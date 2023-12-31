В поисках Шамбалы: что посмотреть в Алтайском крае

Алтайский край обоснованно гордится своим природным и культурным богатством: здесь найдется что-то свое и для искателей приключений, и для тех, кто мечтает о спокойствии и полной перезагрузке от городской суеты. В Белокуриху, которая 11 лет подряд становилась лучшим курортом федерального значения, едут отдохнуть со всей страны. «Известия» изучили главные туристические маршруты края, нашли места, где можно увидеть настоящих маралов и куда ехать, чтобы погулять по горам.

Почему стоит ехать в Алтайский край

Преимущество Алтайского края — в его универсальности. Туристы приезжают сюда летом и зимой и находят интересные занятия на любой вкус и кошелек: оздоровительные процедуры и прогулки в горах на свежем воздухе, спортивные активности и гастрономические изыски, бани и спа-процедуры, а также красочные фестивали.

Особенным спросом у туристов пользуются шале — традиционные альпийские домики со скатной крышей и окнами в пол, из которых можно бесконечно любоваться холмами и долинами. Такие есть, например, у Altai Palace и в Grand Chalet Altay на берегу Катуни.

Фото: Андрей Белавин

Неудивительно, что именно в Алтайском крае Николай Рерих начал поиски легендарной Шамбалы — места мира, гармонии и бесконечных возможностей.

Где отдохнуть и оздоровиться в Алтайском крае

Открывает алтайское предгорье курорт Белокуриха, расположенный всего в часе езды от Бийска. Уже 11 лет подряд Белокуриха признается лучшим курортом федерального значения, а в местные здравницы приезжают укрепить здоровье со всей Сибири. Здравницы и спа-комплексы предлагают массажи, спа-процедуры, пантованны с рогом марала и многое другое, чтобы расслабиться и наполнить тело живительной силой природы.

А еще тут созданы терренкуры и специально подготовленные оздоровительные экотропы, доступные для школьников и людей старшего возраста, чтобы насладиться прогулкой можно было всей семьей. Здесь можно покормить с руки птиц или добраться на кресельном подъемнике до вершины горы Церковки, чтобы увидеть, как сходятся Чергинский и Бащелакский хребты. Число терренкуров и экотроп постоянно растет, создан одноименный проект «Доступные тропы Алтая».

Фото: Андрей Белавин

Количество солнечных дней в Белокурихе сопоставимо с курортами Крыма и Краснодарского края. А бодрость и хорошее самочувствие туристам придает целебный воздух, богатый отрицательно заряженными аэроионами — говорят, их здесь вдвое больше, чем в облюбованном миллиардерами швейцарском Давосе.

Отправиться в горы можно и верхом — как это делают сами алтайцы. Иппотерапия, как и климатотерапия, — одна из местных «фишек».

Говоря о животных, не будем забывать о знакомстве с царем фауны горного края, маралом. Этот вид благородного оленя — главный символ региона, олицетворяющий молодость и вечное обновление. Многочисленные настойки, лекарства и ванны с вытяжкой из рога марала легли в основу алтайской медицины. Неожиданный факт: самка марала вынашивает детеныша около восьми месяцев, но если ей что-то не понравилось, плод может... рассосаться. Причем даже в самом конце срока! Погладить животных или понаблюдать за ними в естественной среде во время конной прогулки можно в маральнике Altai Palace. Здесь же предлагают и региональный специалитет: кровь марала на спирту или на меду, которая, как утверждают, лечит от всех болезней.

Тем, кто готов к большему, стоит отправиться в горную Колывань — живописное и невероятно загадочное место с озерами, гротами и пещерами, куда приезжают «подзарядиться» со всей страны. Озеро Колыванское даже включено в список чудес России! Дорога до Колывани от Бийска занимает в среднем 4,5 часа.

Фото: Андрей Белавин

Соленые озера с необычайно полезной водой, целебной рапой и иловыми грязями — еще одна жемчужина региона. Чаще всего приезжают полюбоваться Большим Яровым озером и водоемами Завьяловского, Романовского и Егорьевского районов.

Алтай лежит на пути миграции птиц. Иногда птицы сбиваются с курса и остаются здесь на зимовку. Так на озере Светлом появились лебеди, которых можно увидеть зимой на фоне засыпанных снегом деревьев, а в Красной книге Алтайского края есть розовые фламинго и розовые же пеликаны.

Любители активного отдыха также найдут занятия по душе. Летом на Оби, Катуни и других реках активно рафтят и катаются на сапах, а зимой здесь отличная погода для сноукайтинга или беговых лыж. Рек на Алтае столько, что можно обернуть экватор и ещё останется, так что развлечений хватит на всех.

Зимой со склонов можно спуститься на горных лыжах и сноуборде. Помимо популярного курорта «Манжерок» на горе Малая Синюха, действует и новый комплекс «Бирюзовая Катунь» с несколькими склонами для фрирайда. Для любителей беговых лыж в ленточном бору вблизи Барнаула устроена тропа здоровья.

