В России в 2024 году хотят ввести диспансерное наблюдение за работниками

В России в 2024 году намерены ввести диспансерное наблюдение за работниками. Об этом 1 декабря объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2023» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», — заявила она.

Голикова добавила, что такое наблюдение может быть организовано посредством заключения работодателя соответствующего договора с медучреждением либо медицинским подразделением самого предприятия.

По ее словам, в программе также предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, добавила «Газета.Ru».

II конгресс «Национальное здравоохранение» проходит 1 и 2 декабря. Выставка-форум «Россия», на площадке которой организован конгресс, открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно.

Ранее в этот день, президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам конгресса заявил, что задачам развития медицины государство придает приоритетное значение, однако нерешенные вопросы еще остаются. Он также поблагодарил врачей, фельдшеров и других медработников, которые, рискуя жизнью, спасают и выхаживают российских военнослужащих в зоне спецоперации.