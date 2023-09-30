Югра на повышение: какие тайны хранят священные вершины манси

Хайкинг (походы по горам и лесам) сегодня переживает в России свое второе рождение. Если вершины Кавказских гор и Кольского полуострова в представлении не нуждаются, то Приполярный Урал долгое время оставался в тени. Сейчас ситуация в Югре стремительно меняется — для путешественников открываются новые тропы в заповедные уголки Сибири. Что ищут в горах современные люди и чем священная вершина манси Неройка покоряет человека — в материале «Известий» из экспедиции «Приполярный Урал VisitUgra-2023».

Город на Иртыше

Путь к сердцу югорского Приполярья начинается в Ханты-Мансийске. Столица нефтяного региона — современный город с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами и большим выбором мест размещения на любой вкус и кошелек, от отелей до хостелов. Это и понятно: здесь проводятся международные турниры, форумы, культурные фестивали. Найдется место и для экстрим-туриста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Главная спортивная гордость округа — Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, где соревнуются биатлонисты и лыжники. Он вмещает до 15 тыс. зрителей, и на нем блистали такие мастера, как Александр Большунов, Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Мартен Фуркад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

В распоряжении гостей соревнований и спортсменов огромная гостиница «Олимпийская», в которой есть всё необходимое для активного отдыха. Для посетителей бизнес-мероприятий подойдет гостиница «Тарей» в самом центре. Это место известно своим рестораном «Панорама», из окон которого открывается прекрасный вид на город.

Главная водная артерия административного центра округа — Иртыш. Эта река с мощным течением, как и столетия назад, богата рыбой. Рыбаков с удочками можно встретить даже в черте города.

Культпросвет перед походом

О том, как рыбачили, охотились, разводили оленей и обустраивали свой быт представители коренных народов Югры в старые времена, посетителям красочно расскажут в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Тем, кто собирается в тайгу, будет любопытно узнать, как преодолевали трудности ханты и манси.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Ржаная мука появилась тут не сразу, — рассказывает о столе обских угров научный сотрудник музея Екатерина Балина. — Но хлеб был и до этого: ягоды черемухи подсушивали и делали муку из них, готовили лепешки. Была еще рыбная мука — перемалывали кости. В хлеб также добавляли кровь оленя, богатую железом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Музей интересно и наглядно показывает быт народов Севера. Большинство экспонатов — вещи с историей, переданные местными жителями. Есть здесь и специальные стрелы на каждого зверя: у одной вместо наконечника — бочонок, это на белку и мелких пушистых животных. Охотник метким выстрелом оглушал зверька, чтобы не испортить шкурку. Особый интерес экскурсантов вызывают ловушки на различных животных из бревен. Под навесом еще один нехитрый с виду механизм — мордушка. Это ловушка, связанная из веток и прутьев для рыбы — ее обычно опускают в реку с течением. Добыча заплывает в узкое горлышко корзины, а назад ходу нет. Так, по старинке, кое-где ловят здесь рыбу до сих пор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Лесная культура

И вот силы после перелета восстановлены, пора двигаться дальше к высокой в прямом смысле слова цели. Дорога к таинственным вершинам Приполярного Урала лежит через Нягань. Это бурно развивающийся современный город, там есть где скоротать время, например, в ожидании летной погоды перед заброской в тайгу.

Настоящим сюрпризом для урбаниста станет Центральный лес культуры и отдыха. Да-да, не парк, а именно лес: у корней вековых корабельных сосен, гигантских лиственниц и вдоль оврагов извиваются пешеходные тропы, вымощенные брусчаткой. Есть зона для любителей велоспорта, как в лучших парках Москвы и Петербурга. Но у Леса много своих фишек. Это, например, впечатляющая тюбинговая трасса со смотровой площадкой, огромный веревочный парк и такая же просторная зона «extreme Нягань» для любителей скейтов и прыжковых самокатов. А специально для гостей с питомцами были спроектированы «Собачий лес» и «Деревня собак».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Еще один объект для туристов, глубоко интегрированный в естественную природу таежного края, — база отдыха «Атмосфера». Это территория активного отдыха с элементами комфортной жизни. После езды на квадроцикле по грязи или сплава по реке можно расслабиться с друзьями в шатре с печкой, еду доставят из лучших ресторанов города или приготовят на месте.

