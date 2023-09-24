 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
/

Жары не будет: куда поехать отдыхать осенью

Пляжный сезон на исходе, и на последние месяцы года лучше планировать другие активности
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конце сентября туроператоры и эксперты отрасли подводят итоги летнего туристического сезона в России, и он прошел неплохо: многие регионы увеличили поток отдыхающих, например Дагестан, а определенные виды отдыха стали популярнее — глэмпинг или система «всё включено». Однако осенью количество путешественником, естественно, снижается: начинается учебный год и усиливается деловая активность, что побуждает большинство россиян оставаться дома. Но, по словам специалистов, именно в это время года можно найти выгодные туры, а погода еще вполне приятная. Как планировать отдых осенью и куда ехать — в материале «Известий».

Падает ли турпоток осенью

Россияне стали реже планировать отпуск на осень, следует из опроса сервиса SuperJob. Доля людей, которые никуда не поедут до зимы, по сравнению с прошлым годом выросла с 54 до 62%. Кроме того, 15% респондентов, которые всё же намерены отдохнуть в это время года, останутся дома. Остальные отправятся либо на дачу (8%), либо за рубеж (3%), либо в другой регион (6% против 10% годом ранее).

Тем не менее специалисты не ожидают серьезного падения турпотока осенью. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru (есть у «Известий»), количество бронирований в зарубежных отелях в осенние месяцы сохраняется на уровне прошлого года, а по многим российским направлениям спрос даже вырос.

Женщина в аэропорту
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В основном это регионы для активного и познавательного туризма: Мурманская область — рост числа бронирований составил 43% относительно осени 2022 года, Иркутская область — 34%, Красноярский край — 29%, Ивановская область — 25%, Республика Бурятия — 22%, Ярославская и Новосибирская области — 20%, Пермский край и Республика Удмуртия — 18%, Курская область — 15%, — уточняет в беседе с изданием пиар-менеджер Ostrovok.ru Мария Гаврик.

Каспийский курс: трансграничный туризм берет новый вектор
Российские туроператоры обсудили в Казахстане проблемы развития отрасли

Как пояснила начальник отдела маркетинга сети турагентств «Розовый слон» Дарья Щербакова, чем ниже цены на туры в массовом сегменте, тем более провальный период для отпусков, однако туристы всё равно отправляются на отдых.

Девушка в отеле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, зимой не бронируют дорогие и «забитые» новогодние даты, а планируют отпуск на двадцатые числа января — цены ниже, народу меньше, сервис тот же. Но в целом резкой градации «это отпускное время, это — нет» сейчас, пожалуй, уже не наблюдается: многие пляжные направления, которые считались традиционно летними, как Турция, или традиционно зимними, как Египет, Таиланд и Мальдивы, стали круглогодичными. И туристы учитывают это: если есть возможность для маневра с датами отпуска, выбирают периоды с более низким ценником, — рассказала она «Известиям».

Многие туристы даже ждут осень, чтобы поехать отдыхать, отмечает генеральный директор туроператора «Авантур» Ольга Патока. На популярных курортах уже спадает изнуряющий летний зной, к тому же это идеальное время для путешествий без детей, так как можно не переплачивать за отели adults only.

— А глубина бронирований внутри России уже дошла до февраля и даже марта. К примеру, в Казани почти нет мест на ноябрьские праздники. А в Санкт-Петербурге заканчиваются места на новогодние каникулы. Так что и внутренний туризм набирает обороты, — отметила она.

Каш в голове: что посмотреть вблизи Анталии
Монструозное сафари, озеро в кратере вулкана и «ультра» всё включено

Куда поехать осенью по России

Внутренний турпоток в России в последние годы значительно вырос, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам Дарьи Щербаковой, ассортимент туров расширился, к тому же «выстреливают» направления, которые раньше было сложно представить массовыми, — например Дагестан. Однако исчезли некоторые стимулирующие меры, а возникшие в 2022-м проблемы пока никуда не делись.

Увы, в этом году нет программы кешбэка за туры внутри страны, которая очень хорошо поднимала продажи. Ну и камень преткновения, что в прошлом, что в этом году, — перевозка. Прекрасно, что открыты аэропорты Сочи и Минеральных Вод, но закрыты Краснодар и Ростов-на-Дону, значит, как минимум весь этот поток тоже пересел с самолетов на поезда и авто. Нагрузка на ж/д возросла многократно. Дефицит билетов на поезда был просто летней зубной болью и для туристов, и для турагентов, — пояснила представитель «Розового слона».

Пассажиры у поезда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Несмотря на это, турпоток по стране осенью остается высоким, рассказала эксперт в области туризма, руководитель отдела продаж Go Travel Анна Михайлова. Огромной популярностью, по ее словам, пользуются экскурсионные туры по Золотому кольцу, гастротуры, квест-туры и другие.

