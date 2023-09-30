Югра на повышение: какие тайны хранят священные вершины манси
Хайкинг (походы по горам и лесам) сегодня переживает в России свое второе рождение. Если вершины Кавказских гор и Кольского полуострова в представлении не нуждаются, то Приполярный Урал долгое время оставался в тени. Сейчас ситуация в Югре стремительно меняется — для путешественников открываются новые тропы в заповедные уголки Сибири. Что ищут в горах современные люди и чем священная вершина манси Неройка покоряет человека — в материале «Известий» из экспедиции «Приполярный Урал VisitUgra-2023».
Город на Иртыше
Путь к сердцу югорского Приполярья начинается в Ханты-Мансийске. Столица нефтяного региона — современный город с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами и большим выбором мест размещения на любой вкус и кошелек, от отелей до хостелов. Это и понятно: здесь проводятся международные турниры, форумы, культурные фестивали. Найдется место и для экстрим-туриста.
Главная спортивная гордость округа — Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, где соревнуются биатлонисты и лыжники. Он вмещает до 15 тыс. зрителей, и на нем блистали такие мастера, как Александр Большунов, Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Мартен Фуркад.
В распоряжении гостей соревнований и спортсменов огромная гостиница «Олимпийская», в которой есть всё необходимое для активного отдыха. Для посетителей бизнес-мероприятий подойдет гостиница «Тарей» в самом центре. Это место известно своим рестораном «Панорама», из окон которого открывается прекрасный вид на город.
Главная водная артерия административного центра округа — Иртыш. Эта река с мощным течением, как и столетия назад, богата рыбой. Рыбаков с удочками можно встретить даже в черте города.
Культпросвет перед походом
О том, как рыбачили, охотились, разводили оленей и обустраивали свой быт представители коренных народов Югры в старые времена, посетителям красочно расскажут в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Тем, кто собирается в тайгу, будет любопытно узнать, как преодолевали трудности ханты и манси.
— Ржаная мука появилась тут не сразу, — рассказывает о столе обских угров научный сотрудник музея Екатерина Балина. — Но хлеб был и до этого: ягоды черемухи подсушивали и делали муку из них, готовили лепешки. Была еще рыбная мука — перемалывали кости. В хлеб также добавляли кровь оленя, богатую железом.
Музей интересно и наглядно показывает быт народов Севера. Большинство экспонатов — вещи с историей, переданные местными жителями. Есть здесь и специальные стрелы на каждого зверя: у одной вместо наконечника — бочонок, это на белку и мелких пушистых животных. Охотник метким выстрелом оглушал зверька, чтобы не испортить шкурку. Особый интерес экскурсантов вызывают ловушки на различных животных из бревен. Под навесом еще один нехитрый с виду механизм — мордушка. Это ловушка, связанная из веток и прутьев для рыбы — ее обычно опускают в реку с течением. Добыча заплывает в узкое горлышко корзины, а назад ходу нет. Так, по старинке, кое-где ловят здесь рыбу до сих пор.
Лесная культура
И вот силы после перелета восстановлены, пора двигаться дальше к высокой в прямом смысле слова цели. Дорога к таинственным вершинам Приполярного Урала лежит через Нягань. Это бурно развивающийся современный город, там есть где скоротать время, например, в ожидании летной погоды перед заброской в тайгу.
Настоящим сюрпризом для урбаниста станет Центральный лес культуры и отдыха. Да-да, не парк, а именно лес: у корней вековых корабельных сосен, гигантских лиственниц и вдоль оврагов извиваются пешеходные тропы, вымощенные брусчаткой. Есть зона для любителей велоспорта, как в лучших парках Москвы и Петербурга. Но у Леса много своих фишек. Это, например, впечатляющая тюбинговая трасса со смотровой площадкой, огромный веревочный парк и такая же просторная зона «extreme Нягань» для любителей скейтов и прыжковых самокатов. А специально для гостей с питомцами были спроектированы «Собачий лес» и «Деревня собак».
