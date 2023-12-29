И взлетим, и поплаваем: в какой необычный тур поехать на Новый год

Длинные новогодние каникулы — идеальное время для поездки как по России, так и за границу. Например, чтобы заглянуть в гости к трем разным Дедам Морозам, поплавать внутри самолета или скатиться на сноуборде по песчаным дюнам. А любители экстрима могут совершить экспедицию к полюсу холода в Якутии или прокатиться на зиплайне в ОАЭ со скоростью 160 км/ч. Туроператоры и туристические сервисы помогли «Известиям» составить список самых неожиданных развлечений на новогоднюю неделю для взрослых и детей.

Увидеть китов

Сфотографировать китов — мечта многих путешественников. Воплотить ее в реальность можно в Мурманской области. На месте нужно купить морскую прогулку, лучше всего из Териберки, рассказали «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру».

— Увидеть гигантский хвост кита зимой — дело случая. Но многим путешественникам улыбается удача, особенно если повезет с погодой, — отметили там.

Помимо наблюдения за китами Мурманская область может порадовать и другими небанальными развлечениями. Среди них — айсфлоатинг. Это купание в ледяной воде Баренцева моря в огромных костюмах, которые не пропускают холод, рассказал «Известиям» шеф-редактор сервиса бронирования МТС Travel Тимур Юсупов.

— Из более привычных развлечений в области — наблюдение за северным сиянием, катание на собачьих упряжках, квадроциклах и внедорожниках. И, конечно, бесконечные дегустации морепродуктов, которым Заполярье изобилует, — отметил он.

С маленькими детьми по России можно отправиться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Там ежегодно устраивают праздничную программу с концертами, мастер-классами и играми, отметили в «Туту.ру». Позаботиться о билетах на поезд и размещении стоит заранее, поскольку локация пользуется большим спросом.

— Если в Великий Устюг попасть не удастся, можно заглянуть в резиденцию к татарскому Деду Морозу по имени Кыш Бабай. Она находится в селе Новый Кырлай примерно в 70 км от Казани. Будет рад гостям и чувашский Дед Мороз Хель Мучи — ищите его в деревне Кшауши недалеко от Чебоксар, — посоветовали в сервисе.

Ощутить –70 °С

Любителям природных красот стоит отправиться на Байкал. Его ледяная поверхность зимой покрывается многочисленными изломами из-за сейсмической активности и невероятно красиво выглядит на фото. Главное зимнее развлечение на Байкале — катание на судах на воздушной подушке. Проще всего присоединиться к экскурсии в поселке Листвянка в Иркутской области, стоимость пятичасовой поездки составить 6 тыс. рублей.

А за настоящим экстримом можно поехать в Якутию, откуда совершить экспедицию на полюс холода Оймякон.

— Температура здесь опускается до –70 °С, а жить придется в довольно спартанских условиях. Зато туристов ждут знакомство с местной культурой, аутентичные блюда, музеи, оленьи стойбища и фантастической красоты природа, — отметили в «Туту.ру».

Еще одно необычное развлечение на праздники — поездка к шаману и участие в обряде. Встретить шаманов можно на Алтае, в Хакасии и Тыве. Местные жители верят, что они общаются с духами, которых можно попросить о благополучии.

Поплавать внутри самолета

За рубежом тоже можно найти немало необычных развлечений. В ОАЭ, Катаре и других ближневосточных странах популярен сендбординг — катание на сноуборде по песчаным дюнам. Такую экскурсию можно купить у туроператора, в отеле или забронировать онлайн, если есть карта зарубежного банка.

— Никаких особых навыков тут не требуется. Скорость небольшая, и травмироваться о мягкий песок невозможно, как бы вы ни падали. Максимум — наберете полные карманы песка. Поэтому развлечение подойдет даже детям, которые скатываются на доске, как на санях, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора Space Travel.

В эмирате Рас-эль-Хайма можно прокатиться на самом длинном в мире зиплайне — канатной дороге. Старт — на вершине горы Джебель-Джайс на высоте 1680 м, за три минуты спуска можно развить скорость до 160 км/ч. Стоимость такой экскурсии — от $200.

Настоящая экзотика ждет путешественников в Бахрейне — там можно поплавать внутри настоящего самолета.

— В этой стране находится самый большой тематический парк под водой Dive Bahrain. Специально для любителей дайвинга здесь затопили два судна и двухэтажный самолет Boeing-747. А еще здесь есть отличная выставка подводных скульптур, — рассказали в Space Travel.

Полетать на воздушном шаре

За романтикой следует отправиться в турецкую Каппадокию — там можно полетать на воздушном шаре и посмотреть с высоты птичьего полета на древние дома-пещеры. В январе это стоит до €200, тогда как летом — более €300.

Такой же аттракцион доступен туристам в Дубае: воспарить на шаре можно над насыпным островом Пальма Джумейра, стоит это 1,8 тыс. рублей за ребенка и 4,3 тыс. за взрослого. А в Египте полетать на воздушном шаре можно над Долиной Царей в Луксоре.

Туристы, которые планируют встретить новогодние праздники в странах Юго-Восточной Азии, могут поплавать с черепахами. За это даже не надо платить — например, в курортном городе Хиккадува на Шри-Ланке они сами подходят к берегу и выпрашивают у людей водоросли. Купаться с этими черепахами не опасно, они не кусаются, но определенную бдительность всё же нужно сохранять.

Еще одних морских обитателей — гигантских голубых китов — можно увидеть у берегов Занзибара, Сейшельских островов и Маврикия.