Путин назвал развитие медицины приоритетной задачей государства
Задачам развития медицины государство придает приоритетное значение, однако нерешенные вопросы еще остаются, заявил 1 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».
«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результаты», — заявил российский лидер.
В частности, построена инфраструктура и подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого золотого окна, когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать негативных последствий, уточнил президент России.
«Всего за последние годы создано почти 2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. Приобретено самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тыс. автомобилей», — добавил глава государства.
Он также выразил особую благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые, рискуя жизнью, спасают и выхаживают российских военнослужащих в зоне спецоперации, прифронтовых госпиталях и больницах.
«Благодарю всех медицинских работников России за самоотверженный труд, за вашу верность своему призванию, своей благородной и такой нужной людям профессии», — резюмировал российский лидер.
28 ноября президент РФ в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в российских регионах отметил, что Россия ритмично наращивает потенциал медицинских учреждений. Целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках, подчеркнул российский лидер.
8 ноября Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве и обсудил с врачами его инфраструктуру. Так, врач центра рассказала, что с момента открытия центра в 2011 году удалось «пролечить 26,5 тыс. уникальных пациентов».