Над ковром в вертолете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Последний этап, отделяющий нашу экспедиционную группу от турбазы «Нёр-Ойка», преодолеваем по воздуху. Команда клуба «Дикий Север – Югра» включает в себя и вертолетный отряд, который забрасывает путешественников не только на Неройку, но и в другие труднодоступные, непроходимые, но крайне заманчивые точки на Урале. Перевал Дятлова, Маньпупунер, Манарага… Лететь до цели два часа, в иллюминаторе тысячи оттенков зеленого и синего — узор из извилистых линий-рек и ржавых болот сменяет калейдоскоп густого хвойного леса. Необитаемая тайга с высоты птичьего полета смотрится сказочным зеленым ковром. На подлете к месту назначения ландшафт с равнинного меняется вначале на холмистый, а перед самой посадкой на горизонте замаячили скалы. Техника нашей высадки как у десантников: в течение одной минуты наша команда быстро покидает борт вместе с грузом при включенных двигателях машины. И вот железная птица, выбросившая нас из своего чрева, улетела восвояси. Невольно чувствуешь себя птенцом кукушки.

Хрусталеносная провинция

Вся «цивилизация» этого участка тайги находится в радиусе 500 м от места нашей высадки. Зданий совсем немного, самая благоустроенная часть «городка» находится за речкой Шайтанкой. Эта территория отдана под туристический кластер — тут огромная поляна с кострищем, скамейками и резными фигурами, по периметру — домики для гостей, администрации и главный сруб. Главный, потому что это центр светской жизни и коммуникации — тут находится столовая. Стоит уточнить, что мобильная связь в этих глухих местах практически отсутствует. Впрочем, есть хозяйский wi-fi, которым можно пользоваться в разумных пределах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Это сегодня база «Неройка» туристическая, а когда-то была рудной. Новый проект для искателей приключений, ценителей трофейной рыбалки и охоты появился недалеко от бывшего рабочего поселка Додо благодаря усилиям людей-энтузиастов, которые верят в развитие активного туризма и любят свой край.

Еще лет пятьдесят назад здесь кипела жизнь. С середины 30-х годов ХХ века в этот медвежий угол начали приезжать ведущие геологи Советского Союза. Дело в том, что здесь, в Додо и Пуйве, были открыты месторождения Неройского кварцежильного района. В огромных количествах здесь добывали горный хрусталь и пьезокварц — в то время у этих минералов, используемых в оборонке и космических программах, не было сопоставимых по качеству синтетических аналогов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Ностальгия по былому

Двадцать жилых домов, школа, детсад, магазин, пекарня и метеостанция — вот такой была советская Неройка.

— А какие были пилоты, какая санитарная авиация, асы, — вспоминает местная жительница Тамара Михайловна. — Если вдруг человеку плохо, борт давали в любую погоду. Горючего тогда не жалели, умели в любую погоду летать. И без аварий.

Эта добрая женщина и ее помощницы кормила нашу группу на протяжении всего пребывания. Повар живет в крупном, по местным меркам, населенном пункте Саранпауле (находится в 90 км от Неройки). По образованию она библиотекарь, но, как сама говорит, всю жизнь кормила рабочих-вахтовиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Тамара Михайловна приезжает на базу, когда здесь есть гости, у нее всегда наготове горячий чай, чистые кружки. Всё-то у нее в срок, обо всех-то она помнит: кому подать первое, а кому второе. Обязательно спросит у каждого, всё ли понравилось. Человек она особенно незаменимый в условиях дефицита продуктов. Разумеется, провианта для группы обычно берется с запасом, но бывает всякое, а супермаркетов с доставкой тут не сыщешь.

