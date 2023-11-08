Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
Минздрав Палестины заявил о более чем 10,5 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Украинская разведка подтвердила причастность к убийству депутата ЛНР
Мир
ФРГ в 2023 году одобрила поставки военной продукции Израилю на €303 млн
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $81 за баррель впервые с 24 июля
Экономика
В ЦБ заявили об угрозе для мировой экономики в случае конфискации активов РФ
Общество
Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взяток
Мир
Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
Происшествия
Прокуратура устанавливает причины нападения мужчины с мачете в Люберцах

Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 8 ноября, обсудил с врачами инфраструктуру Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве во время своего посещения учреждения.

«Онлайн мы можем регулировать положение ребенка на столе, поднимать исследование, включать технические электрохирургические моторные приборы, которые будут позволять это делать. Выживаемость по ряду злокачественных новообразований костей лицевого скелета поднялась до 75–100% при разных патологиях», — объяснил врач Центра имени Димы Рогачева.

Еще один врач рассказала, что в центре трудится большая «мультидисциплинарная» команда медицинских работников, численность которых составляет 1900 специалистов. Кроме того, она обратила снимание, что с момента открытия центра в 2011 году удалось «пролечить 26,5 тыс. уникальных пациентов».

Медики также показали Путину отделения детской нейроонкологии и современной лаборатории, а еще новый корпус, который будет выполнять функции центра ядерной медицины полного цикла.

Российский лидер признался, что решение создания центра для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями ускорилось после знакомства с Димой Рогачевым, которому в шесть лет поставили диагноз — рак.

Домашняя атмосфера: в Москве строят пансионат для онкобольных детей
Он почти на 20% увеличит пропускную способность федерального Центра имени Димы Рогачева

В 2005 году Путин встретился с Димой, а тот пригласил его на блины. Президент России подарил мальчику фотоаппарат, а ребенок ему — рисунок больницы будущего. После этого врачи рассказали российскому лидеру о необходимости создать специальный центр.

На сегодняшний день этот центр является крупнейшим в Европе и одним из самых крупных в мире передовых специализированных научно-клинических учреждений для детей с гематологическими, онкологическими и тяжелыми иммунными заболеваниями. Отмечается, что хирурги выполняют более 2,5 тыс. операций в год, многие из которых уникальны, они позволяют удалить опухоль и сохранить высокое качество жизни пациента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023