Доктор AI-болит: в России создали первый медицинский Telegram-бот

В России создали первый медицинский Telegram-бот «Склифосовский GPT», который может определять болезнь по симптомам, давать рекомендации и записывать человека к врачу. До этого в мессенджерах существовал тренд на более узконаправленные боты, которые помогают пациентам вести дневники давления или головной боли, чтобы корректировать лечение. «Известия» выяснили, как работают такие программы, чем они полезны для пациентов и могут ли они по-настоящему ставить диагнозы.

Медицинский чат-бот

В России запустили первый медицинский чат-бот в Telegram . Об этом «Известиям» сообщили в компании-разработчике «ТелеМедХаб».

Бесплатный бот «Склифосовский GPT» работает на основе искусственного интеллекта (ИИ): он расспрашивает человека о симптомах болезни, задает уточняющие вопросы и определяет болезнь. После этого бот рассказывает о вариантах лечения и предлагает записаться к врачу или сдать анализы. Если решение проблем требует незамедлительной помощи, бот посоветует вызвать скорую.

Кроме того, бот может оказывать пациентам психологическую помощь. При таких обращениях ИИ начинает беседу не с уточняющих вопросов, а с поддержки, чтобы успокоить пациента и получить объективные ответы на вопросы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Бесплатные онлайн-консультации — это большой шаг вперед в сфере здравоохранения. «Склифосовский GPT» не заменяет врача, однако закрывает задачу первичных консультаций по любым проблемам со здоровьем. В дальнейшем мы планируем расширить функционал нейросети, внедрив возможность голосового ввода , — рассказал сооснователь компании «ТелеМедХаб» Владимир Дмитриев.

Для того чтобы сэкономить время пациента, в чате есть кнопки «сдать анализы» и «записаться к врачу», которые ведут на профильные порталы и сервисы. Чат-бот уже работает с несколькими крупными российскими клиниками, в которых пациенты при желании могут обследоваться, — ИИ сам определяет, к какому именно специалисту нужно попасть человеку.

Новый тренд

Тренд на боты в российской медицине возник еще до «Склифосовского GPT». Одна из первых таких программ в 2019 году появилась в Университетской клинике головной боли в Москве: ее разработчики создали специальный «Мигребот» для пациентов, страдающих мигренью.

Для того чтобы разобраться в причинах мигрени и подобрать лечение, неврологи обычно рекомендуют людям вести дневники. Мигребот был придуман в качестве альтернативы: пациенты бесплатно подключают его в Telegram и каждый день получают уведомления.

Бот спрашивает у людей, болела ли у них голова, как сильно, в какое время и принимали ли они обезболивающие препараты. Программа может заметить то, что приступы стали появляться чаще или человек «перебирает» с таблетками, и предупредить об этом пациента. Сам он, в свою очередь, может в любое время скачать электронный дневник со своими записями и отправить врачу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению авторов программы, «Мигребот» может упростить жизнь тысяч пациентов: во-первых, они перестанут забывать вести дневники, а во-вторых, смогут отслеживать динамику состояния вместе с неврологом. В то же время врач получает возможность оценить эффективность лечения и в случае необходимости скорректировать его.

Кроме того, сегодня в Telegram можно найти различные боты — дневники давления, созданные по запросу российских больниц. Они работают по аналогии с «Мигреботом»: пациент каждый день меряет давление и записывает показатели, а бот предупреждает, если оно повышено, отслеживает динамику и при необходимости советует обратиться к врачу.

По словам терапевта и кардиолога медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольги Шашковой, такие боты полезны, ведь необходимость вести дневник — одна из самых популярных рекомендаций врача пациенту. В кардиологическом направлении дневник заполняется с записанной схемой приема препаратов для контроля частоты сердечно-сосудистых сокращений или пульса, контроля артериального давления и даже контроля диуреза.

— Для пациента это абсолютно прозрачный инструмент для понимания своего состояния. По дневнику можно отследить все колебания организма, переносимость препаратов, их совместимость и даже устойчивость и эффективность. Посещая врача, пациент с дневником значительно сокращает время приема и в разы увеличивает понимание врачом комплексного представления о самочувствии человека не только на момент осмотра, но и на протяжении всего ведения записей. В тенденции стремительно развивающейся цифровой медицины и телемедицины в частности это прекрасная возможность для дистанционного контакта врача и пациента. Обмениваясь данными, врач может адекватно оценить самочувствие человека, — говорит кардиолог.

Польза ботов

По мнению врачей, с которыми пообщались «Известия», медицинские чат-боты — это перспективная разработка, которая действительно помогает пациентам. Зачастую даже взрослым людям бывает сложно понять, что с ними происходит, описать свою проблему и понять, к какому специалисту обратиться.

— Чат-бот удобен тем, что помогает пациенту в формате диалога понять свою проблему: например, ему можно рассказать о своих симптомах, получить больше информации о возможных причинах недомогания и выяснить, к врачу какой специализации следует обратиться. Кроме того, пациент может прийти на прием с готовым описанием своего состояния, что сократит период времени от обращения до постановки диагноза , — говорит ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова.

По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Наталии Жовтан, для врачей чат-боты полезны тем, что они снижают нагрузку на персонал: во-первых, они оформляют жалобы человека, заменяя «живое» общение с медиком, а во-вторых, занимаются маршрутизацией пациента. Кроме того, такие сервисы могут помочь контролировать течение различных хронических заболеваний, в том числе кожных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Многие такие болезни имеют хроническое течение, и отслеживание первых симптомов позволяет контролировать процесс на ранней стадии. Одна из важных функций ботов — напомнить о плановом визите к врачу или прохождении диспансеризации , — отмечает Жовтан.

По словам врача, в дерматологии тоже используются подобные боты — для первичной диагностики новообразований кожи. ИИ оценивает степень возможной опасности и рекомендует обращение к дерматологу, хирургу либо к онкологу.

— Безусловно, поставить диагноз и провести точную диагностику, назначить лечение сможет только врач. Но медицинские чат-боты будут всё активнее применяться в самых разных сферах медицины, — считает собеседница «Известий».

Риски и альтернативы

Говоря об использовании чат-ботов в медицине, врачи отмечают, что у них есть не только плюсы, но и возможные риски. К примеру, пациентам важно понимать, что общение с ботом нельзя считать медицинской консультацией — это просто информационная услуга. Потому его советы не всегда бывают верными, и все рекомендации нужно обязательно обсуждать с врачом.

— Первый вопрос, который ставится перед подобного рода системой, — потенциальный вред для пользователя. Именно поэтому бот предупреждает пациента, что рекомендации не являются назначениями, а за диагнозом все-таки стоит обратиться к доктору, — говорит руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время чат-бот с таким наполнением может быть полезным в ситуации, когда пациент не знает, насколько срочным должно быть его обращение за медицинской помощью, или в случае, когда приема врача необходимо ждать продолжительное время.

По словам Бакшутовой, достойной альтернативой таким сервисам может быть онлайн-прием дежурного врача-терапевта, к которому обычно можно записаться в тот же день, — при этом за счет общения со специалистом можно получить индивидуальные рекомендации по выздоровлению. При работе с технологией важно учитывать безопасность как для здоровья пациентов, так и для работы с медицинскими данными.

— Такие боты могут быть полезны врачам в качестве инструмента для сбора анамнестических данных. Однако врачу всё равно будет важно задать подтверждающие и уточняющие вопросы по уже собранным данным, ведь именно он несет ответственность за опрос пациента и выводы, которые сделает с использованием полученной информации, — заключает собеседница «Известий».