— Как-то люди не могли неделю улететь из-за погоды, а нужно ведь кормить их, — говорит женщина. — Вот и выкручивались, ребята рыбу наловят, мы готовим. В общем, есть свои секреты. Главное, чтобы картошки хватило.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

На столе всегда компот из местных ягод, для гурманов — чай из трав. Собственно, почти весь стол здесь — натуральные продукты. Но в центре, разумеется, рыба.

Музею быть

У хозяйки базы Любови Филоненко хлопот не меньше, чем у заведующей кухней. Она отвечает за размещение и за гостеприимство в целом. А еще Любовь Николаевна — хранитель памяти о всех постояльцах базы. Приезжают сюда бизнесмены, иностранные ученые, даже шейх был арабский, рассказывает она, глядя на групповые снимки на стенах.

— Прилетали ученые из Венгрии, им очень интересен наш край, культура. Считается, что манси и мадьяры — родственные народы. И языки очень похожи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Здесь же находится и библиотека с редкими книгами об истории ХМАО и по минералогии. Каждое издание читано-перечитано, карандашиком аккуратно подчеркнуты места в тексте, посвященные любимой Неройке.

Главное детище Любови Николаевны — это музей, он же туристический информационный центр базы. Экспозиция разместилась в просторном доме, служившем когда-то детским садом. Фотографии и артефакты, связанные с этим местом, собирают по крупицам, через знакомых знакомых. Фотоаппарат «ФЭД», весы «Тюмень», подкопченный самовар, геодезический теодолит (тот самый таинственный оптический прибор на треноге оранжевого цвета), трехколесный велосипед, бюстик Ильича — все эти свидетели процветания таежного поселения верно служили своим хозяевам когда-то. Музейный фонд растет, а недавно с помощью местных властей здесь появился плазменный экран. Так что музей Любови Николаевны постепенно становится интерактивным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Дом Снежной королевы

Еще один памятник ушедшей эпохи — штольни рудника Додо, оставленные вахтовиками будто по щелчку пальцев. Брошенные оранжевые каски, пачка советских сигарет в уголке у входа, прозрачная руда, погруженная для отправки в вагонетку — впечатление, будто шахтеры сейчас вернутся с обеда и продолжат работу. Но не продолжат. Хотя несколько человек здесь находятся постоянно — это геологи-фанаты, которые жить не могут без камня. Их называют гномами. А те и не обижаются, приглядывают себе за штольнями, собирают самые красивые образцы породы и снабжают ими ремесленников. Этим и зарабатывают на жизнь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Но наша группа пришла сюда не к ним в гости, а для того, чтобы увидеть редкое явление — гигантские снежинки на стенах одной из штолен. Вместе с проводником в высоких резиновых сапогах мы погружаемся в царство мрака, воды почти по колено. Но неудобства компенсированы фантастическим зрелищем — хрупкие хрустальные многогранники изо льда почти идеальной геометрической формы оказываются в лучах наших фонарей. Таким экспонатам позавидует даже знаменитая Кунгурская пещера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Трекинг с лукошком

Перед восхождением на вершину Неройки группа забралась на гору чуть меньшую по высоте (920 метров) и значительно более простую для подъема — Салынер. Хребет щедро одарил своих гостей — почти на всем пути гостинцы: черника, брусника, голубика. То под кустиком, то под камушком блестят бежевыми шапками подберезовики размером чуть поменьше настольной лампы. И всё это в лучах вечернего солнца. Группе посчастливилось встретить закат на вершине «ягодного» хребта. Оттуда команда смотрела на ту самую Неройку, которую предстояло покорить на следующий день.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Но за ужином руководитель экспедиции строго сказал, что предстоящий подъем будет не столь простым и радужным, как прогулка на Салынер. И он оказался прав на все сто. Не просто так эта вершина считается местом силы и почитается у манси как божество.

