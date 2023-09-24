Жары не будет: куда поехать отдыхать осенью

В конце сентября туроператоры и эксперты отрасли подводят итоги летнего туристического сезона в России, и он прошел неплохо: многие регионы увеличили поток отдыхающих, например Дагестан, а определенные виды отдыха стали популярнее — глэмпинг или система «всё включено» . Однако осенью количество путешественником, естественно, снижается: начинается учебный год и усиливается деловая активность, что побуждает большинство россиян оставаться дома. Но, по словам специалистов, именно в это время года можно найти выгодные туры, а погода еще вполне приятная. Как планировать отдых осенью и куда ехать — в материале «Известий».

Падает ли турпоток осенью

Россияне стали реже планировать отпуск на осень, следует из опроса сервиса SuperJob. Доля людей, которые никуда не поедут до зимы, по сравнению с прошлым годом выросла с 54 до 62%. Кроме того, 15% респондентов, которые всё же намерены отдохнуть в это время года, останутся дома. Остальные отправятся либо на дачу (8%), либо за рубеж (3%), либо в другой регион (6% против 10% годом ранее).

Тем не менее специалисты не ожидают серьезного падения турпотока осенью . По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru (есть у «Известий»), количество бронирований в зарубежных отелях в осенние месяцы сохраняется на уровне прошлого года, а по многим российским направлениям спрос даже вырос.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В основном это регионы для активного и познавательного туризма: Мурманская область — рост числа бронирований составил 43% относительно осени 2022 года, Иркутская область — 34%, Красноярский край — 29%, Ивановская область — 25%, Республика Бурятия — 22%, Ярославская и Новосибирская области — 20%, Пермский край и Республика Удмуртия — 18%, Курская область — 15%, — уточняет в беседе с изданием пиар-менеджер Ostrovok.ru Мария Гаврик.

Как пояснила начальник отдела маркетинга сети турагентств «Розовый слон» Дарья Щербакова, чем ниже цены на туры в массовом сегменте, тем более провальный период для отпусков, однако туристы всё равно отправляются на отдых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, зимой не бронируют дорогие и «забитые» новогодние даты, а планируют отпуск на двадцатые числа января — цены ниже, народу меньше, сервис тот же. Но в целом резкой градации «это отпускное время, это — нет» сейчас, пожалуй, уже не наблюдается: многие пляжные направления, которые считались традиционно летними, как Турция, или традиционно зимними, как Египет, Таиланд и Мальдивы, стали круглогодичными. И туристы учитывают это: если есть возможность для маневра с датами отпуска, выбирают периоды с более низким ценником, — рассказала она «Известиям».

Многие туристы даже ждут осень, чтобы поехать отдыхать, отмечает генеральный директор туроператора «Авантур» Ольга Патока. На популярных курортах уже спадает изнуряющий летний зной, к тому же это идеальное время для путешествий без детей, так как можно не переплачивать за отели adults only.

— А глубина бронирований внутри России уже дошла до февраля и даже марта. К примеру, в Казани почти нет мест на ноябрьские праздники. А в Санкт-Петербурге заканчиваются места на новогодние каникулы. Так что и внутренний туризм набирает обороты, — отметила она.

Куда поехать осенью по России

Внутренний турпоток в России в последние годы значительно вырос, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам Дарьи Щербаковой, ассортимент туров расширился, к тому же «выстреливают» направления, которые раньше было сложно представить массовыми, — например Дагестан. Однако исчезли некоторые стимулирующие меры, а возникшие в 2022-м проблемы пока никуда не делись.

— Увы, в этом году нет программы кешбэка за туры внутри страны, которая очень хорошо поднимала продажи . Ну и камень преткновения, что в прошлом, что в этом году, — перевозка. Прекрасно, что открыты аэропорты Сочи и Минеральных Вод, но закрыты Краснодар и Ростов-на-Дону, значит, как минимум весь этот поток тоже пересел с самолетов на поезда и авто. Нагрузка на ж/д возросла многократно . Дефицит билетов на поезда был просто летней зубной болью и для туристов, и для турагентов, — пояснила представитель «Розового слона».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Несмотря на это, турпоток по стране осенью остается высоким, рассказала эксперт в области туризма, руководитель отдела продаж Go Travel Анна Михайлова. Огромной популярностью, по ее словам, пользуются экскурсионные туры по Золотому кольцу, гастротуры, квест-туры и другие.

