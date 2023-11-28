Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска

Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ритмично наращивает потенциал медицинских учреждений. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в российских регионах по видеосвязи.

«Мы ритмично наращиваем потенциал наших медицинских учреждений. Конечно, сделать нужно еще очень много, может быть, больше, чем мы сделали. Но тем не менее мы совершенствуем всю систему отечественного здравоохранения, и, безусловно, такая работа будет продолжена», — сказал он.

Российский лидер также подчеркнул, что целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках.

Путин указал и на открытие детских больниц и поликлиник в регионах России. Так, после капитального ремонта в эксплуатацию были введены три детских поликлиники в Волгоградской области, а в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» были построены два роддома и акушерский корпус.

«Сбережение народа России — наш приоритет на поколения вперед. Напомню, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта «Здравоохранение», — сказал президент России.

Скинуть по рублю: изменится ли финансирование здравоохранения в 2024 году
Эксперты из отрасли называют бюджет оптимальным в нынешней ситуации

Ранее, 22 ноября, стало известно, что в первый день Национального конгресса на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1–2 декабря состоится экспертная сессия «Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач». Среди вопросов, которые обсудят участники дискуссии, — какие меры, направленные на социальную поддержку, привлечение и закрепление медицинских кадров на местах, разработаны и применяются в нашей стране и каких медицинских специалистов не хватает в России в первую очередь.

В июле Путин в ходе встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в данной области. Глава государства напомнил, что с этим связано качество оказания медицинской помощи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023