— Осенью приятно оздоровиться в многочисленных санаториях, погулять в горах и порадоваться чистейшему горному воздуху. По нашему опыту, путешественники по России выбирают скорее горы. Красная Поляна, «Роза Хутор», Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Урал. Прекрасно насладиться всем великолепием осени именно в горах, где всё утопает во множестве красок, — рассказала она «Известиям».

Туристы в горах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В России пляжный сезон на исходе, поэтому туристы нередко выбирают речные круизы до конца навигации и экскурсионные туры — помимо Золотого кольца, это Москва, Петербург и Казань, добавляет Дарья Щербакова.

— Осень — действительно прекрасное время для оздоровительного туризма. В санаториях черноморского побережья уже с октября работает программа «Открытый юг». Крым хоть и потерял в турпотоке в этом году, как направление осенью очень интересен: билетов на поезд полно, климат более сухой, чем в Сочи, цены низкие, — отметила она в беседе с изданием.

Поздний отпуск: где можно бюджетно отдохнуть в августе и сентябре
Бархатный сезон — идеальное врем для пляжного туризма или поездок по Золотому кольцу

Куда поехать осенью за границу

Среди зарубежных направлений в топе остается Турция, отмечают эксперты, но и остальные привычные маршруты продолжают пользоваться популярностью.

— Сентябрь-октябрь считаются бархатным сезоном для Турции, комфортная температура воды и воздуха позволяют наслаждаться отдыхом в полной мере. Египет также набирает обороты в осенние месяцы. Октябрь-ноябрь — максимально благоприятное время для проведения своего отпуска на побережье Красного моря. Отсутствие изнуряющей жары и сильных ветров — прекрасное время. ОАЭ рекомендованы к посещению со второй половины октября. Здесь рай для путешественников, огромные парки развлечений, аквапарки, многообразие экскурсий, сафари в песках и многое другое, — поясняет Анна Михайлова.

Пляж в ОАЭ
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Горящие туры уже не так распространены, как раньше, а иногда цена к моменту вылета даже повышается. Поэтому лучше долго не думать и планировать осенний отпуск заранее, подчеркивает Ольга Патока.

С ветерком: как быстро и безопасно добраться до Крыма
Что нужно знать о дороге через Мариуполь и Джанкой

— На осень можно рассмотреть Таиланд, в конце октября открываются прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Из Екатеринбурга и Хабаровска можно будет улететь в Тай до двух раз в неделю. Можно найти и туры на Мальдивы дешевле, чем в Дубай. Кроме того, сейчас туроператоры и перевозчики довольно активно открывают новые направления, такие как Маврикий, Бразилия, Аргентина, Перу, Уругвай. Если хочется чего-то экзотического, есть еще Бали, — сказала гендиректор «Авантура».

Она добавила, что страны ближнего зарубежья — тоже хороший вариант, если не нужен исключительно пляжный отдых, поэтому можно поехать, к примеру, в Армению или Грузию.

Аэропорт в Китае
Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO

По словам Марии Гаврик, в этом году большую популярность приобрели Китай и Япония, хотя в прошлом по ним фиксировались единичные брони.

— Рост спроса также отмечается в отелях Азербайджана — количество бронирований выросло более чем в два раза, в Индонезии — на 73%, Южной Кореи — на 60%, Армении — на 57%, Таиланда — на 54%, Абхазии — на 46%, Узбекистана — на 40%, Казахстана — на 39%, Грузии — на 25%, — уточнила представитель Ostrovok.ru.

Северное скитание: туры на Чукотку подешевеют на 50 тыс. в 2024 году
За счет чего регион хочет стать более доступным для массовых туристов

На какое время планировать отпуск осенью

Наиболее выгодный период для отпуска осенью зависит от направления, но эксперты предупреждают: в период школьных каникул, то есть с конца октября по начало ноября, цены на туры и авиабилеты могут вырасти.

— Если есть возможность сдвинуть даты своего отпуска, чтобы он не совпадал с каникулярными, то настоятельно рекомендуем это сделать. Стоимость туров зачастую уменьшается на 30–40%. На осенние месяцы, как и на весь год, советуем бронировать туры заранее, выгода в таком случае бывает существенной, — отмечает Анна Михайлова.

Люди в аэропорту
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Средняя стоимость забронированной ночи на осень в российских отелях составляет 4200 рублей — на 10% выше относительно прошлого года (в 2022 году — 3800 рублей), говорит Мария Гаврик. В поездках за рубежом туристы тратят в среднем 8200 рублей за ночь — на 26% больше, чем в прошлом году (6500 рублей).

— Следите за ценами, распродажами, ловите «здесь и сейчас»: если видите стоимость тура или билетов, которая вас устраивает, не ждите еще пару дней, можете прогадать. Динамическое ценообразование трудно переиграть, когда большинство туров пакетируется на регулярных рейсах, — советует Дарья Щербакова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир