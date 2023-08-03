Душа места: реновация девяти городов ДФО обещает высокие зарплаты жителям

В настоящее время к презентации мастер-планов готовятся 16 городов, девять из них планируется представить уже на ВЭФ-2023. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева. Ожидается, что все мастер-планы будут разработаны для административных центров субъектов ДФО и городов с численностью населения свыше 50 тыс. человек. Благоустройству будет содействовать специальная программа «Дальневосточный квартал». Ожидается, что за счет мероприятий по всестороннему благоустройству повысится и туристическая привлекательность локаций. Подробности — в материале «Известий».

Гражданину и туристу

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который должен пройти в сентябре во Владивостоке, будут презентованы мастер-планы по реновации Владивостокской агломерации (Владивосток и Артем), Хабаровска, Арсеньева, Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Находки. Об этом «Известиям» заявили в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева.

— Реализация этого масштабного проекта позволит сделать города комфортными, улучшить качество жизни людей, привлечь туристов, а также даст возможность для стимулирования экономики и запуска новых инвестиционных проектов, — сказал зампредправительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Помощники вице-премьера сообщили «Известиям», что среди общих задач развития городов значатся улучшение качества городской среды, строительство новых жилых комплексов и формирование современных общественных пространств, модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистического потенциала, сбалансированное размещение новых экономических кластеров и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

По планам в общей сложности разработка мастер-планов коснется 25 дальневосточных городов. Для Читы и Улан-Удэ в число приоритетов вошли мероприятия по снижению загрязненности воздуха и модернизации электросетевого хозяйства, рассказали в аппарате Юрия Трутнева. Планы учитывают специфику расположения городов. В частности, реализация плана развития города Северобайкальска связана с развитием экономики и туризма в балансе с природой Байкала. Тында рассматривается как стратегически важный малый город, обеспечивающий железнодорожные и логистические связи межрегионального и международного значения. Притоку туристов в Южно-Сахалинск, по ожиданиям исполнительных властей, будут содействовать реализация инвестиционных проектов в ТОР «Горный воздух» и модернизация одноименного горнолыжного курорта, расположенного в центре столицы островного региона.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным «Известий», все мастер-планы готовились совместно с жителями ДФО. Прошли десятки встреч, сессий, делались электронные опросы и онлайн-анкетирования, в которых участвовали тысячи жителей. Например, одним из главных пожеланий жителей всех городов стало развитие социальной инфраструктуры. Мероприятия по строительству школ и детских садов включены в мастер-планы Находки и Артема. Еще одно популярное предложение — улучшение инженерной и транспортной инфраструктуры: газификация, обновление коммунальных сетей и котельных, улучшение качества дорожного покрытия, развитие общественного транспорта. Позитивные изменения так или иначе затронут каждый муниципалитет. Для каждого мероприятия установлены четкие социально-экономические эффекты, которые планируется достигнуть к 2030 году.

— Реновация городов Дальнего Востока необходима для преодоления сложившегося отставания в качестве городской среды , — отмечает гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. — Это — не достаточное, но необходимое условие для повышения привлекательности проживания на Дальнем Востоке как для сегодняшних жителей, так и для потенциальных мигрантов.

Между тем, по его словам, сложившееся отставание весьма существенно. Среднее значение индекса качества городской среды, рассчитываемого Минстроем России, — 192 балла за 2022 год. Во всех дальневосточных регионах этот показатель существенно ниже и варьирует от 190 (Чукотка) до 154 баллов (Забайкальский край). Доля городов с благоприятной городской средой (выше условного порога в 180 баллов) в среднем по России составила 54%, а в ДФО — около 30%.

Справка «Известий» 16 городов, которые готовятся к скорой презентации мастер-планов: Анадырь, Арсеньев, Белогорск, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Находка, Комсомольск-на-Амуре, Краснокаменск, Находка, Нерюнгри, Свободный, Якутск, Владивостокская агломерация (Владивосток, Артем).

В какую цену

В настоящее время президиум правкомиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил заявки всем 11 регионам Дальневосточного федерального округа на выделение специальных казначейских кредитов (СКК) для реализации мастер-планов городов. Средства будут направлены на более чем 100 проектов , сообщили «Известиям» в пресс-службе Фонда развития территорий.

Так, во Владивостоке благодаря бюджетным кредитам на сумму 4,2 млрд рублей приведут в нормальное состояние улично-дорожную сеть, капитально отремонтируют инженерные сети. Из восьми проектов на сумму 732,7 млн рублей, предусмотренных в Артеме, шесть направлены на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения. Хабаровску будет предоставлено 3,2 млрд рублей специальных казначейских кредитов, которые направят на строительство детского сада, спортивно-досугового центра, на улучшение дорог, тротуаров, благоустройство общественных территорий, приобретение 10 односекционных низкопольных трамваев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Арсеньеве на 149 млн рублей капитально отремонтируют участок тепловой сети протяженностью почти 1,5 км. Благовещенск получит кредиты на сумму 596,3 млн рублей: предусмотрена реконструкция городского парка и газовой котельной, а также выполнение инженерных работ и подготовка проектной документации для строительства детской школы искусств и для креативного кластера. В Биробиджане 626,6 млн рублей направят на строительство систем канализации, а также разработку проектно-сметной документации и строительство сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Комсомольску-на-Амуре будет выделено 2,5 млрд рублей на реконструкцию детского сада и школы, строительство детского технопарка «Эвристика» и реконструкцию стадиона «Авангард». Уссурийск получит специальные казначейские кредиты на сумму 1,2 млрд рублей. В городе построят напорный канализационный коллектор и детский сад, реконструируют здание еще одного детского сада и капитально отремонтируют школу. Находке одобрено выделение 996,3 млн рублей. На эти средства реконструируют трибуны стадиона «Водник», капитально отремонтируют дошкольные, школьные учреждения, а также четыре объекта культуры и искусства. В том числе реконструируют ливневую канализацию и построят подстанцию.

— Уже сейчас определены участки для формирования транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры. При реализации проектов комплексного развития территорий будет учитываться природный каркас для отдыха и оздоровления жителей и гостей города, — говорит директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

«Поставь иную крепь»

Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин убежден, что проблема кардинальной реновации Дальнего Востока является безусловным приоритетом для нашей страны как с точки зрения сглаживания высокой дифференциации уровня социально-экономического развития ее регионов, так и с позиции улучшения сложившейся демографической ситуации. Россию трудно сравнивать с другими странами, поскольку она намного больше их по площади, но если всё же сопоставить ее с государствами с большим числом территориальных единиц, то можно отметить, что межрегиональная дифференция в нашей стране сильно выше.

— Стоит сравнить ее по разбросу ключевого показателя — валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, — говорит исследователь из ЦЭМИ РАН. — Так, в Индии 28 штатов и 8 союзных территорий, а ВРП на душу населения среди них различается 9,9 раза. В США 50 штатов, а различия по данному показателю еще меньше — 2,2 раза без столицы и 5,3 раза вместе с Вашингтоном. В Бразилии 26 штатов и 1 федеральный округ, а различия в ВРП на душу населения — 5,7 раза, и, наконец в КНР 34 единицы провинциального уровня и в 4,5 раза отличаются минимальное и максимальное значения ВРП на душу населения. В России же различия максимальные в мире — почти 62 раза.

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Улучшению ситуации, по мнению Бахтизина, может способствовать предоставление налоговых льгот депрессивным регионам, а также субсидий и иных целевых трансфертов из федерального бюджета. Расчеты ЦЭМИ РАН показали, что изменение структуры налоговых сборов между уровнями бюджетной системы страны, с учетом дифференциации регионов по уровню развития, при неизменном объеме средств консолидированного бюджета, позволяет получить до 0,5% дополнительного ежегодного прироста ВВП страны.

— Иными словами, более справедливое перераспределение средств, улучшение бюджетной самообеспеченности регионов и сосредоточение ресурсов на программах регионального значения более выгодно не только для отдельных регионов, но и для страны в целом , — отмечает специалист. — И крайне важно проводить политику, направленную на более равномерное расселение людей по территории страны. Хотя, сейчас это кажется малореалистичным, поскольку динамика последних десятилетий во всем мире демонстрирует обратный процесс. А пока что процессы ускоренной урбанизации происходят с сильным перекосом в сторону Москвы.

Директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов констатирует: у прекрасных городов Дальнего Востока есть одна общая боль — изношенная инфраструктура: ЖКХ, дороги, дефицит общественных пространств, ветхий жилой фонд.