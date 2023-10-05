Вынь да построй: госземли отдадут под инфраструктуру для туризма

Новый механизм передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру появится в России. Кабмин одобрил законопроект Минстроя, по которому решение о выделении земель будет принимать правительственная комиссия, а организации по развитию туризма будут заключать сделки по участкам и рассматривать проекты по их развитию. Действующая сейчас процедура сложная и дорогостоящая: она предполагает изменение назначения территорий, что может занимать годы. Нововведения позволят привлечь в регионы масштабные инвестиции, считают эксперты.

Развитие земель

Земли, принадлежащие государству, будут передаваться для создания на них туристической инфраструктуры (отелей, санаториев, курортов и т.п.) в упрощенном порядке. Такой законопроект, разработанный Минстроем, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с ее решением ознакомились «Известия».

В пояснительной записке Минстроя как разработчика документа указывается, что организации по развитию туризма наделят полномочиями агента по предоставлению государственных участков земли. Они смогут совершать сделки, в частности сдавать земли в аренду, предоставлять право на ее использование на период строительства, заключать инвестиционные контракты.

Сейчас, согласно Земельному кодексу, инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на госземле должны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог и т.д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Партнер юридической фирмы Landmark Евгений Митин пояснил «Известиям», что нынешний процесс сопряжен «с большим количеством индивидуальных особенностей». Он обременяет инвестора значительными обязательствами, например в виде создания рабочих мест и повышения налогооблагаемой базы, напомнил профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. А член комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России, специалист по взаимоотношениям с государством Алена Доля заявила, что порой режим можно изменить и вовсе только с помощью судов, а это занимает много времени.

Решение о вовлечении земельных участков в оборот для создания объектов туриндустрии будет принимать правительственная комиссия по развитию жилищного строительства на основании предложений института развития, пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Функции единого института развития выполняет акционерное общество «ДОМ.РФ».

Кроме того, сам агент будет готовить предложения о перспективных для развития участках и проводить аукционы на право заключения договоров аренды для туристических инвестпроектов.

— Предложения о возможном использовании земель будут готовиться совместно с регионами, — пояснил Владимир Груздев. — Предлагаемые положения позволят кратно увеличить номерной фонд в стране и создать благоприятные условия для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма. Конечная же и крайне важная цель — рост количества туристических поездок в России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В корпорации «Туризм.РФ» «Известиям» сообщили, что принятие нового механизма позволит создавать новые и модернизировать существующие объекты туриндустрии, в том числе по инициативе субъектов и совместно с ними. Основная цель законопроекта — ускорение инвестиционного цикла, предоставление мер поддержки инвесторам, привлечение частного бизнеса в сферу туризма, отметили в корпорации.

«Это является важной частью работы по реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — заявили в «Туризм.РФ».

Стойкий потенциал

В 2021 году Росреестр анонсировал, что в 2022-м запустит сервис «Земля для туризма» — по вовлечению земли в туристический оборот в 2022 году в пилотном режиме в нескольких регионах.

— Очевидно, проект переходит в следующую фазу реализации, — полагает независимый эксперт Ольга Магилина.

Поправки упростят условия для развития туристической отрасли и ускорят его , полагает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева. Сейчас наблюдается небывалый ажиотаж вокруг внутренних форматов отдыха.

— Чтобы обеспечить возросший спрос, необходимо создание максимально благоприятных правовых и организационных условий работы бизнеса, — сказала она «Известиям». — Многие регионы обладают огромным потенциалом создания сильных туристических брендов и освоения ранее незадействованных земель. Но для достижения таких целей необходимы качественное и повсеместное обновление инфраструктуры, благоустройство, оборудование рекреационных зон, объектов торговли.

Фото: Global Look Press/Sonja Krebs

Инфраструктура, сервис и маркетинг в сфере туризма в большинстве субъектов РФ развиты слабо, добавил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Даже проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году и других значимых международных событий не смогло кардинально изменить сложившееся положение.

— Новая мера не приурочена к определенной дате, а носит долгосрочный и системный характер, следовательно, должна оказаться более эффективной, — сказал он.

Создание современной туристической инфраструктуры полностью соотносится с политикой жилищного строительства в различных регионах страны, отметила исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

— На сегодняшний день прослеживается четкая закономерность: в какие регионы входят крупнейшие застройщики, там улучшается и модифицируется городская и жилищная среда и развивается туристический бизнес, — заявила она. — Строятся новые отели, создается обеспечивающая инфраструктура к туристическим кластерам.