Место с историей, место силы

Сложно переоценить роль народа манси в освоении Приполярного Урала, хотя этот этнос малочисленный — в России проживает около 11,5 тыс. человек. Зато территория исторического и культурного влияния коренного народа сопоставима с половиной площади современной Европы, указывала в своих трудах исследователь мансийского языка, фольклора и культуры, филолог Татьяна Слинкина. Доказательства их векового присутствия здесь скрыты в топонимике.

Нёр-Ойка или Нэр-Ойка (в литературе встречается несколько вариантов написания) — это горная вершина в начале реки Щекурья. Восточный ее склон вертикальной дугой огибает впадину, образуя полусферу, похожую на гигантский амфитеатр или Саяно-Шушенскую ГЭС. Вместо сцены — два каровых озера. Стоки из этих водоемов — исток реки Шайтанки, по оба берега которой как раз и располагается база. А чуть ниже по течению этой реки со зловещим названием — один из самых красивых водопадов Приполярья высотой в 30 м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Шайтанка сегодня главный источник воды для базы, а у манси эта горная речка была под запретом. Тюркское название прижилось у народов коми. Ученые считают, что гидроним свидетельствует о длительной эпохе гонений на языческих богов коренного населения. Кстати, граница между республикой Коми и ХМАО проходит аккурат через вершину Неройки. Она же граница между Европой и Азией.

У манси есть несколько значений этого топонима — это и официальное имя священного покровителя, и гора-мужчина, и один из предков-богатырей (у манси — отыры). Еще один вариант — «владыка гор». Считается, что Нер-Ойка был самым значимым и почитаемым богом в бассейне реки Хулга (крупнейший приток Сосьвы). По легенде, он увел жену (она, понятное дело, тоже гора и стоит рядышком) у родного брата. Но откупился от родственника несметным стадом оленей при условии, что тот, уходя, не будет оборачиваться. Но любопытство по закону жанра возобладало. Так что олени остались у хитрого Неройки. Этой легендой манси объясняли высокую популяцию парнокопытных в бассейне Сосьвы и ее притоков.

Что взять на восхождение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Поход в горы — это серьезное испытание для организма и подойдет не каждому любителю природы, как убедился корреспондент «Известий». Впрочем, инструкторы об этом обязательно расскажут, их слово будет последним при наборе группы. Обижаться на отказ не стоит, дело в том, что любая, даже незначительная травма может стать серьезной проблемой для всей группы с учетом переменчивого климата в горах. Шагать пять часов вверх по курумнику (так называют огромные острые валуны), а потом столько же вниз сможет не каждый — поэтому нужно трезво оценить свои силы. Тем членам команды, кто по объективным причинам не может или не хочет лезть на гору, организаторы предлагают альтернативный вариант, не уступающий по красоте и величию — поход на Зейские озера.

Взгляд в будущее

База «Нёр-Ойка» активно развивается при поддержке властей региона. Особый вклад в благоустройство уникальной точки притяжения и популяризации направления вносят проект VisitUgra (Фонд развития Югры) и Департамент промышленности автономного округа.

Фото: Туроператор «Дикий Север-Югра»

— Сначала за счет средств гранта, полученного от Департамента промышленности Югры, были построены два жилых дома и большая столовая, затем при поддержке Фонда развития Югры установлены три жилых модуля и один модуль-столовая, — рассказывает о базе организатор экспедиции, руководитель туроператора «Дикий Север – Югра» Дмитрий Савватеев.

Дмитрий и его команда работают в тесном сотрудничестве с местным населением. Ни одна экспедиция не обходится без участия здешних гидов-проводников. «Нёр-Ойка» работает сезонно, пять месяцев в году: зима — февраль, март; лето — июль, август, сентябрь, в зимнее время к услугам гостей снежное сафари.

— Большой интерес вызывает трофейная рыбалка, — говорит Савватеев. — Только здесь, в чистейшей горной воде, водится хариус.

Фото: Туроператор «Дикий Север – Югра»