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Северное скитание: туры на Чукотку подешевеют на 50 тыс. в 2024 году

За счет чего регион хочет стать более доступным для массовых туристов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Путешествия на Чукотку в следующем году подешевеют минимум на 10%, пообещал «Известиям» врио губернатора региона Владислав Кузнецов. При средней стоимости двухнедельного тура в 500 тыс. руб. без учета перелета и трансфера, снижение составит около 50 тысяч. Цены должны пойти вниз благодаря развитию инфраструктуры — в ближайшие месяцы закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы в Певеке, там же откроется новая гостиница. Строительство нового отеля запланировано и в Анадыре. К концу 2024 года регион надеется нарастить турпоток на 11% — до 30 тыс. человек. Туроператоры также ждут увеличения спроса. Какой он, отдых в самом отдаленном регионе России, — в материале «Известий».

«Будет доступно среднему туристу»

Высокая стоимость путешествия — главное препятствие для поездки на Чукотку. По словам врио губернатора региона Владислава Кузнецова, в следующем году стоимость отдыха удастся снизить минимум на 10%. Таким образом, туры подешевеют в среднем на 12–50 тыс. рублей, выяснили «Известия».

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас в ассортименте крупных туроператоров поездок на Чукотку нет. Рынок занят нишевыми компаниями. За трехдневный экскурсионный тур придется заплатить от 120 тыс. рублей с человека без учета перелета до Анадыря, трансфера из аэропорта и проживания в гостинице. Более длительные программы, в которые включены проживание и поездки на вездеходах различного типа, стоят уже минимум 230 тыс. рублей.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Стоимость рейса туда-обратно из Москвы составит минимум 40 тыс. рублей. Тем, кто хочет задержаться в Анадыре, ночь в трехзвездочном отеле «Чукотка» обойдется примерно в 20 тыс. рублей. Но в гостинице туристы обычно не остаются надолго, отправляясь на экскурсии на вездеходах либо в круиз.

Чукотка, туризм, отель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Двухнедельный морской круиз на остров Врангеля обойдется минимум в 580 тыс. рублей с человека при условии двухместного размещения в каюте без удобств, также в стоимость входит питание. Каюта класса люкс продается по цене в 1,8 млн рублей. Аналогичный по продолжительности круиз до Камчатки обойдется в 512 тыс. с человека.

— В контексте нынешних цен снижение на 10% — это немного, но зато вырастет уровень сервиса. В дальнейшем мы ожидаем рост турпотока, за счет чего стоимость будет еще падать, — сказал Владислав Кузнецов в беседе с «Известиями».

Туризм на Чукотке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что на Чукотке активно идет развитие инфраструктуры, что поможет привлечь больше туристов. До конца года в регионе появится второй полноценный аэропорт, способный принимать рейсы со всей России: в ближайшие месяцы закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы в самом северном городе страны Певеке. ВПП будет рассчитана на дальнемагистральные самолеты Boeing 777.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Также в этом году мы надеемся сдать в эксплуатацию гостиницу в Певеке на 40 мест. А в следующем году начнется строительство аналогичной по вместимости гостиницы в Угольных Копях (там, где расположен аэропорт Анадыря. — «Известия»). Это займет около двух лет, — отметил врио губернатора.

Снизить стоимость путешествий на Чукотку, по его словам, поможет и разработка «карты туризма». В рамках этого проекта будут определены ключевые точки привлекательности для гостей и альтернативные развлечения для них на случай плохой погоды.

— Сейчас мы это всё прорабатываем, в том числе и по ценам, чтобы всё было доступно для среднего российского туриста. Внедрение планируем уже в следующем году. Появятся разные турмаршруты под ключ с приемлемым уровнем сервиса, чтобы человек ни о чем не заботился, — рассказал Владислав Кузнецов.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По итогам этого года на Чукотке ожидают 27 тыс. гостей, а в 2024-м — уже 30 тыс., что на 11% больше, отметил врио губернатора. Ждут на Чукотке и иностранных туристов, прежде всего из Китая. По оценке Владислава Кузнецова, в следующем году регион могут посетить порядка 3 тыс. иностранцев.

