови;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска;

онкоскрининги: анализ кала на скрытую кровь (проводится ежегодно или раз в два года для обнаружения колоректального рака), эзофагогастродуоденоскопия (входит в программу диспансеризации для россиян старше 45 лет) и другие.

С 2024 года в ходе диспансеризации можно будет также сдать анализ крови на антитела к гепатиту С. Сделать его бесплатно раз в 10 лет смогут все россияне старше 25 лет.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Диспансеризация-2024: что входит в обследование у женщин

Во время диспансеризации, помимо прочего, женщины проходят обследование у врача-гинеколога: осмотр, взятие цервикального мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование. Женщины в возрасте 40–75 лет могут каждые два года проходить маммографию для профилактики рака молочной железы.

Диспансеризация-2024: что входит в обследование у мужчин

Мужчинам в возрасте 45, 50, 55 и 60 лет, а также в 64 года рекомендуется сдавать анализы на выявление рака предстательной железы.

В остальном список обследований в рамках диспансеризации для мужчин и женщин почти одинаков. Он может меняться в зависимости от других факторов: возраста пациента, состояния здоровья, перенесенных заболеваний (например, коронавирусной инфекции).

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Какие года рождения попадают под диспансеризацию в 2024 году

В 2024 году пройти диспансеризацию могут люди, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. Также профилактические осмотры положены тем, кто появился на свет в 2000, 2003 и 2006 годах.

Если человек не нашел свой год рождения в перечне, он может пройти профилактический медосмотр в районной поликлинике, к которой он прикреплен. Но обычный медосмотр предполагает меньше исследований.

Россиянам в возрасте 40 лет и старше диспансеризацию по ОМС рекомендуется проходить ежегодно.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Можно ли отказаться от диспансеризации? Для каких профессий диспансеризация обязательна

Диспансеризация — добровольная процедура. Поэтому каждый россиянин может отказаться от нее полностью или частично (то есть пройти только одно или несколько обследований по желанию).

При этом есть несколько профессий, для представителей которых диспансеризация обязательна. К ним относятся:

работники вредных и опасных производств;

работники пищевой промышленности, предприятий общественного питания;

работники транспортной сферы;

сотрудники образовательных и медицинских учреждений;

люди, работающие в районах Крайнего Севера;

вахтовики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как оплачивается диспансеризация? Можно ли отпроситься с работы для прохождения диспансеризации

По закону в России работодатели обязаны обеспечить все условия для того, чтобы персонал проходил диспансеризацию и медосмотры. А значит, сотрудники имеют право на освобождение от работы на один день с сохранением среднего заработка.

Для того чтобы «отпроситься» с работы на прохождение диспансеризации, сотрудник должен написать заявление и подписать его у руководителя.