— Осенью приятно оздоровиться в многочисленных санаториях, погулять в горах и порадоваться чистейшему горному воздуху. По нашему опыту, путешественники по России выбирают скорее горы. Красная Поляна, «Роза Хутор», Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Урал . Прекрасно насладиться всем великолепием осени именно в горах, где всё утопает во множестве красок, — рассказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В России пляжный сезон на исходе, поэтому туристы нередко выбирают речные круизы до конца навигации и экскурсионные туры — помимо Золотого кольца, это Москва, Петербург и Казань , добавляет Дарья Щербакова.

— Осень — действительно прекрасное время для оздоровительного туризма. В санаториях черноморского побережья уже с октября работает программа «Открытый юг». Крым хоть и потерял в турпотоке в этом году, как направление осенью очень интересен : билетов на поезд полно, климат более сухой, чем в Сочи, цены низкие, — отметила она в беседе с изданием.

Куда поехать осенью за границу

Среди зарубежных направлений в топе остается Турция, отмечают эксперты, но и остальные привычные маршруты продолжают пользоваться популярностью.

— Сентябрь-октябрь считаются бархатным сезоном для Турции, комфортная температура воды и воздуха позволяют наслаждаться отдыхом в полной мере. Египет также набирает обороты в осенние месяцы. Октябрь-ноябрь — максимально благоприятное время для проведения своего отпуска на побережье Красного моря. Отсутствие изнуряющей жары и сильных ветров — прекрасное время. ОАЭ рекомендованы к посещению со второй половины октября. Здесь рай для путешественников, огромные парки развлечений, аквапарки, многообразие экскурсий, сафари в песках и многое другое, — поясняет Анна Михайлова.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Горящие туры уже не так распространены, как раньше, а иногда цена к моменту вылета даже повышается. Поэтому лучше долго не думать и планировать осенний отпуск заранее , подчеркивает Ольга Патока.

— На осень можно рассмотреть Таиланд, в конце октября открываются прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Из Екатеринбурга и Хабаровска можно будет улететь в Тай до двух раз в неделю. Можно найти и туры на Мальдивы дешевле, чем в Дубай. Кроме того, сейчас туроператоры и перевозчики довольно активно открывают новые направления, такие как Маврикий, Бразилия, Аргентина, Перу, Уругвай. Если хочется чего-то экзотического, есть еще Бали, — сказала гендиректор «Авантура».

Она добавила, что страны ближнего зарубежья — тоже хороший вариант, если не нужен исключительно пляжный отдых, поэтому можно поехать, к примеру, в Армению или Грузию .

Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO

По словам Марии Гаврик, в этом году большую популярность приобрели Китай и Япония , хотя в прошлом по ним фиксировались единичные брони.

— Рост спроса также отмечается в отелях Азербайджана — количество бронирований выросло более чем в два раза, в Индонезии — на 73%, Южной Кореи — на 60%, Армении — на 57%, Таиланда — на 54%, Абхазии — на 46%, Узбекистана — на 40%, Казахстана — на 39%, Грузии — на 25%, — уточнила представитель Ostrovok.ru.

На какое время планировать отпуск осенью

Наиболее выгодный период для отпуска осенью зависит от направления, но эксперты предупреждают: в период школьных каникул, то есть с конца октября по начало ноября, цены на туры и авиабилеты могут вырасти.

— Если есть возможность сдвинуть даты своего отпуска, чтобы он не совпадал с каникулярными, то настоятельно рекомендуем это сделать. Стоимость туров зачастую уменьшается на 30–40%. На осенние месяцы, как и на весь год, советуем бронировать туры заранее, выгода в таком случае бывает существенной, — отмечает Анна Михайлова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Средняя стоимость забронированной ночи на осень в российских отелях составляет 4200 рублей — на 10% выше относительно прошлого года (в 2022 году — 3800 рублей), говорит Мария Гаврик. В поездках за рубежом туристы тратят в среднем 8200 рублей за ночь — на 26% больше, чем в прошлом году (6500 рублей).