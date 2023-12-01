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Путин назвал развитие медицины приоритетной задачей государства

Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Задачам развития медицины государство придает приоритетное значение, однако нерешенные вопросы еще остаются, заявил 1 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результаты», — заявил российский лидер.

В частности, построена инфраструктура и подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого золотого окна, когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать негативных последствий, уточнил президент России.

«Всего за последние годы создано почти 2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. Приобретено самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тыс. автомобилей», — добавил глава государства.

Он также выразил особую благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые, рискуя жизнью, спасают и выхаживают российских военнослужащих в зоне спецоперации, прифронтовых госпиталях и больницах.

«Благодарю всех медицинских работников России за самоотверженный труд, за вашу верность своему призванию, своей благородной и такой нужной людям профессии», — резюмировал российский лидер.

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28 ноября президент РФ в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в российских регионах отметил, что Россия ритмично наращивает потенциал медицинских учреждений. Целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках, подчеркнул российский лидер.

8 ноября Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве и обсудил с врачами его инфраструктуру. Так, врач центра рассказала, что с момента открытия центра в 2011 году удалось «пролечить 26,5 тыс. уникальных пациентов».

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