Фото: Андрей Белавин

Ленточный сосновый бор — один из уникальных природных объектов в Алтайском крае. Об их происхождении до сих пор спорят ученые всего мира. Сосновые массивы прямыми линиями протянулись на сотни километров, защищая равнины от пыльных бурь.

Помимо размеренных пеших и конных прогулок, в горы можно отправиться на мощных квадроциклах «Сокол» российского производства или на снегоходах. Интересно испытать судьбу у Камня желаний около села Ая — места, где издревле собирались на камлание алтайские шаманы. Говорят, если очень попросить, то загаданное здесь желание исполнится уже к следующему году. А если добавить к этому особое состояние, приходящее от созерцания горных пейзажей и рева мотора, то результат гарантирован. Такие прогулки организуют гиды туристического комплекса «Шамбала».

Удивительная особенность Алтайского края в том, что здесь совсем не хочется спешить. Душа и тело просят отдыха и созерцания. Можно никуда не ездить, а просто сидеть на веранде своего номера с видом на горы, с чашкой ароматного травяного чая в руке, чувствуя себя невероятно живым.

Фото: Андрей Белавин

Что попробовать в Алтайском крае

В Алтайский край едут не только ради природных красот, но и за местным колоритом. И часть этого колорита — традиционная алтайская кухня.

Регион богат вкусными натуральными продуктами: медом, дикоросами, кедровыми орехами, вкусной молочной продукцией. Алтайский сыр «Советский» давно знаком многим россиянам. Высоко оценивают эксперты и местные пармезан, страчателлу и другие сыры.

Блюда из марала на Алтае всегда пользуются спросом среди туристов. В ресторанах готовят и строганину из марала, и котлеты, и язык. Приготовить язык вкусно — отдельное искусство. Но если удастся найти деликатес в удачном исполнении, незабываемые гастрономические впечатления гарантированы.

Популярны «сибирские драники» из картошки с мясом и визитная карточка Бийска — чебурек-гигант с 15 вкусами, как мясными, так и сладкими.

Фото: Андрей Белавин

Еще один любимый у туристов десерт — «Таежный». Кедровые орехи, бруснику или клюкву и мед выкладывают слоями и подают в красивом прозрачном стакане. Кстати, мед всех видов — отличный алтайский десерт и прекрасный подарок. Обязательно нужно попробовать гречишный, цветочный, липовый, мед-суфле и мед с добавлением орехов.

Есть здесь и несколько ресторанов авторской кухни. Например, в Grand Chalet Altay на берегу незамерзающей Катуни недавно открылся ресторан «Лес и река» — находка для любителей изысканной кухни. Блюда подают на приятной фактурной посуде, а региональные рецепты обрели новую и совершенно неожиданную интерпретацию благодаря мастерству бренд-шефа Сергея Тернова, золотого призера Chef a la Russe.

Здесь подают нежнейшую нельму с кремом из брокколи, сливками и копченым сыром, а десерт «Гриб» удивит даже искушенных критиков. Это лакомство из белых грибов с какао и белым шоколадом, украшенное грибной карамелью, внутри которого — сорбет из запеченной груши.

Еще одним приятным открытием станет аутентичный ресторан «Укроп и гренка» в селе Алтайском от эксперта гастроботаники, владельца туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» Константина Михеева. Здесь можно попробовать алтайское песто с местным пармезаном или теплый салат с соусом из лопуха и грибами ши. У «Алтайского Холмогорья» — лучший в Сибири дендрарий с чайными плантациями, целебными травами и экзотическими растениями.

Визитная карточка «Укропа и гренки» — многочисленные наливки из местных трав: терпкая ржанка, сладкая яблушечка (яблочная душа) и освежающий пихтач, попробовать который приезжают даже с другого конца региона.

Фото: Андрей Белавин

Фестивали Алтайского края

Зимний туристический сезон в начале декабря открывает «Алтайская зимовка» — фестиваль, объединивший спортивные мероприятия, развлечения для детей, экскурсионную программу и особое меню кафе и ресторанов из местных продуктов.

В конце зимы и начале весны в комплексе «Золото Алтая» собираются на «Сибирскую масленицу» — фольклорно-гастрономический праздник, которому исполнилось уже 15 лет. «Проводы зимы» пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов, сюда приезжает несколько тысяч людей.

Главным событием весны становится фестиваль «цветение маральника». Как в Японии любуются цветами сакуры, так и в Сибири на площадке туристической зоны «Бирюзовая Катунь» уже 10 лет красочно встречают весну.

Фото: Андрей Белавин

Главным фестивалем лета станет гастрономический «Ах! фест» в Алтайском. Он посвящен развитию новой алтайской кухни, популяризации здорового образа жизни и уникальных местных экологических продуктов. А еще каждый год повара со всей России придумывают здесь новые блюда на основе аутентичных алтайских продуктов.

Путешествия по алтайскому холмогорью успокаивают и заряжают. Достаточно провести в Алтайском крае всего несколько дней, чтобы вернуться домой ожившим и полным сил. От Москвы до Барнаула добраться можно всего за четыре часа. Еще три часа пути займет дорога до горных отрогов.