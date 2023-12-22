Шококонтент: россияне стали чаще покупать сладкие подарки на Новый год

На этот Новый год жители России чаще выбирают сладкие подарки — они стали популярнее на 10–12% по сравнению с прошлым годом, следует из данных продаж. Выросли и цены на праздничные наборы: полкило сладостей обходится примерно в 700 рублей против 600 рублей годом ранее. В топе продаж — адвент-календари с конфетами и сборные пряничные домики. Врачи напомнили, что важно контролировать потребление сладостей и обращать внимание на состав продукта, особенно если ребенок страдает аллергией.

Сколько стоят новогодние подарки

В этом году покупки сладких подарков выросли на 10–12%, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (анализирует данные с более чем миллиона онлайн-касс). Спрос обеспечивают, прежде всего, родители и корпоративные заказчики.

— Топ продаж сладостей — это конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов или символов наступающего года. В шоколадных изделиях чаще выбирают продукцию из молочного шоколада, — пояснили аналитики ресурса.



В этом году чаще покупают сладкие подарки весом в полкилограмма и классические коробки шоколадных конфет. Средний чек на них увеличился на 8–12%. Полкило сладостей обходится примерно в 700 руб., а килограмм — в 1150.



— Цены выросли, но, несмотря на повышение затрат в звене производства по какао-бобовому сырью и товарной упаковке, в розничном звене пока это не так заметно, — добавили в «Чек Индексе». — Ряд продавцов еще реализуют поставки, законтрактованные ранее по приемлемому ценнику, или старые запасы.

Представители крупнейших маркетплейсов рассказали «Известиям», что тоже зафиксировали рост интереса к новогодним подаркам. Так, на Ozon и «Мегамаркете» их продажи увеличились почти вдвое. Как правило, клиенты заказывают по два подарочных набора сразу, сообщили в пресс-службе Ozon. В среднем родители тратят на них 620 рублей, что немного выше, чем годом ранее — на 20 рублей. На Wildberries самыми популярными оказались подарки за 500–800 рублей.

Чаще всего покупатели марктеплейсов выбирают сладкие подарки от крупнейших российских кондитерских фабрик. Однако их уже теснят наборы конфет из стран Азии — на Wildberries они попали в тройку наиболее востребованных позиций.

Еще одним трендом при выборе новогодних сладостей для детей стали адвент-календари с конфетами. На «Яндекс Маркете» в число востребованных позиций попали наборы сладостей в виде сказочных замков, часов со сладостями, а также с символом 2024 года — драконом.

А в онлайн-магазине «Яндекс.Лавка» наиболее популярным новогодним десертом оказались пряничные домики. Там объяснили это тем, что домики доставляют в разобранном виде вместе с инструкцией по сборке, поэтому помимо пряников покупатели получают еще и возможность интересно скоротать время.

— При выборе сладких наборов пользователям важно, чтобы в составе был шоколад или шоколадное яйцо, тогда их покупают чаще остальных, — добавили в сервисе.

Как выбрать сладости для ребенка

В новогодние праздники у детей возрастает соблазн съесть чересчур много сладостей, но важно не допустить этого, напомнила «Известиям» врач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.

Детям до двух лет, по ее словам, вообще не стоит делать сладкие подарки.

— Работа пищеварительной системы еще не налажена, и сахар не сможет нормально перевариться, что в конечном итоге приводит к вздутию живота, коликам и нарушению стула, — предостерегла она.

Ребенку в возрасте от трех лет можно давать пастилу, зефир, мармелад, молочный шоколад, а ближе к четырем годам — пирожные и торты, конфеты с начинкой из помадки, сливочной нуги. Но всё это при условии, что у ребенка нет аллергии, напомнила врач.

— Если у ребенка есть аллергия, например на орехи или арахис, то нужно обязательно проверять состав сладостей. Как правило, производители на упаковках указывают наличие аллергенов в продукте, — отметила Регина Григорьева.

По ее словам, не стоит давать детям леденцы, ириски, карамель, поскольку они прилипают к зубам. Также дети часто разгрызают такие твердые конфеты, что разрушает эмаль и способствует выпадению пломб.

— Исходя из допустимой суточной нормы потребления сахара, дошкольникам четырех–пяти лет можно съедать одну–две конфеты в день, а школьникам — не более четырех, — пояснила врач.

В состав сладостей для детей, по словам врача, не должны входить кулинарные и кондитерские жиры, некоторые консерванты, натуральный кофе, острые специи, спирт и любые алкогольные продукты, искусственные красители.

Важно заранее обговорить с ребенком, сколько и каких сладостей ему можно съесть, добавила психолог Наталья Наумова. Малышам, по ее словам, бывает трудно сдержать эмоции, когда они видят, что у кого-то подарок больше. Переживают они, и когда из-за аллергии им нельзя конфеты.

— Надо учить ребенка, что бывают в жизни и разочарования. Можно сделать это в игровой форме, моделируя сценарии с игрушками или любимыми персонажами, и совместно поискать выход из ситуации, — предложила она. — Тогда есть шанс, что и в реальности малыш воспримет это спокойно.

Однако, даже если ребенок расстроился из-за сладостей, это нормальная ситуация, напомнила психолог. Важно посочувствовать ему в этот момент, дать время погоревать, а затем вместе поискать выход из ситуации.

— Самое главное — показать поддержку родителей. Не давать оценок в духе «какой жадный мальчик» или «какая девочка капризная», а сказать «ты молодец, что справляешься с такой сложной задачей, это действительно очень обидно», — рассказала эксперт.

Если у ребенка аллергия на сладости, она предложила родителям заранее подготовить для него альтернативный подарок с разрешенными продуктами или интересными игрушками.