Еще один объект для туристов, глубоко интегрированный в естественную природу таежного края, — база отдыха «Атмосфера». Это территория активного отдыха с элементами комфортной жизни. После езды на квадроцикле по грязи или сплава по реке можно расслабиться с друзьями в шатре с печкой, еду доставят из лучших ресторанов города или приготовят на месте.
Над ковром в вертолете
Последний этап, отделяющий нашу экспедиционную группу от турбазы «Нёр-Ойка», преодолеваем по воздуху. Команда клуба «Дикий Север – Югра» включает в себя и вертолетный отряд, который забрасывает путешественников не только на Неройку, но и в другие труднодоступные, непроходимые, но крайне заманчивые точки на Урале. Перевал Дятлова, Маньпупунер, Манарага… Лететь до цели два часа, в иллюминаторе тысячи оттенков зеленого и синего — узор из извилистых линий-рек и ржавых болот сменяет калейдоскоп густого хвойного леса. Необитаемая тайга с высоты птичьего полета смотрится сказочным зеленым ковром. На подлете к месту назначения ландшафт с равнинного меняется вначале на холмистый, а перед самой посадкой на горизонте замаячили скалы. Техника нашей высадки как у десантников: в течение одной минуты наша команда быстро покидает борт вместе с грузом при включенных двигателях машины. И вот железная птица, выбросившая нас из своего чрева, улетела восвояси. Невольно чувствуешь себя птенцом кукушки.
Хрусталеносная провинция
Вся «цивилизация» этого участка тайги находится в радиусе 500 м от места нашей высадки. Зданий совсем немного, самая благоустроенная часть «городка» находится за речкой Шайтанкой. Эта территория отдана под туристический кластер — тут огромная поляна с кострищем, скамейками и резными фигурами, по периметру — домики для гостей, администрации и главный сруб. Главный, потому что это центр светской жизни и коммуникации — тут находится столовая. Стоит уточнить, что мобильная связь в этих глухих местах практически отсутствует. Впрочем, есть хозяйский wi-fi, которым можно пользоваться в разумных пределах.
Это сегодня база «Неройка» туристическая, а когда-то была рудной. Новый проект для искателей приключений, ценителей трофейной рыбалки и охоты появился недалеко от бывшего рабочего поселка Додо благодаря усилиям людей-энтузиастов, которые верят в развитие активного туризма и любят свой край.
Еще лет пятьдесят назад здесь кипела жизнь. С середины 30-х годов ХХ века в этот медвежий угол начали приезжать ведущие геологи Советского Союза. Дело в том, что здесь, в Додо и Пуйве, были открыты месторождения Неройского кварцежильного района. В огромных количествах здесь добывали горный хрусталь и пьезокварц — в то время у этих минералов, используемых в оборонке и космических программах, не было сопоставимых по качеству синтетических аналогов.
Ностальгия по былому
Двадцать жилых домов, школа, детсад, магазин, пекарня и метеостанция — вот такой была советская Неройка.
— А какие были пилоты, какая санитарная авиация, асы, — вспоминает местная жительница Тамара Михайловна. — Если вдруг человеку плохо, борт давали в любую погоду. Горючего тогда не жалели, умели в любую погоду летать. И без аварий.
Эта добрая женщина и ее помощницы кормила нашу группу на протяжении всего пребывания. Повар живет в крупном, по местным меркам, населенном пункте Саранпауле (находится в 90 км от Неройки). По образованию она библиотекарь, но, как сама говорит, всю жизнь кормила рабочих-вахтовиков.
Тамара Михайловна приезжает на базу, когда здесь есть гости, у нее всегда наготове горячий чай, чистые кружки. Всё-то у нее в срок, обо всех-то она помнит: кому подать первое, а кому второе. Обязательно спросит у каждого, всё ли понравилось. Человек она особенно незаменимый в условиях дефицита продуктов. Разумеется, провианта для группы обычно берется с запасом, но бывает всякое, а супермаркетов с доставкой тут не сыщешь.
