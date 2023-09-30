Связанные одной сетью: в РФ появится виртуальный регистр болезней россиян

Минздрав России готовит федеральный регистр распространенных заболеваний граждан страны, сообщили «Известиям» в министерстве . Ожидается, что он существенно улучшит доступность медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и поможет людям с серьезными заболеваниями быстрее получить препараты. Подробности — в материале издания.

Врачи давно просили

Минздрав выпустил проект постановления кабмина, согласно которому в России создадут федеральный регистр (ФР) граждан с наиболее распространенными заболеваниями. В информационный ресурс внесут самые важные сведения о пациентах. Сам документ появился на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

— Врачи практики давно просили такой регистр для своей работы и совершенствования схем лечения, ради прослеживаемости пациентов , — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. — Сегодня у нас есть несколько федеральных регистров. Например, онкологический, орфанных больных, бариатрический, инфицированных ВИЧ, льготников. И такой опыт следует перенимать и тиражировать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам парламентария, новый «регистр — это инструмент планирования для принятия последующих практических решений: для расчета объемов помощи, финансовых средств, в том числе на закупку лекарств, и многого другого» .

Такой общенациональный регистр открывает возможность более оперативно оказывать медпомощь, а также распределять и оказывать высокотехнологичную медпомощь на всей территории России. Немаловажно, что ФР обеспечит повсеместный доступ к выписанным электронным рецептам в любом регионе страны.

— Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и состояниями позволит осуществлять оперативный обмен информацией между различными медицинскими организациями , — подчеркнули в пресс-службе ЦНИИОИЗа Минздрава России.

Согласно плану, в реестр внесут ФИО, данные паспорта или свидетельства о рождении (для не достигших 14-летнего возраста), СНИЛС, страховой медицинский полис, информацию о месте работы или же учебы . В базе, помимо этого, будут сведения об инвалидности, о заболеваниях и о том, в какой поликлинике или больнице шло лечение, а также о том, какой медицинский специалист вел больного и какие лекарства ему предлагал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Между тем не допускается предоставление в регистр сведений, составляющих государственную тайну, ‎а также информации о медицинских и фармацевтических организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба или приравненная ‎к ней служба.

Индивидуальные планы лечения

Директор департамента развития клинических сервисов группы компаний «Цифромед» Инна Ашенбреннер объясняет, что информация, собранная в регистре, позволит более эффективно формировать индивидуальные планы оказания медицинской помощи для коморбидных пациентов (люди с двумя и более хроническими заболеваниями одновременно). Кроме того, не потребуется делать несколько одинаковых анализов, назначаемых разными врачами.

По ее словам, регистр позволит обеспечить преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах — диагностики, лечения в поликлинике и стационаре, реабилитации — за счет обеспечения врачей подробной структурированной клинической информацией.

— Регистр также позволит повысить точность прогнозирования потребности граждан в лекарствах, а также в ресурсах здравоохранения, таких как персонал, инфраструктура, медицинское оборудование , — говорит Инна Ашенбреннер. — Это, в свою очередь, будет способствовать повышению доступности медицинской помощи для граждан и в целом положительно скажется на запуске цифровых сервисов для пациентов и врачей, которые активно создаются и развиваются в рамках домена «Здравоохранение».

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Создание регистра с наиболее распространенными заболеваниями — это этап формирования так называемого вертикально интегрированных медицинских информационных систем (ВИМИС), отмечает заслуженный врач России, экс-сенатор РФ Владимир Круглый.

— При этом очевидно, что сам документ не предполагает изменений финансирования медицинской помощи и таким образом не влияет на основную проблему доступности высокотехнологичной помощи — недостаточное ее финансирование, — говорит собеседник. — В связи с этим, по-видимому, избежать очередей на получение такой помощи не удастся. А по некоторым видам ВМП очередь может достигать 12 и более месяцев.

Президент АРМИТ (Ассоциации развития медицинских информационных технологий) Михаил Эльянов обращает внимание, что в России с 2011 года создается ЕГИСЗ (Единая государственная система в сфере здравоохранения), на которую уже потрачено более 100 млрд рублей.

— И по идее вся информация в ФР должна поступать именно из ЕГИСЗ с использованием системы поисковых запросов, — замечает Михаил Эльянов. — Только в этом случае обеспечивается один из основных принципов создания и функционирования баз данных — принцип однократности ввода.

Фото: Global Look Press/Robert Michael

В свою очередь, председатель НП «Национальное агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе» Алексей Старченко указывает, что «ведение регистра потребует денег и времени».

— Для пациента это только проблема: если он не внесен по ошибке в регистр или имеются неточности в его данных, то ему не выпишут рецепт, не проведут операцию, — полагает Алексей Старченко. — Таких ошибок будет тысячи. У многих больных не одно заболевание, а несколько, его придется множить в регистрах.

По словам эксперта, « каждая нозология имеет разные формы, степени тяжести, стадии, всё это будет пропущено в регистре или сокращено, что опять-таки приведет к отказу в адекватной помощи ».

Массовые риски хранения медсведений

Вопрос защиты данных, естественно, остается одним из центральных, как и в любой системе подобного класса. Что же касается риска утечки информации из такого регистра, то он, конечно, существует , считает Владимир Круглый.

— Хотя, во-первых, этот риск в настоящее время очень невелик, исходя из опыта использования ВИМИС «Онкология» и «Акушерство и неонатология». А во-вторых, польза для пациента существенно превосходит возможные негативные последствия взлома системы, — сказал доктор Круглый.

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Инна Ашенбреннер добавляет, что к регистру предъявляются самые высокие требования информационной безопасности в соответствии с законами РФ, так как хранимые клинические сведения пациентов должны быть полностью конфиденциальны . По ее мнению, в вопросе дальнейшего развития регистра основной упор делается на прозрачности и доступности информации, а также возможности для гражданина управлять информацией о своем здоровье. Для этих целей будут разрабатываться и внедряться сервисы управления разрешениями и медицинскими документами на портале «Госуслуги», подчеркнула специалист из «Цифромеда».

Вместе с тем ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал, что за первое полугодие 2023 года аналитики зафиксировали 114 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций, а общее количество строк составило 182 млн. Как правило, злоумышленники выкладывают украденные базы в публичный доступ бесплатно, стараясь нанести наибольший ущерб компаниям и клиентам, либо продают данные с целью заработка. Украденные же медицинские данные могут быть использованы для шантажа, вымогательства или в различных схемах мошенничества, опасается ИБ-эксперт.

— Например, если у мошенников есть история болезни жертвы, они могут позвонить под видом врача и запугать человека рассказами о плохих результатах анализов или необходимости срочной госпитализации , — говорит Евгений Егоров. — Пожилые люди особенно восприимчивы к подобным страшилкам. Запугав жертву, мошенники могут украсть деньги под видом оплаты палаты или покупки дорогостоящих лекарств-пустышек.