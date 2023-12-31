«Научитесь оставлять еду на тарелке, когда чувствуете сытость»

На традиционном для России новогоднем столе в избытке представлены блюда с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Продолжительное застолье приводит к перееданию. А приготовленное с запасом потом доедается еще несколько дней, серьезно увеличивая риск отравлений . Врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Жарова в интервью «Известиям» рассказала о правильном поведении за новогодним столом и главных рисках для организма, если люди подобные советы игнорируют.



— Какие проблемы для здоровья может принести новогодний стол?

— Новогоднее застолье может привести к обострению хронических заболеваний, ведь в наших традициях — блюда с высоким содержанием соли, жиров и сахара. Предотвратить обострение хронических заболеваний помогут умеренность в питании и употреблении алкоголя, осознанный выбор продуктов для праздничного ужина.

Например, чрезмерное потребление соленой пищи повышает артериальное давление и может привести к гипертоническому кризу. Большое количество соли вредно для людей с проблемами почек.

Пища с высоким содержанием жиров или жареная повышает уровень холестерина, потенциально ухудшая состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А жирное и острое может вызвать проблемы с пищеварением у людей с гастритом, кислотным рефлюксом, холециститом или синдромом раздраженного кишечника.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать срыв ритма сердца — фибрилляцию предсердий — у предрасположенных к этому людей. Особенно вреден алкоголь для людей с заболеваниями печени, что может привести к ее острому повреждению — гепатиту.

А рафинированные углеводы, сахар и высококалорийные продукты у людей с диабетом могут вызвать скачки уровня сахара в крови , что приводит даже к гипергликемической коме и требует экстренной госпитализации.

— Какой продукт в новогоднем меню наиболее вреден?

— Самыми популярными блюдами считаются оливье и селедка под шубой. Сами по себе салаты, употребляемые в разумных количествах, не вредны. Но их готовят с майонезом, который при чрезмерном употреблении может оказать негативное воздействие на работу печени, поджелудочной железы и желчного пузыря , повысить уровень плохого холестерина, что способствует развитию атеросклероза, инсульта или инфаркта.

Многие виды майонеза, доступные в магазинах, содержат вредные жиры, особенно рафинированные растительные масла, такие как соевое или канола. Избыток кислот омега-6 может вызвать воспаление в организме, если не сбалансировать их кислотами омега-3.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Майонез может содержать потенциально вредные искусственные добавки, такие как консерванты, стабилизаторы, искусственные ароматизаторы или красители. Среди прочего они грозят аллергическими реакциями.

И, безусловно, это калорийный продукт , ведь в него зачастую добавляют сахар или кукурузный сироп. То есть чрезмерное его употребление поспособствует набору веса и повышению артериального давления.

— Какую вы рекомендуете альтернативу майонезу?

— Для приготовления любимых салатов можно использовать не тот майонез, что продается в магазинах, а домашний, или греческий йогурт. Эти продукты более полезны для здоровья. Салаты лучше заправлять непосредственно перед подачей на стол, чтобы снизить риски пищевого отравления.

— Чем чревато переедание? В новогоднюю ночь люди долго будут сидеть за столами.

— Одно из непосредственных последствий переедания — набор массы тела. В результате повышается риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет и некоторые виды рака.

Переедание приводит и к расстройствам пищеварения — дискомфорту, вздутию живота, кислотному рефлюксу, жировому гепатозу печени и синдрому раздраженного кишечника. Оно же влияет на способность организма регулировать уровень инсулина и сахара в крови, что потенциально может вызвать резистентность к инсулину и в итоге способствовать развитию диабета второго типа.

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

При этом переедание — это не только физическая проблема, оно может иметь глубокие последствия для психического здоровья. Чувство вины, тревоги и депрессии часто сопровождает эту привычку, влияя на самооценку и общее благополучие.

Крайне важно развивать осознанный подход к еде. Ключевыми факторами являются понимание сигналов голода, отказ от эмоционального питания и практика контроля порций. Сбалансированное питание, богатое цельными продуктами, такими как фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты, помогает поддерживать здоровый вес и общее самочувствие.

— Вредна ли привычка доедать?

— В некоторых семьях такое поведение укоряется с детства, когда подчеркивается концепция не выбрасывать еду зря. Со временем эта привычка может отключить людей от естественных сигналов голода и сытости. Если вы едите до тех пор, пока тарелка не опустеет, и не прекращаете прием пищи при насыщении — это влияет на способность организма регулировать потребление пищи.

В некоторых случаях эта привычка связана с психологическими факторами, такими как тревога, вина или чувство долга. Это следствие воспитания, социальных норм или личного опыта нехватки или изобилия еды. Постоянное переедание из-за необходимости доедать может привести к увеличению веса и связанным с этим проблемам со здоровьем .

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Для борьбы с данной привычкой следует быть более осознанными в отношении пищевых привычек, чувства голода и сытости. Подача соответствующих порций и умение оставлять еду на тарелке, когда вы чувствуете сытость, могут постепенно изменить привычку.

Полезно смещение акцента с «доедания еды» на «прислушивание к телу». Отдавайте приоритет здоровью, а не псевдопроблеме «бесполезной траты еды». Людям, борющимся с глубоко укоренившимися привычками или психологическими расстройствами, полезно обратиться за помощью к диетологу, эндокринологу или психотерапевту.

— Насколько вредно комбинировать жирную пищу с алкоголем?

— Индивидуальные реакции на сочетание алкоголя и жирной пищи могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как обмен веществ, состояние здоровья и личная переносимость. Желательно внимательно следить за своим телом и тем, как оно реагирует на такие комбинации.

Жирная пища переваривается дольше, поскольку требует больше времени и усилий со стороны пищеварительной системы. В сочетании с алкоголем, который в организме усваивается с разной скоростью, это может привести к замедлению пищеварения и ощущению тяжести или дискомфорта в животе.

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Их совместное употребление значительно увеличивает общее потребление калорий, что потенциально способствует увеличению веса, если это станет привычной практикой.

Печень отвечает за метаболизм алкоголя и жиров. Потребление большого количества алкоголя и жирной пищи — это нагрузка на нее, потенциальный путь к жировой болезни печени или гепатиту.

Еще одно возможное последствие — внезапные скачки или падение уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с сахарным диабетом.

Хотя периодическое употребление жирной пищи с алкоголем может и не представлять серьезного немедленного риска, привычное злоупотребление может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

— Как уменьшить потенциальный вред от такого сочетания?

— В новогодние праздники сложно избежать употребление жиров и алкоголя, но следует максимально уменьшить их порции при их одновременном употреблении.

Выбирайте более здоровые источники жиров, которые содержатся в авокадо, орехах, семенах и оливковом масле. Вместе с алкоголем употребляйте больше жидкости — воды, чая, морсов, особенно в сочетании с жирной пищей.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Часто на Новый год люди готовят слишком много еды. В течение какого времени безопасно «уничтожить» всё приготовленное?

— Неправильное хранение продуктов может привести к пищевому отравлению. Желательно в течение дня употребить всё скоропортящееся — мясные блюда, молочные продукты, салаты и приготовленные овощи. Несмотря на то что салаты и другие блюда могут храниться в холодильнике, они стоят на новогоднем столе несколько часов, а то и весь вечер, таким образом они могут испортиться уже на следующий день.