— Как-то люди не могли неделю улететь из-за погоды, а нужно ведь кормить их, — говорит женщина. — Вот и выкручивались, ребята рыбу наловят, мы готовим. В общем, есть свои секреты. Главное, чтобы картошки хватило.
На столе всегда компот из местных ягод, для гурманов — чай из трав. Собственно, почти весь стол здесь — натуральные продукты. Но в центре, разумеется, рыба.
Музею быть
У хозяйки базы Любови Филоненко хлопот не меньше, чем у заведующей кухней. Она отвечает за размещение и за гостеприимство в целом. А еще Любовь Николаевна — хранитель памяти о всех постояльцах базы. Приезжают сюда бизнесмены, иностранные ученые, даже шейх был арабский, рассказывает она, глядя на групповые снимки на стенах.
— Прилетали ученые из Венгрии, им очень интересен наш край, культура. Считается, что манси и мадьяры — родственные народы. И языки очень похожи.
Здесь же находится и библиотека с редкими книгами об истории ХМАО и по минералогии. Каждое издание читано-перечитано, карандашиком аккуратно подчеркнуты места в тексте, посвященные любимой Неройке.
Главное детище Любови Николаевны — это музей, он же туристический информационный центр базы. Экспозиция разместилась в просторном доме, служившем когда-то детским садом. Фотографии и артефакты, связанные с этим местом, собирают по крупицам, через знакомых знакомых. Фотоаппарат «ФЭД», весы «Тюмень», подкопченный самовар, геодезический теодолит (тот самый таинственный оптический прибор на треноге оранжевого цвета), трехколесный велосипед, бюстик Ильича — все эти свидетели процветания таежного поселения верно служили своим хозяевам когда-то. Музейный фонд растет, а недавно с помощью местных властей здесь появился плазменный экран. Так что музей Любови Николаевны постепенно становится интерактивным.
Дом Снежной королевы
Еще один памятник ушедшей эпохи — штольни рудника Додо, оставленные вахтовиками будто по щелчку пальцев. Брошенные оранжевые каски, пачка советских сигарет в уголке у входа, прозрачная руда, погруженная для отправки в вагонетку — впечатление, будто шахтеры сейчас вернутся с обеда и продолжат работу. Но не продолжат. Хотя несколько человек здесь находятся постоянно — это геологи-фанаты, которые жить не могут без камня. Их называют гномами. А те и не обижаются, приглядывают себе за штольнями, собирают самые красивые образцы породы и снабжают ими ремесленников. Этим и зарабатывают на жизнь.
Но наша группа пришла сюда не к ним в гости, а для того, чтобы увидеть редкое явление — гигантские снежинки на стенах одной из штолен. Вместе с проводником в высоких резиновых сапогах мы погружаемся в царство мрака, воды почти по колено. Но неудобства компенсированы фантастическим зрелищем — хрупкие хрустальные многогранники изо льда почти идеальной геометрической формы оказываются в лучах наших фонарей. Таким экспонатам позавидует даже знаменитая Кунгурская пещера.
Трекинг с лукошком
Перед восхождением на вершину Неройки группа забралась на гору чуть меньшую по высоте (920 метров) и значительно более простую для подъема — Салынер. Хребет щедро одарил своих гостей — почти на всем пути гостинцы: черника, брусника, голубика. То под кустиком, то под камушком блестят бежевыми шапками подберезовики размером чуть поменьше настольной лампы. И всё это в лучах вечернего солнца. Группе посчастливилось встретить закат на вершине «ягодного» хребта. Оттуда команда смотрела на ту самую Неройку, которую предстояло покорить на следующий день.
Но за ужином руководитель экспедиции строго сказал, что предстоящий подъем будет не столь простым и радужным, как прогулка на Салынер. И он оказался прав на все сто. Не просто так эта вершина считается местом силы и почитается у манси как божество.