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«Интересно посмотреть на природу»

В начале августа в Анадыре многолюдно: с 4-го по 11-е число здесь проходит международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Форум объединяет экспертов в сфере туризма, которые обсуждают развитие арктических территорий через повышение транспортной доступности, благоустройство городов и вовлечение в туризм местного населения.

чукотка туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Еду на Чукотку в первый раз ради участия в фестивале. Взяла с собой чемодан теплых вещей. Очень интересно посмотреть на природу и на то, как живут местные. Слышала, что продукты на Севере очень дорогие, — рассказала «Известиям» Ольга из Москвы во время ожидания в аэропорту Домодедово.

Транспортная доступность — острый вопрос для всего Дальнего Востока. По словам Владислава Кузнецова, авиарейсы на Чукотку и внутри нее власти субсидируют, что помогает снизить их стоимость почти втрое.

Добраться на Чукотку с Большой земли можно только по воздуху. Время в полете прямым рейсом из Москвы — восемь часов. С пересадкой в Новосибирске — около 12 часов. Гостям нужно быть готовыми к разнице во времени в плюс девять часов по отношению к Москве и температуре +12 в середине лета.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Приключения туристов ждут с самого начала: аэропорт и Анадырь находятся по разную сторону лимана, пересечь который можно либо на пароме, либо на вертолете. Впрочем, Анадырь для большинства гостей лишь стартовая точка. В этом городе туристы пересаживаются на теплоходы, вездеходы и вертолеты, чтобы достигнуть самых красивых уголков Чукотки.

Среди них — поселок Эгвекинот к северу от Анадыря, «русская Аляска» с черно-белыми горами, зеркальной гладью воды и аркой «Полярный круг». Добраться до поселка можно на экспедиционном судне «Профессор Хромов». Оно принимает 46 пассажиров при походах в Арктику и 48 — в Антарктику.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мощность нашего теплохода — 3 тыс. лошадиных сил при одновременной работе обоих двигателей, максимальная скорость — 20 км/ч. Судно способно проходить льды толщиной до 20 см, — рассказал «Известиям» старший механик судна Александр Гриднёв.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам руководителя круизного направления компании Vasta Discovery Дмитрия Данилова, загрузка кают на все ближайшие круизы близится к 100%.

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«Чукотке и не нужен избыток туристов»

Сейчас крупные туроператоры готовы организовать туры на Чукотку по индивидуальному запросу при помощи принимающих компаний.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Пока у нас единичные запросы по этому направлению, но, конечно, мы готовы открывать его для своих клиентов. Вместе с принимающими компаниями мы уже организовали на Чукотку несколько индивидуальных туров, — рассказала «Известиям» коммерческий директор туроператора «Алеан», участница экспедиции на судне «Профессор Хромов» Оксана Булах.

Туризм, Чукотка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она полагает, что системный подход к развитию региона может способствовать существенному росту турпотока, но он в любом случае не станет массовым. При этом важно учитывать непредсказуемость погоды, которая тормозит развитие туризма, не позволяя планировать строительство инфраструктуры.

Чукотка, туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Откровенно говоря, Чукотке и не нужен избыток туристов, чтобы не причинить ущерб хрупкому природно-экологическому балансу. Ведь именно за природными красотами и возможностью понаблюдать за жизнью арктических животных и птиц в естественной среде обитания сюда и едут, — отметила Оксана Булах.

По ее мнению, основную ставку региону следует делать на экспедиционные туры — пешие, вертолетные, морские, с включением этнографической составляющей. Представитель туроператора пояснила, что этот формат наиболее органичен в условиях со сложным климатом и неразвитой инфраструктурой, а туристы при этом получают эксклюзивный опыт.

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