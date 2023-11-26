Срочно в номер: в дорогих отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ на Новый год закончились места

В дорогих отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ закончились места на новогодние праздники , сообщили туроператоры. Спрос на эти направления в 2023-м в 3,5 раза выше, чем в прошлом . Путешественники, привыкнув за предыдущие годы к комфорту, не готовы больше на нем экономить. Тем более многие отправляются на такой отдых всего 2–3 раза в год . Сказываются на спросе этих направлений и относительно непродолжительные перелеты — это удобно для туристов с точки зрения логистики и возможности выбрать оптимальную продолжительность поездки .

Высокий сезон

Многие востребованные отели ОАЭ, Сочи, Адлера, Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Карелии уже недоступны в подборе тура, за исключением нескольких номеров самой высокой категории , рассказали «Известиям» крупнейшие туроператоры России.

По данным «Интуриста», мест в топовых отелях Сочи, Анапы и Абхазии уже нет, в этом году спрос на эти направления высокий . Например, по Абхазии бронирование новогодних заездов в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода сезона 2022 года , уточнили в компании.

Туристы у водопада Кивач, образуемого падением реки Суны, на территории Государственного заповедника «Кивач» в Республике Карелия Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

О том, что на новогодние праздники места в гостиницах в этих локациях закончились, сообщает и Tez Tour. Там отметили, что исключение составляют несколько номеров самой высокой категории .

Действительно, по этим направлениям места остались только единичные в самых высоких категориях номеров, например deluxe и апартаменты, убедились «Известия». Например, в отеле «Марриотт Красная Поляна» в Сочи на новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января) осталось несколько номеров «пять звезд» стоимостью за неделю проживания от 564 тыс. рублей . Отдых за тот же период в Radisson Collection Sochi в номере такой же категории — от 300 тыс. рублей .

В Anex Tour уверены, что такая популярность этих направлений связана с непродолжительным перелетом, поскольку «это удобно для туристов с точки зрения логистики и возможности выбрать оптимальную продолжительность поездки» .

Указанные направления пользуются высоким спросом не только в новогодние праздники — они в целом сейчас востребованы у российских туристов , сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Туристы на горном курорте «Роза Хутор» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— ОАЭ в зимний период выбирает треть туристов , свидетельствуют данные по организованным продажам. Больше половины москвичей улетают на новогодние праздники в Сочи. Пользуется спросом и Абхазия, в основном из-за более низких цен , — добавил эксперт.

Привыкли к хорошему

Оператор Fun & Sun также фиксирует высокий спрос по указанным направлениям — они попали в топ-продаж на новогодние праздники. Так, в рейтинге по спросу лидируют ОАЭ (на них пришлось 38% продаж), Таиланд (21%), Россия (13%) и так далее.

При этом число тех, кто готов к люксовому отдыху, только увеличилось относительно прошлого года , следует из статистических данных компаний.

— Количество бронирований туров в ОАЭ с заездами с середины декабря по середину января уже на 21% больше, чем за аналогичный период годом ранее , — рассказали в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру». — При этом средний чек за год увеличился на 16%, до 259,5 тыс. рублей . Размещение в пятизвездочных отелях в рассматриваемый период выбирают 32%, в отелях категории «четыре звезды» — 43% .

Отдыхающие на пляже в Дубае Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Количество заявок в Абхазию с заездами в этот же период выросло в три раза, но здесь средняя стоимость поездки уменьшилась на 14% — до 51 тыс. рублей . Уровень спроса на туры в Сочи выше ровно в два раза, чем год назад , согласно статистике сервиса, хотя отдых подорожал на 48% и составил почти 67 тыс. рублей .

В целом улететь на отдых в новогодние праздники еще можно. Так, на рейсы из Москвы на юг России (в Сочи, Минводы, Ставрополь, Назрань, Владикавказ, Нальчик, Грозный, Махачкала) в период с 25 декабря по 15 января продано около 60% авиабилетов , сообщил «Известиям» источник в одной из крупных авиакомпаний.

Редакция направила запросы в «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победу», Utair, «Уральские авиалинии».