Место с историей, место силы
Сложно переоценить роль народа манси в освоении Приполярного Урала, хотя этот этнос малочисленный — в России проживает около 11,5 тыс. человек. Зато территория исторического и культурного влияния коренного народа сопоставима с половиной площади современной Европы, указывала в своих трудах исследователь мансийского языка, фольклора и культуры, филолог Татьяна Слинкина. Доказательства их векового присутствия здесь скрыты в топонимике.
Нёр-Ойка или Нэр-Ойка (в литературе встречается несколько вариантов написания) — это горная вершина в начале реки Щекурья. Восточный ее склон вертикальной дугой огибает впадину, образуя полусферу, похожую на гигантский амфитеатр или Саяно-Шушенскую ГЭС. Вместо сцены — два каровых озера. Стоки из этих водоемов — исток реки Шайтанки, по оба берега которой как раз и располагается база. А чуть ниже по течению этой реки со зловещим названием — один из самых красивых водопадов Приполярья высотой в 30 м.
Шайтанка сегодня главный источник воды для базы, а у манси эта горная речка была под запретом. Тюркское название прижилось у народов коми. Ученые считают, что гидроним свидетельствует о длительной эпохе гонений на языческих богов коренного населения. Кстати, граница между республикой Коми и ХМАО проходит аккурат через вершину Неройки. Она же граница между Европой и Азией.
У манси есть несколько значений этого топонима — это и официальное имя священного покровителя, и гора-мужчина, и один из предков-богатырей (у манси — отыры). Еще один вариант — «владыка гор». Считается, что Нер-Ойка был самым значимым и почитаемым богом в бассейне реки Хулга (крупнейший приток Сосьвы). По легенде, он увел жену (она, понятное дело, тоже гора и стоит рядышком) у родного брата. Но откупился от родственника несметным стадом оленей при условии, что тот, уходя, не будет оборачиваться. Но любопытство по закону жанра возобладало. Так что олени остались у хитрого Неройки. Этой легендой манси объясняли высокую популяцию парнокопытных в бассейне Сосьвы и ее притоков.
Что взять на восхождение
Поход в горы — это серьезное испытание для организма и подойдет не каждому любителю природы, как убедился корреспондент «Известий». Впрочем, инструкторы об этом обязательно расскажут, их слово будет последним при наборе группы. Обижаться на отказ не стоит, дело в том, что любая, даже незначительная травма может стать серьезной проблемой для всей группы с учетом переменчивого климата в горах. Шагать пять часов вверх по курумнику (так называют огромные острые валуны), а потом столько же вниз сможет не каждый — поэтому нужно трезво оценить свои силы. Тем членам команды, кто по объективным причинам не может или не хочет лезть на гору, организаторы предлагают альтернативный вариант, не уступающий по красоте и величию — поход на Зейские озера.
Взгляд в будущее
База «Нёр-Ойка» активно развивается при поддержке властей региона. Особый вклад в благоустройство уникальной точки притяжения и популяризации направления вносят проект VisitUgra (Фонд развития Югры) и Департамент промышленности автономного округа.
— Сначала за счет средств гранта, полученного от Департамента промышленности Югры, были построены два жилых дома и большая столовая, затем при поддержке Фонда развития Югры установлены три жилых модуля и один модуль-столовая, — рассказывает о базе организатор экспедиции, руководитель туроператора «Дикий Север – Югра» Дмитрий Савватеев.
Дмитрий и его команда работают в тесном сотрудничестве с местным населением. Ни одна экспедиция не обходится без участия здешних гидов-проводников. «Нёр-Ойка» работает сезонно, пять месяцев в году: зима — февраль, март; лето — июль, август, сентябрь, в зимнее время к услугам гостей снежное сафари.
— Большой интерес вызывает трофейная рыбалка, — говорит Савватеев. — Только здесь, в чистейшей горной воде, водится хариус.
Чтобы показать другим красоту Приполярья, члены клуба «Дикий Север – Югра» во время своих радиальных выходов ведут съемку. Документальные фильмы и фото позже выкладываются в общий доступ в соцсетях.