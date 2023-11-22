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На выставке «Россия» пройдет Нацконгресс с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023»

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Фото: nzdrav.ru
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В первый день Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023» состоится экспертная сессия «Кадры для здравоохранения: новые решения сложных задач». Организаторами конгресса выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационный партнер события – Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс состоится на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1–2 декабря 2023 года.

Ежегодно государство выделяет значительные ресурсы на формирование и развитие системы общественного здоровья, для эффективного функционирования которой необходимо грамотное управление кадрами. Для динамичного развития медицины и фармпроизводств стране нужны опытные руководители, медицинские работники всех уровней, грамотные специалисты медицинской промышленности. В настоящее время реализуется национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, региональные проекты и отдельные адресные мероприятия для решения этих задач. Профессионализм и отсутствие кадрового голода в системе здравоохранения благотворно влияют на здоровье и продолжительность жизни населения. Федеральные проекты по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами и внедрение системы управления на всех уровнях уже значительно повысили укомплектованность организаций специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

«Кадровый дефицит медицинских работников и дисбаланс в обеспеченности ими по отдельным специальностям — это общемировая проблема. Для ее преодоления в нашей стране сейчас активно реализуются масштабные целевые программы, и это тоже общемировой тренд. Если же говорить в целом о количестве врачей в России, то в абсолютных числах этот показатель на высоком уровне. Именно поэтому ключевые направления нашей работы сконцентрированы на устранении кадрового дисбаланса, правильном и рациональном отношении к самому ценному ресурсу отрасли — медицинским работникам», — говорит заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова.

Среди вопросов, которые обсудят участники дискуссии, — какие меры, направленные на социальную поддержку, привлечение и закрепление медицинских кадров на местах, разработаны и применяются в нашей стране, каких медицинских специалистов не хватает в России в первую очередь, а также как повысить кадровую обеспеченность системы здравоохранения.

Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023» объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, иностранных экспертов и стратегических партнеров – участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России.

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