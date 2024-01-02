Новогоднее чуду: что интересного попробовать в регионах России

Любителям гастротуризма в новогодние праздники раздолье: за длинные выходные можно посетить сразу несколько регионов и попробовать совершенно разные блюда национальной кухни — эчпочмак и чак-чак в Казани, оленину в Красноярске, буузы в Улан-Удэ и морской огурец во Владивостоке. «Известия» составить список легендарных и неожиданных закусок в разных регионах страны.

Посикунчики и эчпочмак

Хорошим выбором для новогоднего гастропутешествия может стать Татарстан — республика не только славится богатой локальной кухней, но и расположена недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Время в полете составит всего полтора-два часа.

Местный специалитет — эчпочмак — подают и в модных ресторанах Казани, и в кафе традиционной татарской кухни. Изначально этот мясной пирожок был популярен у кочевников, поскольку отлично подходил для перекуса в дороге.

Национальное татрское блюдо чак-чак Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Секрет приготовления эчпочмака прост: тесто, начинка из мяса, картофеля и лука, которую перед выпечкой оставляют сырой. И нужна ловкость рук, чтобы создать идеальную треугольную форму. Название «эчпочмак», кстати, именно это и означает — треугольник, — рассказали «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру».

Регион может похвастаться и другими специалитетами.

— В Казани можно попробовать местную колбасу казылык из конины, знаменитый татарский десерт чак-чак и менее известные, но не менее вкусные сладости талкыш калеве — невесомые пирамидки со сливочным вкусом, — отметили в сервисе бронирования МТС Travel.

А в соседнем с Татарстаном Пермском крае можно угоститься посикунчиками.

— Происхождение смешного названия этих жареных пирожков до сих пор неясно: может, всё дело в брызжущем соке, а может, в том, что мясо для начинки приходится буквально рассекать на мелкие кусочки, — поделились в «Туту.ру».

Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

И рыба, и мясо

Любителям рыбных и мясных блюд следует обратить внимание на северные и дальневосточные регионы страны. В Красноярске можно не только отведать сибирских специалитетов, но и насладиться первоклассным сервисом и авторской подачей, как в лучших мировых заведениях, заметили в МТС Travel.

— В Красноярске пробуйте тартар из говядины с икрой из белых грибов или карпаччо из оленины с ягодным соусом. Но не стоит останавливаться на дичи, отведайте и свежей северной рыбы — сугудая, строганины , — посоветовали в сервисе.

За морскими деликатесами лучше отправиться в Мурманск или Владивосток — по качеству и свежести морепродуктов они превосходят все остальные места в России.

— В Мурманске обязательно надо попробовать рыбу палтус и морских гадов. А Владивосток порадует туристов морской капустой с кальмарами, которую называют дальневосточной солянкой. Еще один местный специалитет — блюда из морского огурца, или трепанга, — рассказали в МТС Travel.

Гости ресторана паназиатской кухни во Владивостоке Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На юге — в Краснодарском крае и Ростовской области — можно найти отличные закуски под пиво. На черноморском побережье стоит попробовать жареную барабулю. Эта небольшая рыбка — местный специалитет, ею даже угощали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в Россию.

А Ростовская область порадует гостей донскими раками.

— Вопреки стереотипам, раки хороши не только с пивом: блюдо прекрасно сочетается с игристым вином и безалкогольными напитками. А особым деликатесом считаются раки, которые водятся в реке Маныч, притоке Дона, — отметили в «Туту.ру».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Курс на Кавказ

Поклонников кавказской кухни в последнее время становится всё больше. Чтобы насладиться ее вкусами, необязательно лететь в Грузию. В Дагестане, например, можно попробовать лепешки чуду — сытные и сочные, да еще и с разнообразными начинками: сыром, зеленью, тыквой.

А в соседней Северной Осетии непременно стоит отведать пирогов.

— Осетинским пирогам уже сотни лет, о них слагают легенды. Одна из них гласит, что три пирога с разными начинками на столе символизируют солнце, землю и воду, — рассказали в «Туту.ру».

Традиционное осетинское застолье не обходится без трех пирогов, а осетины при этом произносят не тосты, а молитвы. Также республика славится темным пивом, которое своим нежным вкусом напоминает квас.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бурятия, хоть и не находится на Кавказе, порадует любителей хинкали. Кулинарный символ этой республики — буузы, они же позы, напоминают по внешнему виду и вкусу именно это грузинское блюдо. Внешне буузы похожи на юрту с круглым отверстием в «крыше», из которого выходит пар.

Пастила и пряники

Отведать разнообразных сладостей можно сравнительно недалеко от Москвы — например, в Суздале туристов удивят вареньем из огурцов и множеством видов медовухи. В Тульской области тоже много вкусного — и белевская пастила, и «Суворовские конфеты». Но главное, без чего не уезжает ни один путешественник, — пряники.

— Тульский пряник обязан своей популярностью купцу Василию Гречихину, который жил в конце XIX — начале XX века. Пряничную фабрику он унаследовал от отца и приумножил семейное состояние, — рассказали в «Туту.ру».

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Говорят, он возил пряники в Париж: сначала показывал их на Всемирной выставке, а потом и вовсе построил недалеко от Эйфелевой башни павильон, полностью сделанный из пряников.