Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России

Россия ритмично наращивает потенциал медицинских учреждений. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в российских регионах по видеосвязи.

«Мы ритмично наращиваем потенциал наших медицинских учреждений. Конечно, сделать нужно еще очень много, может быть, больше, чем мы сделали. Но тем не менее мы совершенствуем всю систему отечественного здравоохранения, и, безусловно, такая работа будет продолжена», — сказал он.

Российский лидер также подчеркнул, что целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках.

Путин указал и на открытие детских больниц и поликлиник в регионах России. Так, после капитального ремонта в эксплуатацию были введены три детских поликлиники в Волгоградской области, а в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» были построены два роддома и акушерский корпус.

«Сбережение народа России — наш приоритет на поколения вперед. Напомню, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта «Здравоохранение», — сказал президент России.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что в первый день Национального конгресса на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1–2 декабря состоится экспертная сессия «Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач». Среди вопросов, которые обсудят участники дискуссии, — какие меры, направленные на социальную поддержку, привлечение и закрепление медицинских кадров на местах, разработаны и применяются в нашей стране и каких медицинских специалистов не хватает в России в первую очередь.

В июле Путин в ходе встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в данной области. Глава государства напомнил, что с этим связано качество оказания медицинской помощи.