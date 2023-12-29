Селедка под шубой: какими слоями выкладывать, рецепты и подачи

Неизменный салат на новогоднем столе россиян — селедка под шубой — обрел популярность в СССР примерно в 70-х годах прошлого века. Официальная рецептура угощения была одобрена в 1984 году. Некоторые связывают возникновение блюда с широкой доступностью сельди в то время. В норвежских кулинарных книгах, датированных 1851 годом, упоминался схожий салат под названием Sillsallad, которое переводится как «селедочный салат». Именно это происхождение считается наиболее достоверным, однако существуют еще две версии появления зимнего салата. Подробности — в материале «Известий».

Как делается сельдь под шубой: классический советский рецепт

Сегодня появилось множество вариаций приготовления сельди под шубой, в некоторых случаях селедка, как основа блюда, даже заменяется другими видами рыбы — лососем, форелью. Классическим же считается рецепт, зародившийся в годы СССР, в нем нет ни другой рыбы, ни яблок. Все что потребуется: сельдь, картофель, морковь, свекла, яйца, репчатый лук, майонез.

Яйца и овощи отвариваются в мундире и натираются на крупной терке, селедка нарезается кубиками. Репчатый лук необходимо мелко нарезать и обдать кипятком — это поможет избавиться от горечи. Когда все ингредиенты подготовлены, необходимо выложить их в правильной последовательности. Предлагаем описание слоев селедки под шубой снизу вверх:

— слой картофеля, смазанный майонезом;

— сельдь вперемешку с луком;

— тертое яйцо и майонез;

— морковь и майонез;

— свекла и финальный слой майонеза.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для наиболее яркого вкуса блюда, рекомендуется отправить его в холодильник на пару часов настояться.

Даже при таком, на первый взгляд классическом рецепте, у каждой хозяйки получается свой вкус салата. Но рецептура, описанная выше, использовалась в большинстве советских семей.

Какими слоями идет селедка под шубой

Считается, что слои в селедке под шубой категорически нельзя смешивать — именно их очередность придает угощению необходимый вкус. Самое распространенное различие в рецептуре — первый слой. Некоторые сначала выкладывают картошку, другие — селедку с луком. По ГОСТУ в технологических картах первым слоем рекомендуется выкладывать именно картофель, однако у широких масс россиян популярны оба варианта рецепта.

С одной стороны, корнеплод за счет своей плотной текстуры служит для сельди подушкой и обеспечивает более равномерное распределение порций по тарелкам. С другой стороны, салат называется «Селедка под шубой», значит, по логике, первым слоем должна идти именно рыба. Вопрос, кто первый, скорее дискуссионный, и каждый делает по своему собственному вкусу и желанию.

Селедка под шубой: оригинальная подача

В зависимости от рецепта слои могут полностью меняться местами. В некоторых случаях лук добавляют не вместе с селедкой, а уже после моркови. Кроме того, часто в салат добавляют ингредиенты, не свойственные классическому рецепту. Например — яблоки.

Сама по себе сельдь под шубой является довольно красивым блюдом за счет майонеза, смешанного со свеклой — это придает салату красочный и яркий оттенок.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Существует множество вариантов подачи угощения. Например, можно использовать необычные форменные салатницы, бокалы и прозрачные стаканы для порционной подачи, а также скрутить салат в рулет. Для последнего варианта потребуется пищевая пленка, на которую ингредиенты выкладывают и затем собирают в рулет.

Помимо формы подачи салата, его можно украсить тонко нарезанным зеленым луком, измельченным укропом или любой другой зеленью.

Как появилась селедка под шубой: история возникновения

Самая популярная версия возникновения праздничного блюда связана с новогодними празднованиями. Согласно легенде, впервые селедка под шубой была подана к столу в 1918 году. Идею создания приписывают владельцу нескольких трактиров в Москве — Анастасу Богомилову. Салат должен был демонстрировать не только простоту и легкость в приготовлении, но и символически объединять разные слои российского общества. Так, сельдь символизировала пролетариат, овощи — крестьянство, свекла — Красную армию.

Любопытная история связана и с названием салата. Часть названия «шуба», согласно народной истории, является аббревиатурой и расшифровывается как «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема». Эта история широко известна, однако исследователи не нашли ни одного упоминания о таком происхождении в источниках.

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив