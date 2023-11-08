Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева

Президент России Владимир Путин в среду, 8 ноября, обсудил с врачами инфраструктуру Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве во время своего посещения учреждения.

«Онлайн мы можем регулировать положение ребенка на столе, поднимать исследование, включать технические электрохирургические моторные приборы, которые будут позволять это делать. Выживаемость по ряду злокачественных новообразований костей лицевого скелета поднялась до 75–100% при разных патологиях», — объяснил врач Центра имени Димы Рогачева.

Еще один врач рассказала, что в центре трудится большая «мультидисциплинарная» команда медицинских работников, численность которых составляет 1900 специалистов. Кроме того, она обратила снимание, что с момента открытия центра в 2011 году удалось «пролечить 26,5 тыс. уникальных пациентов».

Медики также показали Путину отделения детской нейроонкологии и современной лаборатории, а еще новый корпус, который будет выполнять функции центра ядерной медицины полного цикла.

Российский лидер признался, что решение создания центра для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями ускорилось после знакомства с Димой Рогачевым, которому в шесть лет поставили диагноз — рак.

В 2005 году Путин встретился с Димой, а тот пригласил его на блины. Президент России подарил мальчику фотоаппарат, а ребенок ему — рисунок больницы будущего. После этого врачи рассказали российскому лидеру о необходимости создать специальный центр.

На сегодняшний день этот центр является крупнейшим в Европе и одним из самых крупных в мире передовых специализированных научно-клинических учреждений для детей с гематологическими, онкологическими и тяжелыми иммунными заболеваниями. Отмечается, что хирурги выполняют более 2,5 тыс. операций в год, многие из которых уникальны, они позволяют удалить опухоль и сохранить высокое качество жизни пациента.